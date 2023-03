por Boris Manhart* – Entrepreneurs Handbook

Determinar el momento adecuado para fondearse es crucial. Existen varios tipos de inversores para una ronda de financiación inicial, cada uno con sus ventajas y desventajas. Te contamos cuáles son.

Fondearse es una parte esencial de la creación de una empresa emergente. La captación de capital puede proporcionar recursos para acelerar el crecimiento de la empresa, contratar nuevos talentos y ampliar el equipo. Sin embargo, es crucial determinar el momento adecuado para recaudar una ronda de financiación inicial.

Las empresas que he cofundado o dirigido como CEO han recaudado más de 130 millones; como asesor, he ayudado a fundadores a recaudar millones. Y me he dado cuenta de que la primera ronda, la ronda semilla, es siempre la más difícil.

¿Qué es la financiación inicial?

El seed funding es una inversión inicial en una empresa emergente que proporciona capital suficiente para ponerla en marcha. Suele producirse después de la fase inicial de bootstrapping y de la financiación de familiares y amigos, pero antes de la financiación de serie A. La financiación inicial puede oscilar entre unos cientos de miles y varios millones, en función de las necesidades y el potencial de la empresa.

En mi caso, la financiación inicial siempre fue muy costosa. Al principio, no teníamos ni idea de cómo dirigirnos a los inversores, cuál era la historia, cómo comunicarla o qué se necesitaba. Recuerdo situaciones embarazosas en lanzamientos en los que se me olvidaba el texto porque estaba tremendamente nerviosa. Es como tu producto: mejoras y mejoras iterando.

Aun así, la recaudación de fondos en la ronda inicial puede resultarte difícil por varias razones:

En esta fase, las startups suelen necesitar un historial probado o ingresos para demostrar la viabilidad de su modelo de negocio, lo que hace más difícil para los inversores evaluar el riesgo y el potencial retorno de la inversión.

Las startups que buscan financiación en la ronda inicial se enfrentan a una intensa competencia, ya que muchas empresas nuevas compiten por un grupo limitado de inversores. En consecuencia, puede resultarle difícil diferenciarse y despertar el interés de los inversores.

Los inversores de capital semilla suelen buscar ideas únicas e innovadoras que tengan el potencial de alterar los sectores existentes, lo que significa que las startups deben tener una propuesta de valor convincente y diferenciada para atraer la inversión de capital semilla.

La captación de fondos es un proceso que lleva mucho tiempo y requiere un esfuerzo y unos recursos considerables por parte del equipo de la startup. Puede ser difícil equilibrar las exigencias de la captación de fondos con las operaciones cotidianas de la gestión de una startup, especialmente en la fase inicial, cuando los fundadores prácticamente tienen que hacerlo todo.

Por último, los inversores suelen ser reacios a ser los primeros en asumir el riesgo de una inversión. A menudo oirás: «Te acompañaremos si encuentras un inversor principal».

«Recaudar dinero es difícil. Es un trabajo a tiempo completo, y tienes que estar completamente comprometido con él». Ben Silbermann, cofundador de Pinterest.

Por qué la financiación es vital para el crecimiento de una startup

Como fundador de una startup, reunir capital es crucial para acelerar su crecimiento. Puede proporcionarte los recursos necesarios para contratar a tus primeros empleados, ampliar tu línea de productos y mejorar tus esfuerzos de marketing. Además, conseguir financiación puede ayudar a establecer asociaciones estratégicas, negociar mejores contratos y aumentar la notoriedad de la marca.

En algunos casos, reunir capital también es necesario para evitar que la startup se hunda en la bancarrota. Con financiación, el potencial de crecimiento de una startup puede ser ilimitado, por lo que es esencial considerar la obtención de capital para garantizar que tu negocio prospere.

Sin embargo, la cruda realidad es que tu contraparte siempre poseerá más conocimientos que tú. En concreto, los inversores de capital riesgo realizan las mismas actividades que tú para su startup, pero a mayor escala y como profesión. Están familiarizados con la terminología del sector y tratan de obtener la mayor participación posible en tu empresa para maximizar el rendimiento de su inversión.

Cómo encontrar la pareja perfecta: Guía de los tipos de inversores de la ronda de siembra

Encontrar al inversor adecuado para la ronda de siembra es crucial para el éxito de una startup.

