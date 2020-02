Confesiones de un emprendedor: de deber US$ 105.000 a vender mi compañía por US$ 16.5 millones

Las confesiones de Lorenzo de Plano, un emprendedor e inversor que pasó de una deuda a ser millonario.

Nuestra historia fue estereotípica. Un grupo de jóvenes comienza un negocio en un sótano de garaje y lo convierte en una historia de hiper crecimiento sin fondos.

En 2019, cumplí 25 años y vendí una de mis compañías por un valor combinado de US$ 16.500.000 en efectivo y opciones de compra de acciones a una compañía que cotiza en bolsa. Justo antes de vender, habíamos alcanzado $ 2 millones en ingresos mensuales y estábamos obteniendo aproximadamente el 40% en ganancias. En el punto de venta no habíamos recaudado capital y mi propiedad de la empresa se situaba en torno al 34%

La siguiente lista se compone de lecciones que aprendí mientras construía y hacía crecer una exitosa empresa multimillonaria. Espero que al compartir esta breve lista pueda agregar valor y ahorrar tiempo para otros en sus diversas actividades.

1. Evita el Venture Capital a toda costa

Cuando solía trabajar en software, no puedo decirte cuántos amigos emprendedores tuve que usaron la cantidad de dinero que recaudaron como una insignia de éxito. Evita este tipo de falsa lógica. La única métrica que debería importarte al crear un negocio es si es rentable. A medida que la burbuja de capital riesgo explote y los fondos se agoten, los ganadores a largo plazo serán las empresas de valor lento y constante con fundamentos sólidos.

Escuchar cómo alguien recaudó $ 50 millones puede sonar atractivo, pero la verdadera pregunta que debes hacerte es por qué necesitaban recaudar US$ 50 millones en primer lugar y cuánto capital les sobró. La filosofía de bootstrapping puede no ser atractiva, pero ciertamente es lucrativa.

2. La diversidad es clave

3. El valor de tu dinero se deprecia a medida que envejece

Cuando tienes más de 20 años, el capital que produces es más valioso que en cualquier otro momento de su vida. Comprender el interés compuesto es absolutamente esencial para generar un valor serio a largo plazo. El siguiente escenario ilustra el interés compuesto y la diferencia entre ahorrar / invertir cuando eres joven en comparación con cuando eres mayor:

US$ 10,000.00 invertidos a los 20 con un crecimiento anual estándar del 7% = US$ 579,464.27 para cuando tengas 80.

US$ 10,000.00 invertidos a los 40 con un crecimiento anual estándar del 7% = US$ 149,744.58 para cuando tengas 80.

Respeta tu dinero y el poder que tiene mientras eres joven. Tener éxito e invertir siendo jóven es útil si deseas construir una riqueza sustancial.

4. Piensa con la abundancia en mente, pero aplica disciplina

Nunca atesores tus recursos o pienses con una mentalidad de escasez. Este proceso de pensamiento solo limitará tu capacidad de hacer crecer tu negocio. Simultáneamente, se disciplinado con tus recursos financieros. La esencia de este concepto en la práctica es simple: invierte tus fondos personales y los de tu empresa en tu negocio y no dejes demasiado espacio para ti.

5. Mata tu ego antes de que te mate

A medida que comienza a tener éxito, la gestión y la humildad se vuelve absolutamente primordial. He visto a innumerables emprendedores crecer demasiado pronto solo para ser golpeados por la realidad. Recuerda tus raíces, el universo te recompensará.

6. El marketing es tu proteína, pero las ventas son el resultado

Demasiadas startups enfatizan demasiado el marketing y la marca y subestiman sus esfuerzos de ventas. Aunque contar una historia cautivadora y tener una marca omnipresente es esencial, no debería ser su único objetivo. Mis socios y yo siempre seguimos la analogía de que el marketing es análogo a la proteína, es un suplemento que ayudará a su empresa a desempeñarse, pero sin el componente de entrenamiento, que son las ventas, su empresa simplemente engordará.

