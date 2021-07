Ser emprendedor no es para todo el mundo y Neil Patel lo experimentó en carne propia. Por eso, comparte 7 señales que pueden mostrarte que emprender no es lo tuyo.

A menudo se necesitan años de trabajo duro, largas horas y ningún reconocimiento para tener éxito. Muchos emprendedores se rinden o fracasan por otras razones, como quedarse sin dinero.

Las estadísticas muestran que más del 50% de las empresas fracasan al cabo de cinco años en Estados Unidos.

El 40% de los fracasos de las startups se deben a un mal ajuste, seguido de cerca por un 38% de falta de tiempo e implicación.

Ya he hablado abiertamente de mis fracasos anteriores como emprendedor.

Dirigir tu propio negocio y tener el control de cómo gastar tu tiempo es increíble. No podría imaginarme haciendo otra cosa.

Pero también es muy difícil.

No vas a tener éxito todo el tiempo.

Puedes fracasar tres veces seguidas. Pero esa cuarta vez puede ser tu brillante éxito.

Mi primera empresa fracasó estrepitosamente, y la segunda también y me dejó con una deuda de más de un millón de dólares a los 21 años.

Si me hubiera rendido entonces, todavía estaría pagando eso.

Pero seguí creando productos y resolviendo problemas.

Para mí, no había otra opción. No podía imaginarme haciendo otra cosa con mi vida.

Si los múltiples fracasos sin ninguna garantía de éxito te asustan, probablemente sea una señal de que no estás hecho para ser emprendedor.

Aquí tienes otros 7 indicios de que es hora de renunciar a montar tu propio negocio.

Te gusta quedarte en tu zona de confort

Como emprendedor, no hay dos días iguales.

Un día puedes estar solo todo el día escribiendo, diseñando o codificando tu producto.

Al día siguiente puedes estar atendiendo llamadas de ventas, entrevistando a personal o siendo invitado en un podcast.

Si eres una persona introvertida como yo, el primer día parece más atractivo.

Pero tienes que exponerte y aceptar sentirte incómodo.

Déjame preguntarte esto: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te dio miedo?

Puede sonar cursi. Pero si no recuerdas la última vez que te arriesgaste, quizá ser emprendedor no sea lo tuyo.

Vera Wang asumió un gran riesgo al iniciar su negocio de moda.

Sin duda, estaba fuera de su zona de confort.

La ex patinadora artística no se clasificó para el equipo olímpico de Estados Unidos en 1968. Sabía que tenía que reinventarse y dar un giro a su carrera.

Ya trabajaba en Ralph Lauren, pero no fue hasta 1989 cuando descubrió su verdadera pasión.

Estaba preparando su boda y no le gustaba ninguno de los vestidos que miraba. Pensó que debía haber opciones más modernas y vanguardistas.

Así que se hizo el suyo propio.

Lo dibujó y contrató a una costurera para que se lo hiciera por 10.000 dólares.

Fue un gran riesgo, pero valió la pena. Ahora, Vera Wang es conocida en todo el mundo por su innovador estilo nupcial.

Nada de eso habría sido posible si no se hubiera arriesgado a hacer su primer vestido.

Cree que es un camino hacia el dinero rápido

No puedo imaginar una forma más lenta de ganar dinero que ser emprendedor.

Podrías trabajar durante años sin ver nunca un céntimo.

Esto es exactamente lo que me ocurrió con mis tres primeros negocios: Advice Monkey (fracaso), una empresa de alojamiento web (fracaso) y Crazy Egg (éxito final).

La infografía siguiente muestra el camino típico hacia el éxito de una empresa emergente.

Lo que no muestra es que este proceso dura meses o años.

El tiempo que se tarda en obtener beneficios de una startup lo consume todo.

Se trabaja más de ocho horas al día, lo que deja poco tiempo para otras oportunidades de generar ingresos, como otro trabajo.

Muchos emprendedores de éxito han sido capaces de trabajar en sus empresas sin dejar de tener un empleo a tiempo completo, como Jason Quey.