Los distintos inversores tienen diferentes áreas de especialización, preferencias de inversión y expectativas. Al identificar el tipo de inversor adecuado para la ronda semilla que se alinee con los objetivos y necesidades de tu startup, puede aumentar tus posibilidades de obtener la financiación y el apoyo necesarios para hacer crecer tu negocio.

Al principio, valoraba mucho conseguir «dinero inteligente» de inversores que pudieran ofrecer beneficios adicionales y aumentar las probabilidades de éxito. Sin embargo, cambié de opinión.

En su lugar, es más importante aceptar financiación en buenas condiciones de inversores que crean de verdad en tus objetivos y tu visión. De todos modos, la mayoría de los inversores tienen buenos contactos y te ayudan cuando te acercas a ellos. Pero esperar apoyo diario y milagros no es realista.

Existen varios tipos de inversores para una ronda de financiación inicial, cada uno con sus ventajas y desventajas. He aquí algunas de las opciones más populares:

1. Inversores ángeles y sindicatos

Los inversores ángeles son personas con un elevado patrimonio que invierten su dinero en empresas emergentes. Suelen invertir en fases iniciales y ofrecen asesoramiento y orientación. Los sindicatos son grupos de inversores que reúnen su dinero para invertir en startups de forma colectiva.

Ventajas:

Pueden ofrecer tutoría y orientación a las empresas emergentes.

Suelen invertir en la fase inicial cuando otros inversores no están interesados.

Contras:

Puede que no dispongan de tanta financiación como las empresas de capital de riesgo.

Pueden tener menos experiencia en el mundo de las startups que las sociedades de capital riesgo.

Demasiados inversores ángeles en la mesa de capital pueden causar problemas en las siguientes rondas

2. Sociedades de capital riesgo en fase inicial (early stage)

Las empresas de capital riesgo en fase inicial suelen invertir en startupss que muestran tracción e invierten más dinero que los inversores ángeles. Algunos ejemplos de empresas de capital riesgo en fase inicial son APX, Wingman Ventures y Sequoia Arc (mientras que Sequoia Arc está a medio camino entre el capital riesgo, la aceleradora y la incubadora).

Ventajas:

Pueden aportar cantidades de financiación más importantes que los inversores ángeles.

A menudo tienen experiencia en el mundo de las startups y pueden proporcionar una valiosa orientación

Pueden tener acceso a una red de otros inversores y recursos

Contras:

Es menos probable que inviertan en la fase inicial.

Pueden requerir un mayor nivel de tracción que los ángeles inversores.

3. Aceleradoras

Las aceleradoras proporcionan a las nuevas empresas recursos y apoyo para acelerar su crecimiento, normalmente a cambio de capital. Ejemplos de estos programas son Y Combinator, Techstars o Kickstart.

Ventajas:

Proporcionan recursos y apoyo para acelerar el crecimiento de las startups.

Suelen contar con una red de mentores y otros recursos

Pueden proporcionar financiación y recursos para ayudar a las startups a tener éxito

Contras:

Suelen exigir capital a cambio de recursos y apoyo

Pueden tener un plazo de participación limitado

A menudo no son tan valiosos como dicen ser

4. Crowdfunding e inversión

El crowdfunding recauda capital pidiendo a muchas personas que inviertan pequeñas cantidades de dinero. El crowdfunding y la inversión pueden realizarse en plataformas como Kickstarter, Indiegogo y Seedrs. Es una buena forma de recaudar capital de forma eficaz o de obtener ingresos desde el principio -especialmente en el caso de productos físicos- y de crear conciencia de marca.

Ventajas:

Puede recaudar capital a la vez que crea conciencia de marca

Permite una amplia base de inversores

Puede ser una forma eficaz de validar el mercado para un producto o servicio

Contras:

Puede que no proporcione financiación suficiente para apoyar plenamente el crecimiento de una startup

Puede llevar mucho tiempo realizar una campaña de crowdfunding

Solo tiene sentido para productos de consumo



Lo más importante es encontrar a los inversores que encajen contigo, tu visión y tu sector. Tiene que haber buena química, ya que es posible que trabajes con estos primeros inversores durante 8, 9 o más años. Y lo más probable es que haya una mezcla de ángeles y sociedades de capital riesgo en su mesa de capital.

