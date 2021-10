10 miembros del Consejo de Jóvenes Empresarios de EE.UU. comparten su visión sobre emprender. Atención porque podría no ser lo tuyo.

Todo aspirante a emprender comienza con una gran idea. Algunos convierten esta idea en un negocio secundario y venden una pequeña cantidad de su producto o servicio, mientras que otros consiguen expandir sus negocios de forma rápida y amplia. Sin embargo, muchos descubren rápidamente que dirigir y hacer crecer un negocio es un trabajo duro y pueden tener dificultades para mantener su incipiente empresa.

Aquellos que tienen ideas de negocios que empiezan lentamente pueden preguntarse si las luchas a las que se enfrentan son obstáculos que se pueden superar. A continuación, 10 miembros del Consejo de Jóvenes Empresarios opinan sobre algunas razones por las que alguien podría no estar hecho para emprender.

1. Te interesa más la idea de emprender que la realidad

La idea de ser un empresario parece sexy, pero la mayoría de la gente no aprecia la realidad que conlleva ese título. El estilo de vida, la familia o los objetivos y expectativas de conciliación de la vida laboral y familiar pueden no coincidir con la necesaria rutina que supone ser el «Chief Everything Officer». Hace falta mucha resiliencia, autoconciencia e introspección para saber si el espíritu empresarial es adecuado para uno y, por desgracia, muchos descubren demasiado tarde que les interesa más la idea de tener un negocio que la realidad que conlleva. – Christopher Tarantino, Epicenter Innovation

2. No puedes cumplir con las exigencias de dirigir un negocio

El espíritu empresarial no es para todo el mundo, simplemente por las exigencias que impone a la persona que intenta hacer que las cosas sucedan. Requiere asumir un nivel de riesgo que la mayoría no disfrutará. Requiere renunciar a las alegrías actuales con la esperanza de obtener cosas más grandes en el futuro que quizá no aparezcan. La gratificación diferida no es algo que la gente haga bien por naturaleza. Requiere renunciar a la vida social y personal, asumir niveles de estrés y seguir creyendo y teniendo esperanza incluso en las mayores profundidades de la desesperación. Cada una de estas cosas puede suponer un gran desgaste mental y físico -en las relaciones- y, al final, no todo el mundo puede hacer frente a estas tareas. No todo el mundo está hecho para ser empresario. Las personas son diferentes. Cada uno tiene sus propios puntos fuertes y habilidades, así que sé sincero contigo mismo y encuentra tu propio camino. – Ridaa Murad, Breakform RE

3. No te sientes cómodo con ser incómodo

«¡Cualquiera puede ser un emprendedor de éxito siempre que trabaje duro!» No, es un error. Si alguien te da un consejo tan terrible, date la vuelta y aléjate rápidamente. Ser un emprendedor es muy diferente a ser un emprendedor de éxito. Tendrás que estar equipado con el conjunto adecuado de habilidades o educación y piel gruesa para convertirte en este último. Acomódate a sentirte incómodo todo el tiempo. Emprender es un viaje largo y solitario hasta que realmente «lo consigues». Muy pocas personas (aparte de tu madre o tu primo favorito) te van a animar en el camino. De hecho, tu propia familia podría ser tu crítico más destacado. Así que prepárate para oponerte y rechazar los comentarios y opiniones desalentadoras y planea volar en solitario durante los primeros años de emprendimiento. – María Giacobbe, GUS Health

4. Te cuesta aceptar el fracaso y el cambio

Los grandes empresarios aceptan el fracaso y se adaptan rápidamente a él. El fracaso es la piedra angular de la actividad empresarial. Su vida evoluciona continuamente, al igual que su negocio. Lo que un emprendedor podría pensar originalmente como una idea de negocio tendrá que evolucionar y cambiar en varios niveles. Si a alguien le cuesta enfrentarse al fracaso y es obstinado en el cambio, lo más probable es que no consiga ser empresario, a menos que cuente con un gran equipo de apoyo que pueda tomar las decisiones difíciles. – Daniel Gaul, Tendencias Digitales

