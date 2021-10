El autor dice que ningún gurú del dinero fácil online le enseñó nada que valga la pena. Los mejores aprendizajes vienen de la experiencia.

Los gurús están llenos de mierda.

Ninguno de estos dioses de hacer dinero en línea me enseñó nada. Eso sí, no soy el más listo. Sólo aprendo de la experiencia. Lo mismo probablemente se aplica a ti. Un negocio secundario que mejora tu vida tiene que ser experimentado para ser entendido.

Todos los cursos en línea y las publicaciones en blogs del mundo no pueden reemplazar una buena bofetada en la cara que viene de darse cuenta de que hay muy pocos arco iris y unicornios en este estilo de trabajo.

Estas son las habilidades que debes tener.

Trabajar sin jefe parece un sueño

Los gurús nos venden el sueño de no trabajar de 9 a 5. La mayoría de las veces es una hipérbole.

Cuando dejé mi trabajo me imaginaba sentada en los cafés de Starbucks y haciendo yoga por la mañana justo después de un batido verde. El sueño duró aproximadamente una semana.

Rápidamente me di cuenta de que sin un jefe no hay ninguna urgencia por hacer nada. Y si te va bien económicamente y tienes ahorros, la urgencia de trabajar es inexistente.

Sin un palo que te golpee en la espalda es fácil volverse perezoso. Me di cuenta de que, incluso antes de dejar mi trabajo y tener un negocio paralelo, mi trabajo de 9 a 5 se hacía, pero mi trabajo paralelo podía ser una verdadera lucha.

La primera habilidad que necesitas es convertirte en tu propio gerente. Eso requiere responsabilidad. Tenía que tener objetivos semanales para tener alguna forma de dirección. Lo que impide que te conviertas en un vago de Netflix es compartir esos objetivos con una persona a la que admires. Yo compartí los míos con mi pareja. Ella me preguntaba cada día cómo iba cada objetivo.

Sin embargo, hay un problema con los objetivos: A menudo tenemos demasiados. Mi lista de objetivos al principio era demasiado larga. Así que la reduje a un objetivo por día. Cualquier otra tarea que se hiciera era un extra.

La mayoría de la gente necesita aportaciones de terceros

Los empleadores tradicionales nos han robado uno de los mayores regalos del mundo: pensar por nosotros mismos.

Todo el día en el trabajo me programaban cómo pensar. Aprendí la jerga corporativa y las palabras de moda de cada persona con la que trabajaba. Las reuniones consecutivas solían incluir un montón de presentaciones en Powerpoint que reforzaban la programación. Mi jefe nos decía «somos grandes y estamos cambiando el mundo».

En realidad, no. Nuestro valor se había erosionado con el tiempo. Dábamos por sentado a nuestros clientes y los tratábamos como una partida en el agujero negro de una hoja de cálculo. Fuera de la programación de la empresa estaba la programación de la industria.

Las empresas de software hacían llamadas de zoom todos los días y nos contaban lo bueno que era su producto. Fingían que «no hacían ningún mal» con nuestros datos, pero nadie lo sabe realmente. La computación en nube es otro agujero negro.

Entonces nuestros clientes nos programarían con sus productos y servicios. Nos invitaban a eventos y nos hacían llevar sus camisetas corporativas para reforzar su mensaje. Parecía la iglesia de los domingos, salvo que nadie se creía su evangelio.

Cada vez que surgía un problema en el trabajo había un equipo de lemmings para inundar la sala con excusas y Powerpoints llenos de soluciones mal diseñadas. Nadie me dijo nunca «debes resolver este problema o estás despedido».

No.

Un trabajo normal reparte los problemas entre más de una persona, así que estás bastante seguro. Así es como la gente puede permanecer en la locura cómoda toda su carrera.

En el mundo del side hustle es diferente. Tuve que aprender a pensar por mí mismo. Cuando recibí una mala programación de las empresas, personas y productos que utilizaba, me costó mucho. Me di cuenta de que mucha gente hace lo que les conviene, no lo que me conviene a mí. Tuve que aprender a ver a través de las tonterías y mejorar la evaluación de las personas y las oportunidades. Cometí muchos errores, pero mejoré.

Tim Ferriss me enseñó a crear una lista de pros y contras para todo. Obtuve varios presupuestos de servicios. Hice preguntas difíciles a las personas que querían trabajar conmigo. Dejé de vivir en una casa hecha de almohadas donde no podía hacerme daño. En lugar de eso, me hice algunos moratones y me caí de rodillas las veces suficientes para hacerlas sangrar sin control.

