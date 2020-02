5 herramientas tecnológicas que te ayudan con las ventas

Compartir Facebook

La tecnología debería empoderarte, no distraerte. Aquí hay cinco herramientas que pueden ayudarte a aumentar las ventas y cómo usarlas.

Los mejores profesionales y equipos de ventas entienden que el proceso de ventas comienza mucho antes de la primera reunión con un cliente potencial.

Su éxito frente a un cliente depende de cuánto tiempo y energía haya invertido en su desarrollo profesional, su conocimiento del proceso de ventas y su comprensión de cómo la conexión humana es la clave para una nueva relación.

He desarrollado muchos procesos de ventas, en múltiples categorías de productos, y he visto lo que se necesita para tener éxito con las ventas. Después de haber cerrado más de $ 100 millones en ventas y grandes acuerdos con los principales jugadores en tecnología, sé la diferencia entre las cosas que realmente impulsan las ventas y las cosas que te distraen.

La tecnología juega un papel vital en las estrategias exitosas, pero debe recordar que la tecnología debe facilitar el elemento humano, no reemplazarlo.

Después de usar, adoptar y descartar una variedad de tecnologías a lo largo de mi carrera, he descubierto que cinco herramientas son útiles. A medida que establezca objetivos para 2020 y más allá, use estas tecnologías para complementar sus esfuerzos de ventas humanas, agilizar su proceso de ventas, mejorar su prospección y generar más ingresos.

Gestionar relaciones con un CRM

Dicho esto, a veces he sido crítico de los CRM. En muchos casos, pueden ser una distracción. La clave es aislar los beneficios y reducir las cualidades de distracción de los CRM.

Obtenga más de su CRM al automatizar las tareas que toman tiempo y al aprovechar las capacidades de seguimiento de los prospectos en su embudo. Cuando ingrese nuevos prospectos en el sistema, programe activadores para promociones y otros materiales de marketing para mantener la relación hacia adelante. Además, use alertas para actualizarlo cuando llegue el momento de comunicarse con su cliente potencial.

En términos de distracciones, evite gastar demasiado en su CRM. Demasiados vendedores realmente tratarán su CRM como el objetivo en sí mismo, tratando de mantener un sistema perfecto. Es mejor usar un CRM como herramienta y no verlo como el juego final en sí mismo. El juego final es ventas.

Ahorre tiempo con un sistema de correo electrónico más inteligente

El correo electrónico se ha convertido en una parte tan importante de nuestra vida diaria que garantiza un enfoque específico. El correo electrónico lleva tiempo, y el tiempo es dinero. Si desea ser eficiente y efectivo, necesita una aplicación de correo electrónico que ayude a automatizar las rutinas y respalde mejor el proceso de ventas, no solo una herramienta que ayude a programar correos electrónicos.

Mixmax y Doppler son herramientas que los equipos de ventas pueden usar para personalizar las comunicaciones por correo electrónico para profundizar el compromiso de los posibles clientes, acortar los ciclos de ventas y garantizar un seguimiento inteligente. También proporcionan funcionalidad adicional en correos electrónicos y se integra con la mayoría de los CRM.

Las mejores herramientas permiten a los usuarios crear secuencias seleccionadas para involucrar a todo tipo de clientes potenciales; programar y automatizar el envío; usar plantillas para argumentos de venta; rastrear y administrar campañas; e integrarse con una variedad de otras tecnologías de ventas.

Use aplicaciones en línea para construir su comunidad

Para empezar, LinkedIn es una herramienta esencial para los profesionales de ventas. Debería usar LinkedIn para encontrar nuevas perspectivas y aprender más sobre ellas. Es eficaz como una herramienta de divulgación y como una herramienta para el marketing de contenido e influencia. Debe publicar contenido valioso y escribir artículos informativos que empoderen a su comunidad.

Los profesionales de ventas también deberían buscar herramientas que les ayuden a construir su red humana. Aplicaciones como Eventbrite y Meetup pueden ayudarlo a encontrar comunidades de nicho para construir relaciones. Nunca ha sido tan fácil encontrar eventos en su área.

Manténgase actualizado con las Alertas de Google

Las relaciones de ventas son como cualquier otra relación: se basan en la confianza y la simpatía. En muchos casos, mantenerse al tanto de los eventos actuales puede ayudarlo a mantenerse conectado con sus prospectos y clientes y mantener temas de conversación actuales.

Para facilitar este proceso, considere cómo Google Alerts puede ayudarlo a mantenerse actualizado sobre su industria, clientes y posibles clientes. La herramienta en línea le permite definir un término de búsqueda y recibir artículos relevantes en su bandeja de entrada.

Mantenerse al tanto de las noticias y eventos es importante por muchas razones. Primero, le ayuda a mantenerse informado, lo que ayuda a sus clientes. En segundo lugar, puede felicitar a sus clientes o prospectos por las buenas noticias o alertarlos sobre las amenazas en sus mercados. Por último, le da una razón para mantenerse en la mente de sus clientes.

Siempre se aprende con audiolibros

Los audiolibros no tienen reputación de herramientas de venta, pero ¿por qué no? Los vendedores exitosos priorizan su educación continua. Con los audiolibros, no solo aprendo nuevas estrategias y técnicas, sino que también me beneficio de una base de conocimientos completa para informar mis conversaciones.

Audible de Amazon tiene un control firme en la cima del mundo de los audiolibros, pero no se olvide de los recursos gratuitos en su biblioteca. Overdrive sirve bibliotecas en todo el mapa, entregando audiolibros gratuitos a cualquier persona con una tarjeta de biblioteca. Puedes convertirte en un mejor vendedor y un líder más capaz mientras estás en el gimnasio, viajando o cocinando.

Palabras finales

Cuando tiene una base sólida basada en las habilidades y la inteligencia emocional para las ventas, puede comenzar a usar tecnologías que aumentan su éxito de ventas de varias maneras. Observe cómo ninguna de estas herramientas es una bala de plata. Depende de usted integrar cada elemento de una manera que aumente sus esfuerzos actuales sin distraerlo. Con las herramientas adecuadas, una pequeña inversión puede generar retornos masivos para su negocio.

Andrew Thomas – Inc