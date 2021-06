El emprendedor necesita imperiosamente equilibrar su vida personal con su startup y asignarle a su tiempo el valor que merece.

La sabiduría del emprendedor no es otra cosa que la experiencia adquirida en la acción.

Generalmente en los inicios estamos solos para hacer frente a una avalancha de cosas que en las empresas suelen ocupar a varias personas. Somos los creadores y creativos del negocio, los vendedores, los compradores, los publicistas, el contador, el cobrador y hasta el office boy.

Es una etapa fantástica, adrenalínica y romántica en la que el emprendedor tiene una fuerza increíble pero en la cual también se dilapida mucha energía y tiempo.

Y el tiempo es un capital precioso en los emprendimientos (y en todos los órdenes de la vida). Cuando iniciamos la startup sentimos que todo el tiempo es nuestro tiempo y que nunca es tarde.

Pero todo en la vida tiene su tiempo y es parte del buen emprender, conocerlos y respetarlos, porque el tiempo extra que usamos en algo se lo sacamos a la familia o al descanso o al estudio o a los afectos.

Administrar prolijamente el tiempo es parte esencial de la buena salud del negocio. Tu emprendimiento no es más importante que tu buena salud física, mental o espiritual. La buena sanidad de tu relación de pareja o el contacto fluido con las amistades es más rendidor que 18 horas diarias seguidas frente a la pantalla.

Hace años, Richard Branson, un icono emprendedor reconocido en todo el mundo tanto por el tamaño y diversificación de su grupo Virgin, participó del American Express Open Forum, donde reveló uno de los secretos de su éxito: “En mi caso, mi tiempo de descanso dedicado a disfrutar de la vida y de mi familia me ha ayudado a construir Virgin”.

Kevin Kruse es uno de los best sellers del New York Times, colaborador en Forbes y emprendedor ganador del premio Inc. 500. que investigó como manejan el tiempo los personas de éxito. En total, entrevistó a 7 siete multimillonarios, 13 atletas olímpicos, 29 estudiantes estrella y 239 empresarios y publicó los resultados en su libro “15 secretos de la gente exitosa sobre la gestión del tiempo” , cuyo resumen puedes leer aquí.

El emprendedor necesita imperiosamente equilibrar su vida personal con su startup y darle al tiempo el valor que merece.

Quizás esta vieja enseñanza que anda dando vueltas por Internet nos sirva para darnos cuenta de su importancia:

“Para poder entender el valor de un año, pregúntale a algún estudiante que perdió el año de estudios.

Para entender el valor de un mes, pregúntale a una madre que dio a luz a un bebe prematuro.

Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario.

Para entender el valor de una hora, pregúntales a los amantes que esperan encontrarse.

Para entender el valor de un minuto, pregúntale a una persona que perdió un tren.

Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que evitó un accidente en un instante.

Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale a la persona que ganó una medalla en las olimpiadas”

Feliz semana, felices emprendimientos, feliz vida para todos.

Marcelo Berenstein

mberenstein@emprendedoresnews.com