Empezó un negocio de ropa a los 22 años y ganó más de 200.000 dólares en el primer año mientras seguía teniendo un trabajo normal a tiempo completo.

Es impresionante.

Pero no es la norma.

Aunque es posible iniciar un blog o un negocio que genere dinero con bastante rapidez, la mayoría no genera nada durante un año o más.

Tienes que empezar tu negocio con la mentalidad de que seguirás trabajando en él dentro de cinco años.

Como dice Jeff Haden: “Como propietario de un negocio, te ganas el derecho hoy a seguir trabajando mañana”.

Nada está garantizado en el futuro. No puedes tratar tu negocio como un plan para hacerse rico rápidamente. Simplemente no funcionará.

Eres un procrastinador

Si no puedes gestionar tu tiempo de forma eficaz, estás destinado a fracasar como emprendedor.

Cuando trabajas para ti mismo, no hay un jefe que te mire por encima del hombro o que controle tu tarjeta de tiempo para asegurarse de que estás trabajando duro.

Si no trabajas duro en tu propio negocio, ¿por qué lo haces?

Si estás trabajando duro pero sientes que no estás llegando a ninguna parte, tienes que dar un paso atrás y priorizar tus tareas.

Tus tareas sólo pueden entrar en una de estas cuatro categorías.

Urgentes e importantes

Son cosas que no pueden esperar.

Ya sea un presupuesto para un nuevo cliente, la devolución de un mensaje de voz o el cumplimiento de un plazo de publicación para tu blog, tienes que asegurarte de que se haga.

Importante pero no urgente

Se trata de una tarea que es importante pero en la que no se acabará el mundo si no la haces ahora mismo.

Podría ser devolver algunos correos electrónicos rutinarios o actualizar tus cuentas en las redes sociales.

Urgente y no importante

Una tarea urgente que no es importante podría ser algo como renovar la licencia de tu negocio o pedir nuevos suministros para la oficina.

Puedes delegar fácilmente estas tareas en otra persona.

Ni urgente ni importante

No pierdas el tiempo con estas tareas. Deshazte de ellas.

Un ejemplo de una tarea de este tipo podría ser explorar una nueva idea de negocio. No significa que sea algo malo, pero no ayudará a tu negocio actual.

Déjalo en un segundo plano hasta que tengas el tiempo adecuado para dedicarle.

Las investigaciones han demostrado que la multitarea no es eficaz.

La falta de concentración de la gente le cuesta a la economía mundial unos 450.000 millones de dólares al año.

Por término medio, las personas sólo dedican algo más de un minuto a una tarea antes de distraerse.

Y lo que es más sorprendente, pueden tardar más de 25 minutos en volver a concentrarse en su trabajo después de una distracción.

Las estadísticas sobre los efectos de la multitarea en el cerebro son aún peores.

La multitarea puede reducir el coeficiente intelectual en 15 puntos.

Es un efecto temporal, pero aún así es impactante.

Las personas que realizan varias tareas a la vez también tardan una media del 50% más en completar una tarea y cometen un 50% más de errores que las personas que se centran en una sola tarea a la vez.

Si esto no es suficiente para asustarte y que prestes toda tu atención al trabajo, no sé qué lo hará.

No sabes cómo crear una estrategia de marketing

Esta es una pregunta difícil.

Aprender marketing lleva mucho tiempo.

Cuando empecé Advice Monkey, contraté a una agencia de marketing para hacer crecer el negocio. Me gasté todo el dinero en su contratación, pero no consiguieron ningún resultado.

No me quedó más remedio que aprender marketing yo mismo.

Ese negocio acabó fracasando de todos modos, pero las lecciones que aprendí me han permitido convertirme en quien soy hoy.

Cuando empiezas, tienes que llevar todos los sombreros.

Eres el director general, el director financiero, el agente de atención al cliente, el conserje y el departamento de marketing, todo en uno.

Suena divertido, ¿verdad?

Puedes tener un producto realmente increíble, pero sin el marketing adecuado, nadie lo conocerá nunca.