Creo que gran parte del énfasis reciente en el marketing se deriva de la creencia de que construir un negocio online es más fácil que construir uno real. A pesar del crecimiento del comercio electrónico, el 85% de las transacciones de ventas todavía ocurren en canales minoristas. Descuidar la venta minorista física es limitarse al 15% del mercado de consumo. Invierte en vendedores reales.

7. Pasa tiempo en la naturaleza

Similar a la naturaleza empresarial, es un sistema caótico, impredecible y paradójicamente organizado. Salir al aire libre y colocarse en entornos impredecibles durante unos días puede fomentar un pensamiento más adaptativo. En la sociedad posindustrial, el pensamiento adaptativo se ve afectado negativamente por las rutinas cotidianas. Pasar tiempo al aire libre puede ampliar su perspectiva y ayudarlo a ver las decisiones comerciales de manera más aguda que dentro de las trincheras metafóricas de las operaciones comerciales diarias.

Durante miles de años, las personas han mirado el cielo estrellado para tener un sentido de dirección y perspectiva. Más que nunca, creo que puede ser beneficioso apartar la vista de nuestros microcosmos del mundo digital iluminados por LED para mirar el macrocosmos que es nuestro universo.

8. Leer: es otro cliché, pero es cierto

Lee tanto como puedas. La lectura mejora tu sintaxis, comunicación y capacidad de recordar. Cuando estaba en la escuela secundaria pasaba mis veranos devorando contenido literario. Promedié un libro por día en un momento. No te hagas un mal servicio y tampoco te limites a la no ficción. Consume una paleta diversa de ideas y conceptos; serán útiles. Similar al capital, el conocimiento es compuesto. Cuanto antes puedas ampliar tu base de conocimientos, antes podrás competir con los demás e identificar mejor las oportunidades cuando surjan.

9. La consistencia es la clave

Solía practicar atletismo. Una lección que deduje de mi experiencia al hacerlo es que cuando sientes que estás en tu punto más agotador, es precisamente cuando debes acelerar y comenzar a correr. La razón de esto es porque otros están tan exhaustos como tú. No quites el pie del acelerador, eventualmente el universo te dará el favor.

10. Abraza las emociones

Es esencial hablar con tus socios comerciales sobre cómo te sientes. Negar tus emociones solo se resolverá cuando emerjan a través de otros medios pasivos agresivos. Esto puede ser perjudicial para tu negocio. Ser abierto y transparente acerca de tus sentimientos, ya sea que se trate de celos, enojo o frustración, te ayudará a aplacar cualquier animosidad que tengas para que puedas concentrarte en el crecimiento del negocio. Cuando algo se sienta mal, aborda esos sentimientos específicos y las posibles raíces de esos sentimientos con tus socios.

11. Cuando comienzas, tu negocio debería ser lo más importante

Un mentor me dijo que la clave para construir un negocio rápidamente es tratarlo como una experiencia religiosa. Lo que significa que todas las posesiones materiales, emocionales y personales que puedas tener deben ocupar un papel secundario en tu vida. Tu punto focal principal en la vida debe ser el negocio en sus fases incipientes. Una vez que el negocio florece, puedes retirarte, pero antes de eso, tu enfoque y prioridades deben ser el negocio.

Pasé un año durmiendo en el sofá de mi cofundador y luego otro año durmiendo en la sala de conferencias de mi segunda oficina. Hasta el día de hoy fue probablemente el período más desafiante pero interesante de mi vida. Nada fomenta un estado meditativo más poderoso que eliminar todo y construir algo desde cero.

12. Dirige tu negocio, no dejes que tu negocio te maneje

Esto puede parecer paradójico y contradictorio con el punto anterior, pero muchos empresarios tienen la costumbre de trabajar en exceso hasta un punto en el que puede afectar negativamente su empresa. Inicialmente, trabajar duro acelerará el crecimiento de tu negocio, pero eventualmente debes pasar de ser un emprendedor a un gerente de negocios.

