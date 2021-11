Después de fracasar, supe lo que no funcionó. Después de haber leído estos 3 libros, aprendí lo que podría haber funcionado para mi startup.

No hace mucho tiempo. Tenía 26 años y me sentía miserable. Por aquel entonces, ya tenía dos cuentas de trabajo sin éxito y dos fracasos empresariales devastadores.

¿Qué perdí? Unos 4000 dólares, amigos, seres queridos y cuatro años de mi vida. Podría ser diferente. Podría haber evitado todo eso, sólo si supiera algunas cosas.

Viniendo de una familia india de clase media baja, mi relación con el dinero siempre había sido complicada. Aunque mi padre es propietario de un pequeño negocio, su concepción del dinero y del espíritu emprendedor nunca ha sido tan rica. Por eso, a pesar de haber prosperado a principios de los años 2000, no teníamos ninguna sensación de seguridad.

La manzana tampoco cayó lejos del árbol. Siempre quise emprender. No porque me gustara o supiera algo de ello. No. Estaba muy desconectado de los negocios de mi padre. En cambio, era porque despreciaba la vida de un empleado. ¿Trabajando de 9 a 5, seis días a la semana? No, me merecía algo mejor que eso. Yo era mejor que eso.

No tiene ningún sentido. ¿Lo tiene? Créeme; en aquel momento, a mi «aguda» mente le parecía muy sensato.

Sin embargo, para empezar un negocio, necesitaba fondos. Así que tuve que obligarme a pasar por lo que más rehuía de los trabajos. Y en cuanto sentí que tenía ‘suficiente crédito’ para lanzar una startup: Renuncié.

Todos sabemos cómo terminó para mí. ¿No es así? Lo más probable es que no seas tan descuidado como yo. Tal vez te vaya bien, por ahora. Pero nunca sabes si estás cometiendo los mismos errores que yo.

Cuando te das cuenta, puede ser demasiado tarde.

Esto es lo que debería haber sabido entonces.

1. Sin guión: La vida, la libertad y la búsqueda del espíritu empresarial

Autor: M. J. DeMarco

Puntuación en Goodreads: 4,5/5

«El problema es que has permitido que el pensamiento ordinario predicado por gente ordinaria produzca exactamente eso: una vida ordinaria» M.J. DeMarco, UNSCRIPTED: La vida, la libertad y la búsqueda del espíritu emprendedor

UNSCRIPTED: La vida, la libertad y la búsqueda del espíritu emprendedor

La razón por la que todo lo que tocaba se convertía en un basurero era mi mentalidad de escasez. Estaba desesperado por ganar dinero. Así que lo perseguí con ahínco.

Ya sea que estuviera haciendo un trabajo, persiguiendo mi pasión, o iniciando un negocio, todo venía del mismo lugar.

Siempre estaba latente el deseo de hacerme rico rápidamente.

Gracias a este impulso ciego hacia el dinero, incluso fui presa de una estafa de MLM durante mi primer año. Como resultado, suspendí la asignatura y preocupé a mis amigos más cercanos.

¿Cómo puedo ganar dinero? ¿Cuánto puedo ganar con ello? – Eso es todo lo que tenía en nombre de los principios empresariales. Sin embargo, no pude poner mi dedo en la llaga durante años. Eso es; hasta que me encontré con este libro.

La gran lección: no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que el mercado quiere.

De nuevo, al crecer, fui sometido a una ecuación monetaria defectuosa. Se veía más o menos así.

Dinero = Salario = Empleo = (Estudio + Trabajo duro) × Varios años

Sí, a pesar de que mi padre era propietario, ese era mi condicionamiento del dinero. Cabe decir que el hecho de que no estuvieran a la altura de lo que predicaban (un clásico de la paternidad india) me confundió de raíz. Rápidamente aprendí que esa no era la forma más eficiente de acumular riqueza. De nuevo, tampoco quería trabajar de 9 a 5 durante cuarenta años.

Así que supe que dicha ecuación estaba mal.

Sin embargo, no tenía ni idea de cuál era la ecuación correcta. Además, al perseguir frenéticamente el dinero, no estaba ayudando a mi causa. Como en su anterior libro The Millionaire Fastlane, M.J. DeMarco cita:

«El dinero es como un gato travieso; si lo persigues por el barrio, te elude. Se esconde en un árbol, detrás del rosal o en el jardín.

Sin embargo, si lo ignoras y te centras en lo que atrae al gato, viene hacia ti y se sienta en tu regazo».

Y en este libro, arroja nueva luz sobre el tema.

«La mayoría de la gente está arruinada y sigue estándolo porque la estafa del dinero les ha convertido en perpetuos perseguidores de algo que no se puede perseguir: sólo se puede atraer ofreciendo un valor percibido.» M.J. DeMarco, UNSCRIPTED: Life, Liberty, and the Pursuit of Entrepreneurship

No te equivoques. Tu valor percibido no es tu valor real. No, no eres tú quien decide tu valor percibido. Lo hace el mercado. ¿Cómo lo hace? Lo hace evaluando tu impacto en él. Así que en lugar de obsesionarme con mis necesidades, debería haberme centrado en lo que necesita el mercado.

