por Sandeep Mallya – 99signals

Los entrepreneurs necesitan inspiración de vez en cuando. Y qué mejor manera de encontrarla que tomarse un respiro y ver algunas películas que inviten a la reflexión.

Independientemente de su posición actual en el camino empresarial, seguro que encontrará la inspiración que tanto necesita viendo las películas de esta lista.

Estas son 10 películas inspiradoras que todo emprendedor debería ver:

1. La red social

Dirigida por David Fincher, La red social cuenta la historia de cómo Mark Zuckerberg creó Facebook mientras estudiaba en Harvard y cómo más tarde fue demandado por dos hermanos que afirmaban que les había robado la idea, y su mejor amigo, que fue expulsado de la empresa.

¿Por qué verla? Te ofrece una visión de cómo empezó Facebook y te recuerda que las grandes empresas suelen tener pequeños comienzos. Además, cuenta con el brillante guion de Aaron Sorkin, la perfecta dirección de David Fincher y un gran reparto.

Mejor escena: Cuando Mark Zuckerberg conoce a Sean Parker por primera vez.

2. Piratas de Silicon Valley

Basado en el libro «Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer», Piratas de Silicon Valley explora la rivalidad entre Steve Jobs y Bill Gates entre 1971 y 1997.

Esta película se estrenó en 1999, justo cuando Steve Jobs empezaba a florecer en su segunda etapa en Apple. La película termina con Bill Gates ganando la partida en la rivalidad, pero todos sabemos lo que ocurrió después.

¿Por qué verla? Ofrece una visión de los humildes comienzos de dos de las empresas tecnológicas más emblemáticas del mundo y narra el ascenso de dos hombres que transformaron totalmente el mundo de la tecnología.

Mejor escena: Steve Jobs entrevistando a un posible empleado de Apple.

3. Startup.com

Si quieres saber más sobre el auge y la caída de las empresas de Internet durante la burbuja de las puntocom, Startup.com es la película perfecta. Startup.com es un documental empresarial que sigue la historia de GovWorks, una prometedora startup que fracasó estrepitosamente debido a la mala gestión y a las luchas internas por el poder.

¿Por qué verla? Además de mostrarte el auge y la caída de la burbuja de las puntocom, el documental también te cuenta un cuento con moraleja sobre cómo las amistades pueden convertirse en amargas rivalidades por culpa de la política interna. Es una de las mejores películas sobre startups de todos los tiempos.

Mejor escena: No hay ningún clip que destaque en particular, así que te sugiero que veas la película para enterarte de todo. Por suerte, puedes verla entera en YouTube.

4. Wall Street

Esta es la película con el famoso discurso «La codicia es buena», pronunciado por el carismático Gordon Gekko interpretado brillantemente por Michael Douglas, que ganó un premio de la academia por su actuación.

Dirigida por Oliver Stone, Wall Street cuenta la historia de la ambición y la codicia, interpretadas brillantemente por Charlie Sheen y Michael Douglas respectivamente. El protagonista principal, Bud Fox, idolatra a Gekko y se deja llevar por su glamuroso estilo de vida, sólo para verse enredado en la viciosa red del tráfico de información privilegiada.

¿Por qué verla? Como jóvenes entrepreneurs, a menudo es fácil dejarse llevar por la codicia y tomar decisiones moralmente reprobables. Wall Street es un cuento con moraleja sobre cómo la ambición puede llevarnos a veces por un camino poco ético.

Un consejo: Sáltate la secuela de 2010 protagonizada por Shia LaBeouf.

Mejor escena: El famoso, o más bien infame, discurso de Gordon Gekko.

5. El éxito a cualquier precio

Una película protagonizada por Al Pacino, Kevin Spacey, Jack Lemmon y Alec Baldwin (en un cameo que roba escenas) debería servir por sí sola como motivación para ver esta película.

El éxito a cualquier precio está basada en Glengarry Glenn Ross, una premiada obra de teatro que muestra la difícil situación de los vendedores inmobiliarios durante una tumultuosa temporada de ventas.

¿Por qué verla? La película muestra cómo es trabajar en un entorno de ventas de alta presión y cómo hay que usar el ingenio para sobrevivir y prosperar. Desde su estreno, la película se ha utilizado para formar a vendedores de la vida real sobre cómo vender y cómo no vender.

La mejor escena: El discurso «motivador» de Alec Baldwin al equipo de ventas. Disfrútelo.

6. La gran apuesta

Basada en el libro de Michael Lewis, cuenta tres historias separadas, pero paralelas, de personas que fueron capaces de predecir la crisis financiera estadounidense de 2007-08 y beneficiarse de ella.

Dirigida por Adam McKay (más conocido por la franquicia Anchorman antes de esta película), la película cuenta con las interpretaciones merecedoras de un Oscar de Christian Bale y Steve Carell.

La película también destaca por emplear técnicas poco convencionales para explicar conceptos financieros complejos y supuestamente aburridos, como las hipotecas de alto riesgo y las obligaciones de deuda garantizadas (CDO).

¿Por qué verla? Si alguna vez ha querido conocer las verdaderas razones de la crisis financiera de 2007-08 y no aburrirse mortalmente al mismo tiempo, tienes que ver >La gran apuesta.

Aunque sirve como cuento con moraleja para los entrepreneurs, también pone de relieve la importancia de asumir riesgos y tener convicción. Muy pocas personas apostarían contra el gigantesco mercado inmobiliario de la época, pero los personajes de esta película (basada en personas reales) lo hacen, a pesar de enfrentarse a las burlas y el ridículo de toda la comunidad financiera.

Mejor escena: Mark Baum (el personaje de Steve Carell) conoce a un turbio gestor de CDO.