Una vez que tu negocio sea rentable, aprender a delegar tareas a otros y no dejarse empantanar por los detalles te ayudará a mantener una perspectiva clara y dinámica. Las personas que no hacen esto corren el riesgo de estancar el crecimiento de su negocio o de ser superadas por su negocio.

13. Saber cuándo luchar contra la corriente y saber cuándo descender

El éxito continuo de una empresa puede ser, en muchos sentidos, análogo a navegar en un barco. Como líder en tu empresa, deseas interpretar los movimientos de una industria y, en última instancia, ajustar las velas y dejar que la corriente lo guíe. He visto a innumerables emprendedores ser demolidos en industrias cambiantes, porque no se adaptaron con las nuevas evoluciones en sus ecosistemas.

Hay un viejo adagio, que creo que puede ser valioso para considerar cuando se trata de cualquier empresa: “El cambio no es bueno o malo, simplemente lo es”. La lección que se debe aprender aquí es no ser terco ni dejar que los prejuicios preconcebidos afecten tu juicio.

14. Cuidado con las empresas de servicios

Las empresas de servicios pueden requerir costos más bajos para comenzar, pero eso también significa una barrera de entrada más baja, lo que resulta en una mayor competencia. El otro problema con una empresa del sector de servicios es que su éxito depende únicamente del tiempo que le dediques. Como resultado, las empresas de servicios no producen capital mientras duermes.

Desde la época veneciana, quienes participaron en el intercambio de bienes generaron la mayor cantidad de capital. Hasta el día de hoy, ofrecer productos que otros necesitan siempre será un camino más fácil una vez que las ruedas giren.

15. Fallar y adaptarse o seguir adelante

16. No permitas que tu empresa pierda tiempo en política

La política de la empresa ralentiza el progreso. Es bueno hacer una lluvia de ideas, pero en cierto punto debes comenzar a tomar decisiones. Una buena regla general es prohibir las reuniones semanales. Decidimos prohibir las reuniones de empresa los miércoles y nos resultó maravilloso.

17. Evita la deuda personal como la peste

Bastante simple, la deuda es mortal y te retrasará. Intenta evitarlo a toda costa. Después de graduarme de la universidad, tenía US$ 105,000 en préstamos estudiantiles al 8% de interés. Mis pagos mensuales en un punto excedieron los US$ 1,200. Fue brutal. Dicho esto, hay escenarios en los que la deuda puede ser valiosa, solo asegúrate de que la tasa de interés sea baja, el riesgo esté ponderado y la deuda se esté utilizando para generar flujo de caja.

18. Incentivos estratégicos

Al administrar un negocio, existen dos mecanismos para impulsar el desempeño de la empresa: ingresos y ganancias. Por lo general, las áreas de ventas y marketing se centran en aprovechar el flujo de caja de la empresa para aumentar los ingresos. Simultáneamente, el personal de almacén, administrativo y de operaciones debe centrarse en encontrar formas de aumentar las ganancias mediante la reducción de costos. Aunque estas parecen estrategias contrastantes, juntas pueden crear una fórmula potente para el éxito financiero.

Un error común cometido por los emprendedores es ofrecer incentivos basados ​​en comisiones para las divisiones de ventas y no ofrecer incentivos similares para el personal administrativo y de operaciones. En mis negocios siempre trato de ofrecer incentivos al personal administrativo y de operaciones en forma de comisiones de “ahorro”. Por ejemplo, si tiene un tenedor de libros que administra sus finanzas, ofrézcales una comisión del 30% sobre todos los fondos que ahorren al negocio

Este incentivo los motivará a negociar con los vendedores y a ser más escrupulosos con las cuentas por pagar. Este tipo de incentivos en todo su negocio ayudará a mantener una empresa sólido con alta rentabilidad.

19. No administre microgestiones

20. No se trata de dinero

Obviamente, la ganancia financiera de una iniciativa empresarial exitosa es atractiva, sin embargo, ese no debería ser tu principal motivador. Innovar dentro de una industria siempre dará frutos y es un motivador mucho más atractivo a largo plazo. Si el dinero es la razón por la que buscas emprender, entonces sería mucho mejor hacerlo en banca de inversión y / o consultoría.

