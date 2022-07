Una descripción del emprendedor con una única definición es un error tan grande como la vida misma. Cada ser humano es único, no hay dos iguales, aunque algunos seamos parecidos a otros.

Siguiendo este criterio, cada emprendedor se lanza a su propia aventura siguiendo un móvil diferente. Podemos englobar los móviles en “Oportunidad” y “Necesidad”, pero cada uno tiene su propio motivo: trascender, dejar un legado, generar disrupción, hacer historia, crear una leyenda, ser un inspirador, vivir con holgura o llevar el pan a la mesa, son algunas de las motivaciones.

La motivación debe trasladarse al seno del emprendimiento, lo cual es menos sencillo de lo que parece. Va mucho más allá de reunir periódicamente al equipo para hacerlos escuchar discursos sacados de los manuales de autoayuda. No se trata de pararse frente a sus colaboradores y hacer el papel de un gurú new age del entrepreneurship o el rey del stand up de los negocios.

Para el emprendedor es vital comprender que su equipo es parte esencial del negocio. El cohete más avanzado de la Nasa puede caerse si un remache se sale. Del mismo modo, tu empresa puede no despegar si una pieza se rompe. El más básico de tus colaboradores es tan importante como el resto del equipo, incluyéndote por supuesto.

Tienes que ser honesto con tus motivaciones y necesitas conocer las de tu equipo, y cómo sabemos que no siempre es sencillo hacerlo, compartimos un listado que realizaron los colombianos Edna Cancelado y Jaime Mazuera:

SATISFACCIÓN EN EL DEBER CUMPLIDO: A algunas personas, las impulsa el deseo de realizar su trabajo por el solo placer de hacerlo bien. En ello encuentran una prueba, de que pueden hacer lo que se propongan.

LA AMISTAD EN PRIMER LUGAR: Hay personas que hacen todo lo humanamente posible por verse rodeados de amigos. Eso hace que estén siempre deseosos del reconocimiento de los demás, por eso, evitan tomar partido y se vuelven cómplices de sus «amigos», con tal de no perder su amistad.

EL PERFECCIONISMO: A bastantes les interesan mucho más los aspectos técnicos de su trabajo. Para ellos, la excelencia está antes que cualquier otra consideración y hacen todo lo humanamente posible para alcanzarla en cada trabajo que emprenden.

LA PASIÓN POR EL PODER: A muchos, los anima el móvil de llegar algún día a ejercer el poder. Son individuos con don de mando y excelentes dirigentes. Pero, en contrapartida, algunas veces descuidan su rendimiento, por defender el poder.

COMBINACIONES DIVERSAS: No es raro que una persona actué conforme a dos o más de estas modalidades de motivación. Pero lo común, es que una de ellas sea la predominante.

Querido emprendedor, cualquiera sea tu motivación, te deseo lo mismo que anhelo para mí: prosperidad, trascendencia, crecimiento y superación.

Feliz semana, feliz vida, felices emprendimientos

Marcelo Berenstein