¿Qué es el Bootstrapping?

Bootstrapping es cuando un emprendedor pone en marcha una empresa a partir de sus finanzas personales o de los ingresos de explotación de la nueva empresa. Puede ser beneficioso en comparación con el capital de riesgo porque, como empresario, puedes mantener el control sobre todas las decisiones y no diluirte. Sin embargo, el bootstrapping puede no proporcionar fondos suficientes para que la empresa alcance el éxito a un ritmo razonable.

Cuándo obtener capital inicial

Recaudar capital de riesgo puede ser un reto para las empresas de nueva creación, y muchas no conseguirán la financiación que necesitan. Según un estudio de la Universidad de California en Berkeley, sólo el 0,05% de las startups conseguirán financiación de capital riesgo, la mayor parte de la cual se concentrará en el sector tecnológico.

«A la hora de recaudar fondos, hay que ser implacable y no rendirse nunca. Te enfrentarás a muchos rechazos, pero sólo necesitas que un inversor te diga que sí». – Chris Sacca, fundador y presidente de Lowercase Capital.

Para conseguir financiación para tu ronda de financiación inicial, hay varios elementos clave que buscan los inversores:

Un modelo de negocio sólido: Las startups deben demostrar un plan claro y viable que describa cómo van a obtener beneficios, lo que implica una comprensión detallada de su mercado objetivo, su propuesta de valor y sus posibles fuentes de ingresos. Por favor, que sea sencillo, pero que tenga pruebas (por ejemplo, poniendo a prueba la demanda).

Un equipo básico sólido: Para los inversores, las habilidades, la experiencia y la pasión de un equipo de startups para lanzar un producto o servicio e impulsar el crecimiento son cruciales. En Growth Unltd. sólo invertimos en startups en fase de pre-semilla y somos conscientes de que el producto y el mercado pueden cambiar; por tanto, lo único que podemos evaluar es el equipo, lo que lo hace tan importante.

Una enorme oportunidad de mercado: Los inversores buscan un producto o servicio con potencial de crecimiento escalable y una amplia audiencia. Para ello es necesario identificar una necesidad del mercado y mostrar cómo su producto o servicio puede satisfacerla de forma única. Así que busca mercados con un potencial de ingresos de más de 100 millones de dólares si quiere atraer a los inversores.

Tracción: Mostrar tracción es esencial para los inversores, lo que puede demostrarse en esta fase con los primeros usuarios, la satisfacción del cliente o un embudo con empresas interesadas en el producto.

Propuesta de valor: Una propuesta de valor convincente es esencial para atraer a los inversores. Quieren ver que tu solución ofrece un valor significativo a los clientes potenciales, ya sea porque es 10 veces mejor, más rápida, más barata o una combinación de las tres cosas. Una propuesta de valor sólida debe comunicar claramente cómo tu producto o servicio resuelve un problema o satisface una necesidad de forma única y superior a la competencia. Los inversores quieren ver que tu solución ofrece beneficios claros y tangibles a los clientes y que entiendes tu mercado objetivo y cómo llegar a él de forma eficaz.

Una estrategia de comercialización bien definida: Los inversores quieren ver un plan claro sobre cómo llevarás tu producto o servicio al mercado e impulsarás el crecimiento. Debes incluir detalles sobre el mercado objetivo, los canales de comercialización y venta y la ventaja competitiva.

Un panorama equilibrado de la competencia: Es necesario un conocimiento profundo de la competencia. Los inversores no invertirán si ya existen otras empresas con más probabilidades de éxito o si no hay competencia. Lo peor que te puede pasar es presentarte a un inversor y que este conozca a un competidor que tú desconoces.

¿Cómo conseguir una ronda de financiación semilla?

Existen algunas estrategias esenciales para las nuevas empresas que desean obtener capital de inversores de capital de riesgo e inversores ángeles. En primer lugar, es fundamental comprender el enfoque y los criterios de inversión de las empresas de capital de riesgo o de los ángeles inversores a los que te diriges para adaptar tu discurso y aumentar las posibilidades de éxito.