2. El ego es el enemigo

Autor: Ryan Holiday

Puntuación en Goodreads: 4.1/5

«La mayoría de la gente de éxito es gente de la que nunca has oído hablar. Lo quieren así. Les mantiene sobrios. Les ayuda a hacer su trabajo» Ryan Holiday, El ego es el enemigo

El ego es el enemigo, de Ryan Holiday

Para ser un aspirante a emprendedor, era irremediablemente ingenuo. Eso no era lo más triste.

Lo peor era que solía considerarme, bueno, perspicaz.

Por ejemplo, hace dos años, estaba buscando unos cursos de comercio. Después de visitar algunos institutos de primera categoría, llegué a este humilde establecimiento. Y no me gustó el instructor. A diferencia de los que conocí antes, no parecía caro. Ni coche, ni iPhone, ni ropa de marca. Llevaba una simple camisa abotonada que se podía comprar por 10 dólares. Si le das diez dólares, puedes tener su reloj. No hablemos de sus zapatos. Así que, no, no creía que estuviera ganando dinero.

Luego, mientras hablaba, me quedé alucinado. Explicó los entresijos del comercio tan bien que todo quedó grabado en mi mente. Ni una sola vez, sentí que estaba tratando de vender el curso. Habló realmente desde su experiencia y respondió a todas mis preguntas. No pasó por alto los riesgos, sino que reveló cómo los minimizaba con los stop-loss.

Así que me inscribí allí, sin saber que estaba a punto de ser sorprendido una vez más en unas pocas semanas. Cuando me mostró su cuenta Demat para explicarme cómo calcular las cosas, lo vi. Había ganado unos 500.000 dólares el año anterior.

No sólo me sorprendió ver lo bien que ganaba, sino que también me sorprendió descubrir lo equivocado que estaba.

No tenía sentido. Para alguien a quien le va tan bien, ¿cómo es que no gasta más en sí mismo? No estaba viviendo frugalmente. Yo sabía que no lo hacía. Vi al hombre comprando acciones por valor de 1000 dólares como si no fuera nada. No tenía miedo de gastar dinero. Entonces, ¿por qué no estaba presumiendo? ¿No es ese el objetivo de ganar dinero: vivir a lo grande?

Ahí es donde me equivoqué.

Ryan Holiday, estratega de relaciones públicas y antiguo director de marketing de American Apparel, lo confirma en su libro El ego es el enemigo. A la edad de 21 años, Ryan se aseguró su puesto en American Apparel. A los 29, ya tenía tres libros superventas a su nombre. Al tener éxito desde el principio de su vida, Ryan fue testigo de la fuerza destructiva del ego de primera mano. En este libro, demuestra cómo el ego descontrolado puede paralizarnos en varias etapas de la vida.

La gran lección: dejarse llevar es el camino seguro al infierno.

¿Quieres ser rico? ¡Compra mis cosas por 1499 dólares! Alcanzarás sueños más allá de tu imaginación.

Sí, eres especial. Sólo que no tienes las herramientas adecuadas. Aquí, toma lo que es legítimamente tuyo a cambio de 2149 dólares.

Pídelos ahora. O te lo perderás.

Hay mucho ruido en torno a los negocios y el emprendimiento. Coaching, intercambio de secretos, clases magistrales y demás, se ha convertido en una industria en sí misma. Por supuesto, para vender sus productos, esta industria fabrica una excitación, una locura a su alrededor.

Golpea nuestro ego, nuestras inseguridades, nuestras aspiraciones y se aprovecha de nuestras emociones.

En realidad, esa locura sólo te mantendrá persiguiendo una ilusión. Porque siempre te mantendrá distraído de lo que más importa.

«Es una tentación que existe para todos: que la palabrería y la exageración sustituyan a la acción». Ryan Holiday, El ego es el enemigo: La lucha por dominar a nuestro mayor oponente

Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Me esforcé tanto en vender los servicios que me olvidé de trabajar en lo que estaba vendiendo. En cambio, intentaba parecer importante y genuino cuando no estaba aportando nada a mis clientes. No era bueno en lo que hacía, y mi ego nunca me permitió verlo.

Esto es lo que señala Holiday al respecto

«Se podría decir que la capacidad de evaluar la propia capacidad es la habilidad más importante de todas. Sin ella, es imposible mejorar. Y ciertamente el ego lo dificulta a cada paso».

Mi instructor de comercio, en cambio, tomó el camino correcto. Persiguió una profesión económicamente beneficiosa y siguió mejorando en ella. Y lo que es más importante, mientras lo hacía, fue lo suficientemente sabio como para mantenerse alejado de su grandiosidad. Eso le dotó de la calma y la claridad que tanto necesitaba, contribuyendo así a su éxito.

