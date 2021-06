Al final del camino, estas 3 elecciones de vida son las cosas que realmente importan, según el CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett

Warren Buffett ha dicho muchas cosas profundas y ha dado muchos consejos útiles. Aparte de su sólida sabiduría en materia de inversiones, muchos de los consejos de Buffett son cosas que quizá hayamos aprendido o escuchado hace mucho tiempo, de nuestros padres, profesores o entrenadores.

El sencillo evangelio de Buffett sobre el dominio de la vida empaquetado en el sentido común es ciertamente legendario. Pero, ¿cuántos de nosotros hacemos caso de sus consejos y los aplicamos realmente en nuestras vidas, en nuestros puestos de liderazgo o en la toma de decisiones empresariales?

Puede ser la diferencia entre ganar o perder. Aquí hay tres que resisten la prueba del tiempo.

1. Construye tu conocimiento – un día a la vez

El hecho de que Buffett haya conseguido tanto significa que sus consejos son muy solicitados. Él cree que cualquiera puede hacer lo mismo si sigue una sencilla regla: la fórmula Buffett.

Según Buffett, la clave de su éxito es irse a la cama un poco más inteligente cada día. Buffett señaló la gran similitud con la inversión cuando dijo:

“Así es como se acumula el conocimiento. Como el interés compuesto”.

Una de las formas en que construye su conocimiento es leyendo. Mucho. Aunque se sabe que Buffett dedica el 80% de su rutina diaria a la lectura, el hecho de que usted tenga o no tiempo para un objetivo tan ambicioso es en gran medida irrelevante. El punto de la fórmula de Buffett es hacer cualquier progreso que pueda y mejorar su vida sobre una base diaria.

2. No comprometas tu integridad

De adolescente con una ruta de papel y talento para vender refrescos para obtener dinero extra de bolsillo a multimillonario hecho a sí mismo con una amplia y variada cartera de ideas e inversiones astutas, Buffett entiende el valor del trabajo duro.

También entiende perfectamente que todas las decisiones empresariales y de liderazgo inteligentes se basan en los cimientos de la integridad. Porque sin integridad, admitámoslo, es casi imposible ganarse una buena reputación.

3. Mida su éxito según la “prueba definitiva” de Buffett

Quiero dejar este planeta habiendo medido mi éxito con una de las pruebas más poderosas de Buffett. El Oráculo de Omaha dijo una vez:

“Cuando llegues a mi edad, realmente medirás tu éxito en la vida por la cantidad de personas que quieres que te amen realmente. Esa es la prueba definitiva de cómo has vivido tu vida. Cuanto más amor regalas, más recibes”.

Buffett compartió esa pepita de oro con un grupo de estudiantes universitarios cuando le preguntaron por su definición de éxito. La cita fue recogida en la biografía de Buffett The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life.

Lo más probable es que, si tu corazón está en el lugar correcto, ames a tus empleados, ames a tus clientes y ames la misión a la que sirves.

Dado que el negocio o la carrera que has elegido es un asunto del corazón, estás motivado por el amor que te da energía para dar mucho a los demás. No trabajarás lo suficiente para llegar a ser grande si no estás haciendo lo que amas.

Cuando estás haciendo lo que amas, estás amando a las personas que te rodean y que apoyan tus esfuerzos empresariales. El amor viaja en todas las direcciones al servicio de todas las partes interesadas en apoyo de tu misión. Y el amor vuelve a ti multiplicado por diez. Al final del camino, esto es pasar la “prueba definitiva” de Buffett.

Marcel Schwantes – INC