«La clave del éxito en la captación de fondos es entablar relaciones con los inversores antes de tener que conseguir dinero». Ben Silbermann, cofundador y consejero delegado de Pinterest

Construir relaciones con los VC lleva tiempo, por lo que asistir a eventos de networking, participar en aceleradoras o incubadoras de startups y ponerse en contacto con inversores que han financiado empresas en áreas similares a la tuya puede ser útil. Harry Stebbins, de 20VC, sugiere conocer a los inversores de capital riesgo a través de Twitter: «Todos están en Twitter; es fácil encontrar sus correos electrónicos». El cold outbound es una habilidad crucial de un gran fundador; utiliza el proceso de captación de fondos para mostrar la tuya».

Como fundador de una startup, la captación de fondos debe ser una de tus prioridades. Yo nunca lo externalizaría: Puede suponer una pérdida de control sobre el proceso de captación de fondos, un aumento de los costos y una falta de oportunidades para entablar relaciones con posibles inversores. Con el tiempo, aprenderás a vender tu idea y a crear un producto mejor.

El proceso de captación de fondos puede llevar mucho tiempo y ser tedioso, y a veces he tenido que hablar con 30 o 40 inversores de una lista de 80 o 100. Sin embargo, hay que perseverar hasta que se consiga el éxito. Sin embargo, debes perseverar hasta que encuentres a alguien dispuesto a comprometerse y ayudarte a alcanzar tus objetivos.

¿Cómo prepararse para una ronda de financiación inicial?

Recaudar capital para una startup puede ser difícil, pero puede ser una experiencia gratificante si se prepara adecuadamente. Las startups deben aspirar a recaudar suficiente dinero para lograr un hito significativo (por ejemplo, suficiente ARR para ser rentable o una cierta cantidad de clientes de pago), evitar constantemente la recaudación de fondos, y sobrevivir en un entorno de financiación ajustada.

A la hora de determinar cuánto recaudar, hay que tener en cuenta el progreso, la credibilidad ante los inversores y la dilución, y preparar varios planes. La presentación de la empresa es crucial para las startups que buscan financiación y debe destacar el equipo, la competencia, el mercado objetivo, los hitos, los planes y los requisitos de financiación.

Los inversores invierten en las personas y los equipos tanto como en el producto, por lo que hacer hincapié en la dinámica del equipo y el capital humano reforzará la presentación.

El proceso consiste en identificar a los posibles inversores, preseleccionarlos en función de su idoneidad e interés y establecer prioridades. Una vez que tengas una lista de posibles inversores, empieza por los de la lista C para perfeccionar tu discurso y recabar opiniones.

A medida que vayas ganando confianza y perfeccionando tu estrategia, podrás pasar a los inversores de la lista A, que pueden proporcionarte financiación y contactos importantes para ayudar a tu startup a crecer. Es importante recordar que la captación de fondos es un proceso iterativo y que puede llevar tiempo conseguir la financiación que necesitas.

¿Todavía quieres conseguir una ronda de financiación inicial?

Has llegado hasta aquí y parece que te lo tomas en serio. Pero recuerde que los inversores de capital riesgo buscan empresas con gran potencial de crecimiento y esperan un camino claro hacia un retorno significativo de su inversión. La empresa debe ser capaz de demostrar su potencial de crecimiento, escalabilidad y una clara estrategia de salida, además de contar con un equipo sólido, o en palabras de Paul Graham, cofundador de Y Combinator:

«La mejor manera de conseguir dinero es hacer algo que la gente quiera».

Por lo tanto, recomiendo hacer bootstrapping hasta alcanzar el product-market fit. Te permite validar tu idea de negocio y probar el mercado sin la presión de inversores externos. Una vez que el producto o servicio genere ingresos o muestre tracción de alguna otra forma, será más fácil atraer inversores o conseguir préstamos.

Recaudar fondos para una startup antes de validar su producto con los clientes puede ser inútil y consumir tiempo, recursos y atención valiosos. Es aconsejable dar prioridad a la adecuación del producto al mercado antes de embarcarse en la recaudación de fondos. De este modo, tendrás más confianza y seguridad para ti y tus inversores cuando empiece a recaudar fondos.

*Boris Manhart – Emprendedor serial y asesor de startups en GROWTH UNLTD.