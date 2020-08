En ocasión del 70° cumpleaños de papá, como tributo a sus siete décadas en nuestro hermoso planeta, comparto siete lecciones de vida maravillosas que me ha enseñado a lo largo de los años. Estoy muy orgulloso de papá y de todo lo que ha logrado. Espero que disfrutes de estas lecciones tanto como yo lo hice al crecer.

1. Estar siempre presente

No importa lo que esté haciendo papá, a dónde vaya o con quién esté, siempre está ahí en ese momento. A lo largo de los años, he visto a su equipo tratando de apresurarlo en los eventos mientras papá habla con una niña o un niño que sueña con volar una nave espacial, o toma notas de un cliente que le da comentarios o consejos.

Ya sea que papá esté de paseo con los nietos o tomando una taza de té tranquilamente mientras trabaja en un bar, no importa quién se le acerque, se toma el tiempo para escuchar. Papá me ha enseñado que no hay nada tan urgente que no puedas dedicar tiempo a hablar con la gente, aprender sobre sus vidas, escuchar sus experiencias vividas y simplemente estar presente en el momento. A menudo es en las situaciones más improbables y, de un extraño amistoso, donde aprendemos tanto.

Holly en brazos de papá Richard

2. Respetar el derecho de todos a ser quienes quieren ser

Cuando tenía tres años, me acerqué a mamá y papá y les dije que quería ser un niño. Resultó que esta no era una fase pasajera y continuó hasta que tuve casi once años. Durante todo ese tiempo, mi mamá y mi papá nunca cuestionaron mi decisión. Más adelante en la vida, les pregunté si era difícil aceptar totalmente y no presionarme para que me conformara. Me dijeron que nunca me impedirían ser quien quería ser y que siempre me amarían incondicionalmente a mí y a mi hermano. Papá ha inculcado esta misma cultura de aceptación y pertenencia en Virgin durante los últimos 50 años, y yo también la he promovido con pasión en mis 12 años en el negocio. Todos deberían poder vivir su verdad y ser 100 por ciento ellos mismos y estoy agradecido de que me enseñaron esto tan pronto.

3. Cuando sienta que no puede, sepa que puede

Papá nunca ha dejado que el miedo lo detenga, en los negocios y en la vida. A veces pienso que en realidad lo empuja a decir que sí. Al crecer, nos sentábamos alrededor de la mesa para cenar, a veces con incredulidad, mientras papá nos hablaba de sus últimas ideas como: “Per y yo estamos intentando volar un globo aerostático alrededor del mundo” o “estamos pensando en conducir un tanque en Times Square para lanzar Virgin Cola”.

En 2016, papá y yo nos embarcamos en el Strive Challenge de 2000 km para recaudar fondos para Big Change. Papá era, con mucho, el miembro de mayor edad del equipo en el desafío de un mes, pero cuando aquellos de nosotros que éramos su menor edad terminábamos llorando, papá seguía adelante. Se levantaba a las 4.30 am y salía horas antes que los demás porque no quería retener a nadie.

Ni una sola vez se quejó y siempre sonreía y apoyaba al equipo. Le hacía compañía algunas mañanas y esos días eran los mejores, solo mi papá y yo. Gracias por ese tiempo, papá, y por enseñarme que no importa cuán desafiante sea una situación, cuán exhausto puedas estar y cuánto quieras tirar la toalla, el espíritu humano siempre tiene ese pequeño estallido final de determinación.

4. Encuentra aquello que te haga saltar de la cama por las mañanas y el trabajo no se sentirá como trabajo en absoluto

Para cualquier niño que crece, ver a sus padres amar lo que hacen es una de las mejores lecciones de la vida: papá siempre fue tan abierto y apasionado por el trabajo que estaba haciendo y siempre compartía lo que estaba haciendo conmigo y con Sam. Estoy seguro de que al hacer esto nos inculcó la misma alegría y ética de trabajo.

Como emprendedor en serie, papá siempre nos alentó a Sam y a mí a perseguir nuestras pasiones. Nos encomendó la tarea de encontrar algo que nos llenara y explorar cómo podríamos tener un impacto positivo en el mundo de alguna manera. Es una misión encantadora para los niños.

Papá también nos enseñó que el trabajo y el juego no tienen por qué estar separados. Pasas la mayor parte de tu vida trabajando, por lo que debes divertirte un poco en el camino. Papá ve a todos en Virgin como amigos y me encantó crecer rodeada de nuestra #VirginFamily. La mejor manera de conocer a la gente es crear lazos afectivos con nuestra gente increíble, tomar una copa y bailar sin parar. Ha sido una maravillosa lección de vida aprender que el trabajo puede ser divertido y gratificante si sigues tu verdadera pasión.