21. Siempre actúa como si tuviera menos que tu

El emprendimiento exitoso es metódico y requiere disciplina para garantizar el éxito a largo plazo. Es fácil ganar dinero, es difícil retenerlo y construirlo. Si tus patrones de gasto crecen o coinciden con tu éxito financiero, será derribado al lugar donde comenzó cuando enfrenta una recesión

Como emprendedor tienes que aceptar que vives en un mundo de picos y valles. Como resultado, tu longitud de onda emocional y financiera oscilará de manera mucho más agresiva. La solución más segura es minimizar el gasto para garantizar que pueda sostener cualquier tipo de valle profundo.

Siempre he sido cauteloso con los emprendedores de alto vuelo que son ruidosos y que poseen demasiadas cosas buenas. Muestra dónde están tus prioridades.

He aprendido esta lección por experiencia propia. Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, había convertido una cuenta de comercio electrónico de US$ 2.500, que comencé a los 14 años, en una cartera de US$ 100.000 al invertir en casinos de Macao y rastrear los índices de maíz en relación con la demanda de etanol.

Comencé a gastar dinero agresivamente alrededor de esa época y al final de mi primer año en la universidad, me limpiaron de una jugada de opciones de compra de una empresa de camiones de seguridad. Me tomó algunos años recuperarme de ese error, podría haberme recuperado más rápido si hubiera sido más inteligente con mi capital.

Hasta el día de hoy, solo gasto una décima parte de lo que recibo mensualmente.

22. Se trata de las personas, estúpido

23. Destile problemas complejos

Al construir un negocio, a menudo enfrentas problemas complejos con soluciones poco claras. Un ejercicio mental valioso es concentrarse y obsesionarse en las áreas de “fricción” de tu negocio hasta que se “suavicen”

Muchas personas evitarán aspectos de tu negocio que les resulten poco atractivos o difíciles. Si hay un aspecto de tu negocio que te resulta incómodo o poco atractivo, concéntrate en él. Al centrarse en las debilidades del negocio, podrás encontrar soluciones únicas que fortalecerán el núcleo de tu startup.

Destila tu negocio en áreas de fortaleza y debilidad y luego ataca agresivamente las áreas de debilidad.

24. Ten una brújula

Es importante tener una visión a largo plazo para su empresa y hacia dónde quiere que vaya. Esta visión puede adaptarse y evolucionar a medida que cambian las circunstancias, pero mantener una visión clara y grandiosa es fundamental. Asegúrese de que el resto de la empresa también comprenda esta visión. Nada es más poderoso que la energía combinada de personas con una visión compartida. La historia es un testimonio de esto.

25. Disfrute del paseo

Si de algo me arrepiento en los últimos años, es de no haber dedicado suficiente tiempo para observar y apreciar mi propia experiencia y el crecimiento que logramos.

¿Qué vale realmente el éxito si no lo comparte con otros?

Puede ser un cliché, pero en última instancia, la satisfacción derivada de experiencias, riesgos, relaciones y recuerdos compartidos siempre reemplazará cualquier dólar que ganes.

El camino del emprendimiento puede ser un camino solitario para cualquiera que lo pise. Será difícil relacionarse con los demás ya que los aspectos inefables de su rutina diaria difieren de la mayoría de las personas que lo rodean. Es durante estos tiempos que tener gente en quien confiar se vuelve crucial.

Al final, la familia y los amigos son un activo hiper valioso

Si has leído hasta aquí, agradezco tu tiempo y espero no haber sonado como una predicador. Soy un ávido oponente del pensamiento dogmático y odiaría que esto parezca artificial.

Espero que al compartir mis experiencias, otros también puedan encontrar algún beneficio en sus respectivos viajes. En última instancia, no existe un camino, una metodología o una viñeta correcta para construir un negocio exitoso. En cierto punto, simplemente tienes que quitarte el chaleco salvavidas, saltar al abismo y aprender a nadar.