3. La montaña rusa de los emprendedores

Autor: Darren Hardy

Puntuación en Goodreads: 4,4/5

«El trabajo va a apestar el 95% del tiempo. Pero ese otro 5% es jodidamente increíble». Darren Hardy, La montaña rusa de los emprendedores: Por qué ahora es el momento de #sumarse al viaje

La montaña rusa de los emprendedores

En todos mis emprendimientos, siempre había sido una persona que renunciaba. No es que renunciar en sí mismo sea intrínsecamente malo. De hecho, saber por qué, qué y cuándo abandonar puede ayudarte a evitar pérdidas y a centrarte en empresas más beneficiosas. Pero cuando abandonas a la primera señal de un obstáculo para intentar algo nuevo cada dos años, hay algo que no funciona.

En mi caso, fue el miedo al fracaso. Quería ser empresario, pero no quería correr riesgos. Era como querer ganar el campeonato del mundo de boxeo y, al mismo tiempo, ser demasiado sentimental por recibir un puñetazo en la cara.

El asunto es el siguiente. Recibir un puñetazo en la cara es más difícil de lo que parece. No sólo te duele la cara, sino que te sacude todos los sentidos. Nosotros, el público, no lo sabemos. Los boxeadores profesionales lo hacen parecer tan fácil que creemos que nosotros también podemos hacerlo. Lo mismo ocurre con los emprendedores.

Los que llegaron a la cima, no entendemos la gravedad de sus luchas. Sólo vemos el resultado, la riqueza, los brillos. Incluso la historia que hay detrás, los sacrificios que tuvieron que hacer, los riesgos que tuvieron que asumir, se convierten en elementos de unas memorias bien empaquetadas para compartir citas motivadoras. Consumimos estas historias sin digerirlas.

Ahora bien, Darren Hardy, en su The Entrepreneur Roller Coaster, no se priva de mostrar la verdad.

Ahora bien, te advierto que si quieres una charla de motivación de «puedes hacerlo», no te recomiendo este libro. Porque hacer que te sientas bien contigo mismo es la menor de sus preocupaciones. Hardy señala abiertamente las razones por las que la mayoría de la gente no logra salir al mercado. Tal y como sugiere, el camino está lleno de dificultades, fracasos y roces con la gente.

La gran lección: emprender no es una estafa para hacerse rico rápidamente. Es un juego largo, y hay que tener resistencia emocional.

«»Solía ser mucho más sensible al fracaso, pero trabajé duro para reducir mi tiempo de recuperación: para levantarme más alto, antes… Lo que solía deprimirme durante dos semanas, acabé reduciéndolo a dos días al centrar mi atención no en el fracaso, sino en las lecciones aprendidas y las oportunidades creadas.»». Darren Hardy, La montaña rusa del emprendedor: Por qué ahora es el momento de #sumarse al viaje

Los fracasos son tan inevitables para un emprendedor como los puños para un boxeador. Hay veces que los esquivas. Hay veces que los recibes. Tomarás malas decisiones, serás rechazado, perderás dinero y tendrás ganas de rendirte. Si no puedes soportarlo, no pasa nada. No es para todo el mundo.

Pero si te empeñas en ser un emprendedor de éxito, tienes que tener paciencia, aguantar algún que otro castigo y seguir aportando el valor adecuado al mercado adecuado.

¿Pero cómo? Una cosa es aguantar, pero también hay que avanzar. Ahí es donde tenemos que tener muy claro hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué significa el éxito para nosotros? Esto es lo que cita Hardy al respecto:

«Pregúntate a ti mismo. ¿Qué es el éxito para mí? ¿Qué me hace verdaderamente feliz? ¿Qué me da alegría? ¿Cuándo estoy más satisfecho? ¿Cómo sabré cuándo he alcanzado el éxito? ¿Qué aspecto tiene?».

Por ejemplo, puedes anotar las tres mejores cosas que pueden ocurrir en un año. Asegúrate de que están alineadas entre sí. Una vez que lo hayas averiguado, considera ahora el camino a seguir.

¿A qué mercados dirigirte, qué valores aportar para hacer realidad esos sueños?

¿Cuáles son las cosas en las que debes mejorar?

Y lo más importante, cuáles son los obstáculos que más temes.

De nuevo, al igual que los fracasos, el miedo es una eventualidad arraigada en nuestra psique. Por eso Hardy ha dedicado una sección completa a cómo evitar que tus miedos obstaculicen tu éxito. Como señala:

«Las señales de respuesta de miedo y huida que el cerebro daba a nuestros antepasados cuando se encontraban cara a cara con un león rugiente son las mismas que sentimos ahora cuando miramos un teléfono antes de hacer una llamada de prospección.»

Aclaremos las cosas. No somos damiselas en apuros, y el dinero no es el caballero de brillante armadura. Si no nos ponemos las pilas, nada podrá resolver nuestros problemas vitales.

Todo tiene que ver con nuestros valores percibidos: lo que el mercado cree que son nuestros valores. Cuanto más y mejor valor proporcionemos, más alto será nuestro valor percibido. Para ello, debemos seguir mejorando durante un largo periodo. Sólo entonces nos beneficiamos del efecto compuesto de nuestros esfuerzos.

Anibar Kan – The Startups