Tres empresas de sitios web diferentes me estafaron. Las conversaciones que mantenía en privado se filtraron en Internet. Las asociaciones iban y venían. Las plataformas de contenido subieron y bajaron con sus estrategias, y con ello, mi sustento.

El camino hacia el éxito de un negocio paralelo requiere que pienses por ti mismo y te formes tus propias opiniones.

De lo contrario, si todo lo que haces es tomar información de segunda y tercera mano como evangelio, caerás de bruces debido a que los incentivos ocultos están en tu contra.

Una vida sin riesgos te enseña a ser escéptico. Hay que deshacer la programación.

Un trabajo no tiene mucho riesgo. Si ocurre lo peor, siempre puedes conseguir otro. Hay un número récord de empleadores desesperados por contratarte. He hecho mucho aprendizaje en línea en lo que respecta a los trabajos secundarios.

Ningún gurú me ha enseñado a asumir riesgos.

Nuestro cerebro está programado para evitar los riesgos para mantenerse a salvo. Esto explica por qué tantas personas son escépticas profesionales. Crecen en una cultura de trabajo en la que se evitan los riesgos en la mayoría de los casos.

Luego salen al mundo de los negocios paralelos y tienen que sortear las tonterías. No es fácil. Así que rápidamente se rinden y dejan que su escepticismo se apodere de ellos. Culpan a los falsos gurús como el problema, cuando en realidad es su falta de valor para arriesgarse y ver qué pasa.

Tres sitios web que he intentado construir en el último año han fracasado. Me ha costado una pequeña fortuna. Y estoy sonriendo. ¿Por qué?

Las lecciones que aprendí de cómo no construir un sitio web me han llevado a un lugar donde ahora sé exactamente cómo construir un sitio web como un profesional. De hecho, las lecciones podrían convertirse en un negocio aparte.

Cuando trabajaba como líder senior para una empresa que vendía sitios web, veía a gente en la misma situación perder la cabeza. Llamaban a su mamá y hacían que su abogado nos enviara un correo electrónico si el sitio web no les hacía ganar dinero.

No veían que la creación de un negocio en línea con un sitio web es su riesgo, no el de la empresa del sitio web. Así que se condicionaron a ver todas las empresas de sitios web como un estafador, cuando el problema era su incapacidad para asumir el riesgo y tener que ir mal.

Un negocio paralelo es igual a riesgo. Toma pequeños riesgos y deja que exploten para que puedas construir tu músculo de riesgo. Cuanto más riesgo te sientas cómodo, más grande puede ser tu imperio de side hustle.

Qué hacer con el éxito

Un amigo mío creó un negocio paralelo que tuvo un gran éxito. Consiguió todo lo que quería y más en unos pocos meses.

Todo le llevó a varios años de oscura depresión.

Todo el negocio se quedó en un portátil en un país extranjero para pudrirse. Le pregunté qué había fallado. «No temo al fracaso. Temo al éxito».

Cuando tu negocio secundario tiene algo de éxito, se te puede subir a la cabeza. Puedes pensar que eres un regalo de Dios para la humanidad. La primera señal es que te exageras con demasiadas peticiones. La segunda señal es que das discursos de agradecimiento a personas al azar en las redes sociales, como si estuvieras aceptando un Oscar. La tercera señal es que empiezas a contar números de seguidores. La cuarta señal es que creas una marca personal de lo más cursi que hace vomitar a las abuelas de todo el mundo. Podría seguir…

La primera vez que gané 50.000 dólares en un mes me convertí en un imbécil gigante. Le dije a una gerente en el trabajo «Podría renunciar mañana mismo, no necesito esta mierda. Mi trabajo secundario paga cinco veces más que este trabajo de mierda».

El éxito se nos sube a la cabeza. Por eso vale la pena tener gente que te baje a la realidad cuando se te sube a la cabeza. Tengo gente que intencionalmente hace esto por mí a través de un contrato verbal. Lo hacen con gusto.

La última habilidad que necesitas es invertir los beneficios. Veo a la gente que lo hace bien con su negocio secundario todos los días. Luego me dicen que han malgastado el dinero en alguna compra al azar o que lo han dejado en una cuenta de ahorros sin vida que ha sido devorada por una inflación de más del 5%.

Toma una gran cantidad de las ganancias e inviértelas en activos financieros. Estas inversiones ayudarán a suavizar los altibajos del juego de side hustle.

Un side hustle no me devolvió el tiempo. Un negocio paralelo que canaliza el dinero en activos financieros lo hizo. Los gurús nunca hablan de esta habilidad, por lo que sus seguidores acaban atrapados en la rueda del hámster hacia ninguna parte. Tú puedes hacerlo mejor.

Tim Dennings – Medium