Los estudios demuestran que preocuparse por cómo y cuándo expresar gratitud exactamente es una pérdida de tiempo.

Si lo que buscas es un hallazgo de las ciencias sociales, no tienes que buscar más allá de la amplia investigación sobre la gratitud.

Un estudio tras otro demuestra que contar tus bendiciones te hace más feliz, más resistente e incluso puede ayudarte a dormir mejor. Expresar tu gratitud a los demás amplía estos beneficios. Y cuando los líderes muestran gratitud a sus equipos, los empleados están más satisfechos, motivados y probablemente se queden.

Lo que plantea una pregunta importante: si dar las gracias es tan bueno tanto para el que da las gracias como para el que las recibe, ¿por qué no expresamos más nuestro agradecimiento? La ciencia también ha estudiado esta cuestión, y parece que la mayoría de las preocupaciones que nos hacen reprimir el agradecimiento son erróneas.

Decir «gracias» es más fácil y más impactante de lo que crees, así que probablemente deberías hacerlo mucho más.

A la gente le gusta que le den las gracias más de lo que cree.

La primera razón por la que muchos de nosotros nos abstenemos de dar las gracias a aquellos a los que estamos realmente agradecidos es un temor muy humano a que toda la conversación sea totalmente incómoda. ¿No se avergonzará la otra parte? ¿Quizás ya sepan cómo te sientes? ¿O tal vez te tropezarás con tus palabras o darás el tono equivocado?

Pero, como ya he informado en Inc.com, los científicos han comprobado si estas preocupaciones son válidas, y la respuesta es claramente no. A la gente le gusta que le den las gracias mucho más de lo que esperamos y no encuentran las interacciones muy incómodas en absoluto. En resumen, la mayoría de los temores que giran en torno a la recepción de tus agradecimientos son casi con toda seguridad infundados. Si eso es lo que te frena, deberías dar más las gracias.

La forma de dar las gracias apenas importa

Sin embargo, esas preocupaciones no son las únicas que pueden impedir que alguien exprese su gratitud. Los directivos, por ejemplo, pueden preocuparse por la forma correcta de transmitir su mensaje. ¿Deben esperar hasta poder dar las gracias en persona? ¿Está bien una llamada de Zoom? ¿Podrían incluso expresar su gratitud mediante un mensaje de texto o parecería una actitud perezosa y grosera?

Una vez más, los científicos se han puesto manos a la obra. En un estudio publicado recientemente en The Journal of Positive Psychology, los investigadores pidieron a más de 200 estudiantes de EE.UU. y Taiwán que dieran las gracias en persona, por videollamada o por mensaje de texto, y compararon cómo se sentían tanto los que expresaban su gratitud como los destinatarios de los mensajes.

Como era de esperar, a la gente le resultaba más gratificante dar las gracias en persona que a través de un mensaje de texto, pero no tanto como se esperaba. Los mensajes de texto no hicieron que la gente se sintiera más conectada con los demás, pero sí potenciaron otras emociones positivas. Y dar las gracias a través de Zoom resultó crear tanta felicidad y conexión como hablar en persona.

«Todo esto es una buena noticia para los que nos hemos estado comunicando a través de Zoom durante el último año», señala el Greater Good Science Center de la Universidad de Berkeley en su informe sobre la investigación.

Así que si estás esperando a ver a alguien en persona para darle las gracias, este estudio sugiere que deberías llamarle o enviarle un mensaje. El impacto de dar las gracias es enorme y los inconvenientes de determinados métodos de comunicación son minúsculos, así que no dejes que las preocupaciones sobre cómo expresar la gratitud te impidan agradecer más a la gente.

Jessica Stillman – INC