5. No puedes pedir ayuda

El reto más común que presencio en los emprendedores es la incapacidad o la falta de voluntad para pedir ayuda auténtica. La mayoría de las veces, hay una enorme red de apoyo que está apoyando su éxito, pero a menudo el empresario no está dispuesto a admitir que necesita ayuda hasta que es demasiado tarde para ser proactivo. Esto se enmarca a menudo en términos de marcos aparentemente saludables como «quería proteger la propiedad intelectual», «no quería mostrar debilidad» o «no quería poner nervioso a mi cliente/socio». Buscar ayuda no sólo es una forma de mitigar los problemas antes de que se conviertan en catástrofes, sino que también te hace más auténtico y probablemente mejora las relaciones con todas las partes interesadas. – Douglas Hutchings, Delta Solar

6. Estás atrapado en la mentalidad del trabajo de «9 a 5

Cuando trabajas para ti mismo, siempre estás trabajando y nunca estás trabajando. Tienes que estar preparado para erradicar la mentalidad de trabajo de 9 a 5. Hay emergencias y llamadas de última hora, los fines de semana pueden dedicarse a menudo al trabajo y es posible que sueñes con unas vacaciones mientras duermes, quizá 4 horas por noche. Pero no te preocupes, querrás hacer todo esto. Ser tu propio jefe es la mejor sensación del mundo. Querrás hacer las horas extra porque al final hablas y respiras sobre el espíritu empresarial y su libertad. De nuevo, recuerda que si no estás hecho para la vida desagradable, no es para ti -aunque, ¿Qué es estable hoy en día? Puede que haya llegado el momento de dar el salto de fe y convertirse en empresario a pesar de sus miedos. ¡Merece mucho la pena! – Simonetta Lein, Ausonia Partners

7. Evitas los riesgos a toda costa

Definitivamente, el espíritu empresarial no está hecho para todo el mundo. Si eres el tipo de persona que tiende a evitar los riesgos a toda costa, probablemente no deberías elegir esta carrera. Más de la mitad de las empresas fracasan y el riesgo es lo que nos impulsa a muchos empresarios a trabajar más duro para obtener esa recompensa, que al final será mucho mayor que el riesgo inicial. Esto es lo que hace que este trabajo sea tan satisfactorio. – Anna Anisin, Formulatedby

8. No se puede equilibrar el beneficio y el propósito

Para tener éxito, hay que tener beneficios en el negocio, pero también hay que tener un propósito. Tener sólo uno puede perjudicar tu crecimiento. Los empresarios que sólo se centran en sacar dinero de la empresa pueden perjudicar la capacidad de expansión y potencialmente también la perspectiva de sus empleados. Las empresas que sólo se centran en su razón de ser pueden acabar por no centrarse en el resultado final, que es necesario para mantenerse en el negocio. Se puede lograr una combinación saludable de ambas cosas. – Marjorie Adams, Fourlane

9. No te gusta resolver problemas

Los negocios consisten en resolver problemas. Sea cual sea la categoría en la que se encuadre su negocio, tiene que averiguar cómo atraer a los clientes. Eso significa averiguar qué problemas tiene la gente y resolverlos. Para prosperar, tiene que ser el tipo de persona que no huye de sus problemas. Tienes que ser el tipo de persona a la que le encanta resolver problemas. Si no puedes hacer eso, no puedes emprender. – Chimezie Emewulu, Seamfix Limited

10. No soportas la inestabilidad

La inestabilidad puede ser desconcertante para muchos. Es más fácil funcionar cuando se tiene una carga de trabajo consistente, problemas predecibles e ingresos estables. Sin embargo, como empresario, cada día puede venir acompañado de incertidumbres que pueden ser extremadamente desorientadoras para la mayoría de las personas. Para poder superar esto, habría que desarrollar una mayor tolerancia al riesgo o incorporar una serie de redes de seguridad para que la incertidumbre y las consecuencias de emprender sean más fáciles de gestionar. – Firas Kittaneh, colchón Amerisleep

Expert Panel – Forbes