7. El lobo de Wall Street

El lobo de Wall Street se basa en la historia real de Jordan Belfort. Sigue su ascenso y caída como empresario, y muestra cómo su empresa Stratton Oakmont se dedicó al comercio de penny stocks (son acciones ordinarias de empresas pequeñas que cotizan por menos de 1 £ en el Reino Unido y por debajo de 5 $ en Estados Unidos) y a la estafa de valores, llamando la atención del FBI.

Brillantemente dirigida por Martin Scorsese, con interpretaciones estelares de Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie y un espectacular cameo de Matthew McConaughey.

¿Por qué verla? Jordan Belfort es el ejemplo perfecto de lo que no deben ser los entrepreneurs. Se dejaba llevar por la codicia, sentía poca o ninguna empatía por la gente a la que engañaba, y llevaba una vida de libertinaje extremo que acabó llevándole a la ruina.

Mejor escena: Matthew McConaughey describe lo que se necesita para ser un corredor de bolsa.

(Curiosidad: los golpes en el pecho y el tarareo que interpreta McConaughey fueron improvisados y en realidad se trata de un rito de calentamiento que realiza antes de rodar una escena).

8. El nuevo sueño americano

Si puedes ignorar el hecho de que Vin Diesel interpreta en la película a un agente de bolsa charlatán, vas a disfrutar con ella. Y si te gustó El lobo de Wall Street, Boiler Room te gustará aún más, ya que se basa libremente en Stratton Oakmont, la empresa fraudulenta de compraventa de acciones fundada por Jordan Belfort.

Los personajes de la película rinden culto a Gordon Gekko de Wall Street y se ganan la vida manipulando a gente crédula para que compren acciones de poco valor. Ya sabes adónde nos lleva esto.

¿Por qué verla? Aparte de exponerte a interesantes tácticas de llamada en frío, Boiler Room es, en última instancia, un cuento con moraleja para que los jóvenes entrepreneurs no se dejen llevar por el estilo de vida de los ricos y famosos y tomen decisiones moralmente cuestionables.

La mejor escena: La entrevista en grupo.

9. FYRE: La fiesta más exclusiva que nunca sucedió

Se suponía que el festival Fyre iba a ser el mejor festival de música de la historia. Organizado por Billy McFarland y el rapero Ja Rule, el «festival de música de lujo» fue promocionado en Instagram por celebridades e influencers de las redes sociales, como Kendall Jenner, Bella Hadid y Emily Ratajkowski. ¿El único problema? Todo era una estafa, ideada por MacFarland, que tenía un historial de poner en marcha negocios fraudulentos.

El documental de Netflix Fyre: The Greatest Party That Never Happened (Fyre: la mejor fiesta que nunca ocurrió) nos ofrece una mirada exclusiva entre bastidores al malogrado festival de música.

Para comprender la magnitud de este fraude, hay que ver el documental, ya que incluye algunas revelaciones impactantes de los desafortunados miembros del equipo de Billy, los asistentes al festival que quedaron varados en la isla y la desgarradora historia de una restauradora de Bahamas que tuvo que gastar 50.000 dólares de los ahorros de su vida para pagar a su personal que preparaba y servía comidas a los asistentes al festival varados. Afortunadamente, creó una página de GoFundMe tras el estreno del documental en la que pudo recuperar la cantidad perdida, gracias a la simpatía y generosidad de la gente que se conmovió con su historia en el documental.

¿Por qué verla? Además de ser divertidísima, es un cuento con moraleja para jóvenes entrepreneurs sobre hacer promesas y no entregar un buen producto. Billy MacFarland era un personaje dudoso que hacía promesas engañosas y tergiversaba los hechos sólo para vender entradas caras a un público acomodado. No tenía experiencia, ni aptitudes, ni siquiera actitud para gestionar un festival de música de esta escala y magnitud.

El documental también sirve de recordatorio para los emprendedores que invierten una enorme cantidad de dinero en marketing y publicidad sin hacer ninguna inversión en mejorar el producto. Fyre tuvo un gran marketing, gracias a la enorme base de seguidores de los influencers en las redes sociales, pero el evento en sí estuvo tan mal gestionado que es increíble que MacFarland y Ja Rule pensaran que podían salirse con la suya engañando así a sus clientes.

Mejor escena: La impactante confesión del productor del evento Andy King. King se convirtió en un meme viral en Reddit y Twitter después del documental. Es probable que se retire un fragmento de YouTube por problemas de derechos de autor, así que no voy a enlazarlo aquí. Tendrás que ver la película completa en Netflix. Mientras tanto, puedes ver el tráiler a continuación:

10. El aviador

Otra colaboración Scorsese-DiCaprio en la lista. El aviador es un biopic de Howard Hughes, el excéntrico multimillonario que superó todas las adversidades para convertirse en un famoso hombre de negocios y un exitoso director de cine, al tiempo que se enfrentaba a un trastorno obsesivo-compulsivo que empeoraba gradualmente. DiCaprio está brillante en la película y su interpretación le valió su segunda nominación al Oscar. También es una de las mejores películas biográficas de todos los tiempos.

¿Por qué verla? Howard Hughes no sólo compitió con empresas rivales con grandes bolsillos y magnates del cine con poderosas conexiones, sino que libró su propia batalla interna contra una enfermedad mental debilitante como el TOC. A pesar de tantos obstáculos, mantuvo su pasión por la aviación y construyó un poderoso legado. Es el modelo perfecto para los nuevos empresarios que tienen que superar numerosos obstáculos en la vida para lograr grandes cosas.

Mejor escena: Las audiencias del Senado.