Holly, Richard y Sam Branson

5. Familia – ¡primero y siempre!

Mi hermano Sam y yo tenemos una gran familia. De hecho, enorme. ¡En el último recuento, éramos más de 70.000! Cuando era bebé, mamá me cuidó en una casa flotante en Little Venice, que también resultó ser la oficina central de Virgin.

Cuando nació Sam, nos mudamos de un barco a una casa y Virgin se mudó con nosotros. Nunca estamos separados de nuestra familia Virgin y ellos nunca se separan de nosotros.

El abuelo Ted y la abuela Eve, mi madre, Sam y yo vamos a cada lanzamiento, vamos a cada inauguración explorando nuevos territorios de Virgin y a todos nos ENCANTAN las numerosas fiestas del personal. Como familia colectiva, hemos pasado por muchos momentos difíciles en el pasado, desde la campaña “Dirty Tricks” de British Airways hasta los ataques terroristas del 11 de septiembre, la epidemia de SARS, dos crisis financieras y ahora Covid-19.

Papá tiene un rasgo poco común para un líder empresarial global: nunca ha tenido miedo de mostrar sus emociones y vulnerabilidad a nuestra familia Virgin. Nos ha enseñado lo importante que es, especialmente en los tiempos difíciles, tener una enorme capacidad de amar y no dejar de compartir ese amor por toda nuestra gente, abiertamente..

6. Nunca pierdas el sentido de la maravilla infantil

Papá, un bromista nato, le encanta disfrazarse y actuar como un tonto. Aborda las situaciones con un toque ligero y humorístico que es raro en los líderes empresariales. Papá nunca ha creído que ser despiadado logra algo. Ver la ligereza y la diversión en cada situación y darle un toque humano a todo lo que hace es una parte tan importante de él como respirar.

Cuando era niño, nos aguantaba interrumpir llamadas telefónicas importantes o interrumpir reuniones casi a diario. Ni una sola vez nos dijo que nos hiciéramos humo. Una vez lo llamé para darle el resultado de un examen en la facultad de medicina y estaba balbuceando cuando, después de unos minutos, papá dijo: “Holly, cariño, esta es una gran noticia. ¿Puedes llamar de vuelta? ¡Solo estoy dando un discurso frente a 20.000 personas! “

¡Todavía no puedo creer que tomó el teléfono en el escenario! Gracias papá, por tu risa maravillosa, tu espíritu aventurero y tu sentido de asombro infantil. ¡Haces que estar vivo sea tan divertido! Gracias por confirmar nuestro lema de vida de los abuelos: “¿No es maravillosa la vida”.

7. Todos y cada uno de nosotros tenemos el futuro en la palma de nuestras manos. Pregúntese, ¿cómo puedo hacer que ese futuro sea mejor para todos?

Desde el lanzamiento del Centro de Asesoramiento Estudiantil hasta la concienciación sobre la epidemia del sida al poner en marcha Mates Condoms en los 80, rescatar rehenes de Bagdad en 1990 y enviar vuelos de ayuda médica a Irak inmediatamente después de la Segunda Guerra del Golfo, papá nunca da la espalda a cuestiones que otros líderes empresariales pueden encontrar demasiado controvertido.

Papá estuvo al lado de Nelson Mandela para luchar contra el apartheid, y está pidiendo incansablemente el fin de la pena de muerte, brindar segundas oportunidades a los ex delincuentes y abordar temas divisivos pero importantes como la reforma de las drogas. Se pone ahí fuera y no retrocede.

Richard y Holly Branson con Nelson Mandela

Papá nos ha enseñado que una buena vida, vivida, es aquella en la que eres valorado, respetado y amado. Una gran vida, vivida, se esfuerza todos los días por garantizar que todos en el mundo sean valorados, respetados y amados. Freddie y yo estamos muy agradecidos de que nuestros hijos pequeños crecerán observando y aprendiendo de su amado abuelo Richard, mientras ustedes continúan luchando en nombre de los marginados, los victimizados, los abusados ​​y los olvidados.

Papá, no puedo agradecerte lo suficiente por enseñarme estas valiosas lecciones de vida y por inspirar a tantos emprendedores, activistas, líderes empresariales, soñadores y jóvenes de todo el mundo. No podría pedir un mejor modelo a seguir y no podría imaginar un mejor papá. ¡Te amo!

Holly Branson – Virgin