Tienes que invertir tiempo en aprender a comercializar tu negocio.

Ya he escrito sobre el marketing en detalle, pero aquí están las principales cosas que debes incluir en tu estrategia.

Tu cliente ideal

¿Cómo vas a saber qué producto crear o cómo venderlo si no sabes a quién le vas a vender?

Piensa en tu cliente ideal. Es la persona para la que vas a crear ese producto o servicio.

Escribe todo lo que sabes sobre él.

Tu cliente ideal debería incluir su edad, su rango salarial, qué tipo de trabajo tiene, cuáles son sus puntos de dolor y cómo les ayuda tu producto.

Tu propuesta de valor

Esta es la razón por la que sus clientes compran su producto o servicio.

Es lo que le hace único, innovador y hace que merezca la pena el dinero que gastan.

Una buena propuesta de valor incluye el beneficio clave de su producto de una manera que no sea prepotente.

Un buen ejemplo es Uber. Se centran en ser el “camino más fácil”.

Uber explica cómo funciona en una frase: “Un toque y un coche viene directamente a ti”.

Nunca dicen que los taxis o el transporte público son horribles. Simplemente se centran en explicar el servicio de forma clara y cómo encaja perfectamente en tu día a día.

Personalmente, soy un gran fan de Uber. Lo uso para desplazarme siempre que viajo en lugar de alquilar mi propio coche.

Tus objetivos de marketing y ventas

Puede que no sepas exactamente cómo comercializar tu producto ahora mismo, pero ¿sabes hacia dónde te diriges?

Tener unos objetivos claros para tu estrategia de marketing es muy importante para el éxito a largo plazo de tu empresa.

Si escribe sus objetivos, tendrá un 50% más de probabilidades de alcanzarlos.

Si estás creando un nuevo producto de software, tu objetivo probablemente sea conseguir tantos usuarios como puedas.

Tienes que ser específico con tus objetivos.

¿Cuántos usuarios quieres tener este trimestre? ¿El próximo trimestre? ¿Para finales de año?

Desglósalo todo y haz un seguimiento de tus progresos con regularidad.

No se te ocurre ningún problema que resolver

Piensa en tu vida cotidiana.

¿Puede pensar en una nueva idea de producto que le haga la vida más fácil o más eficiente?

Quizá tu idea sea un dispensador automático para esas finas bolsas de productos del supermercado que tardan una eternidad en abrirse entre los dedos.

O podrías inventar una nueva forma de encontrar lo que buscas en los pasillos del supermercado, como una aplicación para tiendas que incluya un mapa de todos los pasillos en lugar de tener que recorrer cada uno de ellos.

¿Se nota que no me gusta mucho hacer la compra?

Pero hablando en serio, si no se te ocurre ni una sola cosa para mejorar tu vida, ¿cómo vas a mejorar la de los demás?

Ser emprendedor significa encontrar soluciones creativas a los problemas y poner algo nuevo en el mundo.

Tu idea puede surgir de años de experiencia o de la nada un día.

Pero tienes que tener una idea.

La mayoría de los fundadores de startups tuvieron sus ideas trabajando en sus sectores durante un tiempo y viendo los problemas de primera mano.

En segundo lugar, con un 19%, están los fundadores que inventaron algo que querían ver en el mundo.

En tercer lugar, con un 11%, están los fundadores cuyas ideas son copias de otros negocios pero hacen algo diferente o mejor que ellos.

Sea cual sea la categoría en la que se encuadre su empresa, tiene que averiguar cómo atraer a los clientes. Eso significa averiguar qué problema tiene la gente y resolverlo.

Si no puedes hacerlo, no eres un emprendedor.

Haces muchos planes pero no pasas a la acción

Mucha gente cree que hacer un plan de negocios significa que está empezando un negocio.

Esto es un gran error.

Puedo planificar mis comidas para la semana, pero a menos que las cocine, ¿me las comeré? No.

La planificación no significa nada sin la acción.

Mucha gente tiene miedo de fracasar si abre un negocio. Un estudio reciente realizado en la Unión Europea reveló que casi el 40% de las personas que se plantean emprender tienen miedo a fracasar.

