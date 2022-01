por Mathew Busel – Startup Stash

En 2021, el autor lanzó una exitosa startup. De la experiencia extrajo estas diez cosas que pueden serte muy útiles si vas a emprender este año.

Soy el cofundador de una startup llamada Whalesync. En 2021, conocí a mi cofundador, pusimos en marcha la empresa, creamos un producto, recaudamos dinero, hicimos crecer el equipo y ayudamos a nuestros primeros clientes a sincronizar datos.

Aunque esto es sólo el principio, quería echar la vista atrás a este año inicial de construcción de Whalesync y ver lo que había aprendido. Como es de esperar, se aprende mucho durante el primer año de una empresa, así que la lista es bastante larga.

Aquí hay una lista reducida de diez cosas que vale la pena compartir. Espero que esta lista pueda ser útil para quien empiece una empresa en 2022. Algunas fueron sorprendentes y otras ya las sabía, pero no las interioricé hasta que me dieron en la cara 🙂.

Generalidades

1. Las startups = impulso

Más de lo que creía, las startups tienen que ver con el impulso. Todo se construye sobre sí mismo y las victorias conducen a victorias más grandes. Construyes un MVP que te hace ganar tus primeros clientes. Esa tracción inicial te ayuda a conseguir financiación. La nueva financiación te permite contratar empleados. Esos empleados crean un producto mejor… y el ciclo se repite. Aunque intuitivamente tiene sentido, es diferente cuando se empieza a sentir el impulso en la práctica.

La metáfora de «viento en las velas» es apropiada. Mantener este impulso es importante.

2. Los clientes son el mejor impulso

Aunque hay muchas fuentes potenciales de impulso (como la recaudación de fondos o la contratación), los clientes son los mejores. Hablar con los clientes es motivador. Resolver sus problemas es estimulante. Nada nos genera más impulso que ver cómo se acumulan las alertas de nuevas inscripciones en Slack.

3. Sigue el libro de jugadas hasta que tengas que romperlo

Muchas personas inteligentes han allanado el camino, creando las mejores prácticas para la creación de startups. Estudiar el libro de jugadas y aprender de los mejores es una forma importante de subir de nivel. Dicho esto, la mayoría de los consejos son genéricos, mientras que tu situación está llena de contexto. Hay que tener confianza para evaluar las situaciones y entender por qué la mejor práctica se aplica o no.

Este año hemos tenido que tomar decisiones que iban en contra de la opinión generalizada sobre cómo dirigir una startup. Al principio, esto nos puso nerviosos, pero finalmente nos dimos cuenta de que era normal. Los libros de jugadas son buenos puntos de datos, pero no deben sustituir a la razón.

4. Nunca olvides para quién estás construyendo

Está muy bien ser flexible y no apegarse a ninguna solución en particular… pero nunca pierdas de vista para quién estás construyendo. Empieza por el usuario y construye un producto que resuelva sus problemas. Si intentas adoptar una tecnología y buscar casos de uso, estás condenado. Las dos semanas más difíciles de este año se produjeron cuando olvidé este principio.

Nuestra tecnología de sincronización es bastante asombrosa, así que pensé: «¿y si intento vender esto a un tipo de persona _?». Esto fue un callejón sin salida porque no trabajé hacia atrás desde el cliente. En cuanto recordamos para quién estábamos construyendo, todo volvió a estar enfocado.

5. Los impuestos y otras tareas administrativas siguen siendo una pérdida de tiempo

En los viejos tiempos, crear una empresa estaba lleno de trámites burocráticos. Ahora, con las apps existentes, pensé que todo el molesto papeleo se había productivizado. Me equivoqué. Incluso con la ayuda de estos productos y de increíbles servicios fiscales como Fondo, sigue habiendo mucho papeleo molesto con el que todos los fundadores tienen que lidiar. Averiguar rápidamente lo que es importante (por ejemplo, el 83b) y lo que debería subcontratarse a un producto como Gusto puede ahorrar mucho tiempo.

Recaudación de fondos

6. No dividir la responsabilidad de la recaudación de fondos

Mi cofundador Curtis dirigió la mayor parte de nuestra primera ronda de financiación, pero yo ayudé ocasionalmente. Esto significó la búsqueda de algunos inversores y la realización de algunos lanzamientos. En aquel momento me pareció que estaba ayudando a conseguir uno de nuestros objetivos más importantes.

En retrospectiva, es una forma ineficaz de recaudar fondos. Aunque alguien sólo dedique el 10% de su tiempo a la recaudación de fondos, es difícil que no ocupe el 90% de su espacio mental. Esto limita el flujo de ideas creativas y, en última instancia, el progreso del producto. Una persona debería encargarse básicamente de todo el proceso de recaudación de fondos. La segunda vez lo hicimos así y fue mucho más eficiente.

7. Cada reunión con un VC es una especie de presentación

Si eres afortunado, los VC se pondrán en contacto contigo para reunirse. Muchos te dirán que no es un lanzamiento, sino una forma de conocerte. Aunque técnicamente no es un lanzamiento, te están evaluando. Cuando se reúnen, las sociedades de capital riesgo recopilan información que les ayudará a tomar una decisión futura sobre si quieren invertir. No es algo malo, es su trabajo. Pero no seas ingenuo y pienses lo contrario.

8. Reduce la recaudación de fondos a un período corto

Las ventanas de recaudación de fondos más cortas consiguen dos objetivos. En primer lugar, limitan la cantidad de tiempo que te distraes con la recaudación de fondos. En segundo lugar, ayudan a crear un impulso con los inversores, lo que aumenta las probabilidades de que la recaudación de fondos sea un éxito. Empieza a programar reuniones unas semanas antes de que quieras empezar a recaudar fondos y reúne todas las que puedas en un periodo de dos semanas. Es agotador, pero merece la pena.

Cultura

9. Los objetivos ambiciosos son poderosos, pero hay que tener cuidado

Durante el verano nos fijamos un objetivo de ingresos increíblemente ambicioso. Este objetivo de «disparar a la luna» fue un motivador increíble que nos ayudó a trabajar más tiempo y más duro de lo que habríamos hecho de otra manera. Como equipo, nos ayudó a conseguir muchas cosas en poco tiempo. Dicho esto, tener este objetivo nos dio ideas que no siempre eran saludables. Nos animó a pensar en formas a corto plazo para lograr el objetivo que no habrían sido buenas para el negocio a largo plazo. Deberíamos seguir fijando objetivos ambiciosos en el futuro, pero con precaución.

10. Con el trabajo remoto, es importante tomarse tiempo para crear vínculos

Somos grandes fans del trabajo a distancia. Es eficiente, da flexibilidad a nuestras vidas y nos permite trabajar con los mejores talentos de todo el mundo. El trabajo a distancia también puede ser aislante. Sin la conversación que se produce cuando se está en el mismo lugar, hay menos vínculos naturales.

Hemos aprendido a reservar tiempo específicamente para charlar y pasar el rato como equipo. Mi instinto es centrarse en la productividad, por lo que a veces me parece poco natural, pero siempre ha merecido la pena. En una oficina física, comemos juntos, así que no es necesario. En una oficina remota, estas conversaciones nos ayudan a conectar, a disfrutar de nuestro tiempo juntos y, en definitiva, a rendir.