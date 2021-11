Hoffman, una leyenda de Silicon Valley habló con Inc. sobre el blitzcaling el camino hacia el crecimiento rápido y las minas terrestres en el camino.

«No se puede prever todo. No puedes prepararte para todo», dijo el cofundador y ex director general de LinkedIn, Reid Hoffman, durante una entrevista realizada en la Conferencia de Visión 2021 de Inc. 5000 Vision Conference. Emprender, añade, es como «correr muy rápido entre la niebla», así que lo mejor que puedes hacer es equiparte con la sabiduría aprendida de otros que han recorrido el camino antes que tú.

Hoffman, que hoy es socio de la empresa de capital riesgo Greylock, ha participado en muchas empresas de rápido crecimiento que han alcanzado una enorme escala. Además de LinkedIn, fue uno de los principales ejecutivos de PayPal, junto con Peter Thiel, Elon Musk y otros que se han convertido en nombres conocidos. Y ha sido inversor en Facebook y Airbnb, entre otros.

Hoffman también es un autor de tres best-sellers cuyo libro más reciente, Masters of Scale: Surprising Truths From the World’s Most Successful Entrepreneurs (Maestros de la escala: verdades sorprendentes de los emprendedores más exitosos del mundo), que ha escrito junto con June Cohen y Deron Triff, se basa en el éxito de su podcast del mismo nombre.

Tanto el podcast como el libro presentan historias y lecciones extraídas de profundas entrevistas con docenas de fundadores famosos, junto con historias de la propia carrera de Hoffman. En resumen: pocas personas entienden mejor que Hoffman el arte de escalar un negocio.

En su comparecencia en la conferencia, Hoffman destacó algunos de los puntos más importantes del nuevo libro y habló de la ética del blitzcaling al estilo de Silicon Valley, en un momento en el que el tipo de gigantes tecnológicos que él ha ayudado a crear está siendo objeto de un creciente escrutinio.

Cuidado con las consecuencias no deseadas

Uno de los momentos más memorables de la presentación de Hoffman se produjo cuando abordó las complicaciones éticas que pueden surgir cuando el escalamiento lo más rápido posible conlleva consecuencias no deseadas.

Especialmente cuando una organización en crecimiento pasa «de un hilo a otro», dice Hoffman, puede ser difícil para un líder mantener la velocidad para escalar y estar al tanto de todos los nuevos hilos, por no hablar de anticipar todos los escenarios potenciales.

Recomienda contratar a «alguien cuya responsabilidad sea decir: ‘¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría tener un impacto negativo en nuestros clientes o en la sociedad, y qué podemos hacer ahora para prepararnos para ello? Nada es seguro, advierte, pero cuanto más se piense en el futuro, más ágilmente se podrá responder cuando sea necesario: «porque si las cosas empiezan a ir mal a escala, eso puede ser aún más difícil».

Dejar que ardan algunos fuegos

Como bien sabe Hoffman, dirigir una empresa de rápido crecimiento puede parecer un ejercicio de gestión de crisis constante. En lugar de intentar apagar todos los incendios inmediatamente, aconseja, establece un sistema de triaje que te permita, en sus palabras, «dejar que algunos incendios ardan».

Un empresario debe hacerse una serie de preguntas: «¿Qué cosa es más probable que nos mate primero, o que limite nuestra escala? ¿Qué cosa, si no empezamos ahora, no será controlable después?».

Las respuestas no siempre son obvias, señala: algunos incendios, aunque sean más difíciles de controlar después, serán manejables porque tendrás más recursos a medida que crezcas. «En general, tienes una cantidad limitada de recursos para centrarte en algunos incendios», dice.

«Si tratas de hacerlos todos al mismo tiempo, quizá no consigas que ninguno sea suficiente».

Todo se reduce a la misión

No basta, dice Hoffman, con que tu empresa proporcione puestos de trabajo o que la gente ame tu producto: «Esas son cosas importantes, es cierto, pero a veces tu producto puede ser cuestionable, como los cigarrillos».

Así que también debe preguntarse: «¿Por qué la sociedad es mejor con su producto?», e invertir en el crecimiento en esa dirección. Eso no es antiempresarial, añade, es la construcción de una marca a largo plazo. Crea cohesión y clarifica la toma de decisiones en la empresa. Es excelente para atraer el talento.

«Puede ser un gran capitalismo. Creo que es fundamental para un gran espíritu empresarial y ayuda a toda la empresa», dice.