Las consideraciones financieras son sin duda comprensibles. Muchos emprendedores se arruinan antes de tener éxito, como me ocurrió a mí.

Sorprendentemente, el “miedo a perder la libertad personal” también figuraba en la lista de los principales temores emprendedores de la gente.

Odio tener que decírtelo, pero la vida de un emprendedor no es una vida que perdona.

En las primeras etapas de la creación de tu empresa, estás especialmente presionado por el tiempo. No podrás pasar tanto tiempo con tu familia y amigos como te gustaría.

Puede que sientas que todo lo que haces es para tu negocio, porque probablemente lo sea.

Ser emprendedor no es para los débiles de corazón, y definitivamente no es para las personas que tienen miedo a fracasar.

Puedes hacer los planes necesarios para poner en marcha tu negocio sin dejar de tomar medidas diarias para conseguirlo.

Tal vez necesites recaudar fondos para un local físico.

Mientras lo haces, puedes seguir solicitando licencias comerciales, investigando qué productos vas a llevar y estableciendo relaciones con los proveedores.

Siempre hay tareas que puedes hacer para impulsar tu negocio.

Si todo lo que haces es una lista de tareas pendientes, esas cosas nunca se harán.

Te llevas bien con todo el mundo

Ser emprendedor no te convierte en el Sr. Popular.

Desde tener que contratar y despedir personal hasta trabajar con socios comerciales, tienes que saber cuándo luchar por tus ideas cuando los demás no están de acuerdo.

Un estudio científico llegó a la conclusión de que los adolescentes antisociales tenían más probabilidades de convertirse en emprendedores.

Otro estudio sobre emprendedores que han puesto en marcha más de un negocio descubrió que tienen una capacidad de persuasión mucho mayor que la persona media.

Parte de la capacidad de persuasión consiste en convencer a los demás de que tienes razón cuando ellos creen que estás equivocado.

Si eres el tipo de persona que no soporta la confrontación, ser emprendedor no es para ti.

No estoy diciendo que tengas que ser capaz de gritar a la gente o utilizar la intimidación para salirte con la tuya. Esas son tácticas infantiles que los líderes eficaces no utilizan.

No puedes estar tan preocupado por si les gustas a tus empleados o no que no estés dispuesto a dar un feedback duro o hacer las tareas difíciles, como tener que despedir a alguien.

El 82% de las personas no confían en que los líderes empresariales les digan la verdad.

Es una locura.

Un buen líder siempre dirá la verdad a sus empleados, aunque no sean buenas noticias.

Tu trabajo es capitanear el barco y asegurarte de que tus empleados sientan que tienen botes salvavidas si surgen problemas en la empresa.

Siéntase cómodo tomando decisiones difíciles y actuando con rapidez.

No le gustará a todo el mundo, pero la gente respeta a los líderes que dicen la verdad.

Conclusión

El espíritu emprendedor no es para todo el mundo.

La sangre, el sudor y las lágrimas que hay que emplear para poner en marcha y hacer crecer tu propio negocio son suficientes para asustar a la mayoría de la gente.

Tienes que hacerte amigo del fracaso y aprender a vivir fuera de tu zona de confort.

También tienes que poner en práctica tus ideas y ser muy eficiente en la gestión de tu tiempo.

Empezar un negocio puede ser solitario al principio. Puede que tengas un cofundador, pero seguirás sintiendo que sois vosotros dos contra el mundo.

Así es como me sentí cuando empecé KISSmetrics con Hiten Shah. Estábamos construyendo juntos esta gran herramienta que finalmente se convirtió en un gran éxito, pero al principio fue un verdadero desafío.

Hiten y yo compartíamos la misma ética de trabajo. Trabajábamos 16 horas al día, o más a veces, para conseguir que todo estuviera hecho.

Si tienes la suerte de contar con un socio que tenga la misma dedicación que tú, eso puede facilitar el camino de la startup.

Si lo haces solo, es difícil ser positivo y superar los obstáculos.