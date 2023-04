por Dr. Horacio Krell*

La inteligencia digital genera y obtiene conocimientos mediante el uso de la tecnología. Y muchos se verán afectados incluso dónde parecía imposible que esto pudiera ocurrir.

La Inteligencia artificial -IA- permite hacer diagnósticos exactos y rápidos pero no podrá reemplazar al contacto humano. Los humanos deberán desarrollar sus habilidades blandas que un robot no puede replicar: empatía, escucha, motivación, juicio crítico y cooperación.

Un pensador con corazón tiene inteligencia emocional, es la capacidad de percibir los sentimientos propios y ajenos y servirse de ella para guiar el pensamiento y la conducta.

Teoría de las inteligencias múltiples

Antes se la medía con el IQ o coeficiente intelectual. Antes la vocación no era la inteligencia principal pero hoy es la clave. Como dijo Séneca: no hay vientos favorables si no sabes a dónde quieres llegar. Un poder interior, que el mundo reconoce como empowerment se convierte en poder inteligente (smart power) cuando conjuga el querer con la eficacia, lo que implica armonizar la vocación, el talento y el mercado laboral.

Sin alcanzar el querer el deseo se frustra. Pero la carrera no debe ser impuesta por la familia ni por la sociedad de consumo sino por la brújula del autoconocimiento.

La inteligencia se bloquea

Un primer desajuste es la desinteligencia emocional, la falta de correspondencia entre la vocación y las emociones que se experimentan en la tarea diaria. Otros bloqueos son por falta de imaginación o por no saber fijar metas, al fallar al planear se planea fracasar. Otro error es no saber ejecutar el plan. Son destrezas que se deben entrenar.

La inteligencia social implica elegir a los compañeros de ruta. Dime con quién andas y te diré quién eres. El capital social es la sumatoria de las relaciones productivas. Podemos seguir enumerando virtudes el verdadero desarrollo no es lo que tenemos sino lo que hacemos con eso.

Para que el genio que llevamos dentro no quede encerrado en la lámpara de Aladino, debemos crear ideas y llevarlas la práctica. La educación es una industria pesada porque fabrica los ciudadanos del futuro. Debe enseñar a conocerse a sí mismo, a administrar las emociones, a pensar por cuenta propia y a generar emociones positivas y competencias sociales.

Estas herramientas serán cada vez más necesarias sea cual fuere el trabajo que tengamos.

El cerebro trino

La materia prima del cerebro es la materia gris, no crece naturalmente como la lechuga sino con educación. El cerebro fue el resultado de la evolución. Heredó los instintos del reptil, las emociones del mamífero y en su corteza instaló el pensamiento. Estas áreas no conviven en armonía, por eso el cerebro desarrolla sólo el 10% de su capacidad. En piloto automático no planea, solo reacciona cuando algo le pasa. La tecnología sube por el ascensor el hombre por la escalera, y eso genera la brecha digital. Las habilidades blandas, las esencialmente humanas, están devaluadas y requieren atención. Los métodos son la mayor riqueza del hombre. Una metodología intelectual optimiza el rendimiento y de ese modo se cambia el estilo de vida. Invirtamos en educación o seguiremos probando con la ignorancia.

La mejor inversión

Las habilidades blandas evitan el burnout o cerebro quemado, mejoran la tolerancia a la frustración y la capacidad de adaptación y flexibilidad ante los desafíos, la resiliencia frente las dificultades y el logro de las metas individuales y colectivas.

Conocer el universo emocional y desplegarlo contribuye a evaluar mejor y con empatía las situaciones sociales, las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, prevenir y gestionar conflictos, generar buen clima laboral, tomar decisiones y lograr un mayor bienestar.

Las 4 A de la educación

Aprender aumenta la Energía. Las 4 A correlacionan con las 4 E de la energía.

La A de Aprender a ser o de conocerse a uno mismo genera la E de la energía.

La A de Aprender a aprender la E de la Excelencia.

La A de Aprender a Hacer la E del esfuerzo productivo.

La A de Aprender a Convivir se conecta con la E del entrenamiento social.

Hoy se suman la A de Aprender a Desaprender lo obsoleto, superfluo o inútil y lleva a la E de eliminarlo. La A 6 es Aprender a Observar ese 20% que genera el 80% de los resultados y conduce la E 6, la de entrada prohibida a lo que no sirve para nada. Si basura entra basura sale.

El pilar de las inteligencias múltiples

Se ha descubierto que somos genios, gigantes dormidos por un sistema educativo que no los descubre y por ende no nos desarrolla. Lo primario es descubrir el empowerment o poder interior individual y desarrollar su potencialidad. Es identificar en el marco de las inteligencias múltiples aquella que centraliza la competencia.

Luego es imprescindible sumar las destrezas sociales, actuar en equipo y generar alianzas. El tercer aspecto es dotarlo de una metodología intelectual que sirva como palanca de rendimiento.

Orientación vocacional

Se trata de hallar la brújula interna que dirige las elecciones en la vida, ya que si el querer es grande cualquier obstáculo se vuelve pequeño. En esta época nadie sabe bien lo que quiere y predomina un pensamiento light al que nada le importa demasiado.

Eso le resta pasión a la acción y se rebaja la potencia. El empowerment es una fuerza interior que debe convertirse en un poder inteligente. Descubrir el querer es la condición necesaria, dominar los métodos para concretarlo es la condición suficiente.

Para alcanzar los sueños se necesita dominar una metodología intelectual completa.

Metodología intelectual

Percepción

Es necesario perfeccionar el ingreso de la información al cerebro potenciando la velocidad y comprensión en la lectura mediante un cambio estructural en su mecánica (punto de fijación, salto del ojo y lectura espacial). Esto evita la repetición labial o mental de las palabras que lentifica y amplifica el campo visual para leer por unidades de pensamiento con sentido propio y no por sílabas o palabras, lo que triplica la comprensión.

Audiencia

Esta técnica potencia la capacidad de escucha y de detección de oportunidades, es decir la audición y la visión de lo que habitualmente se pierde en la rutina diaria. Saber observar y escuchar son factores claves para incrementar la inteligencia.

Procesamiento

Se aprende a diferenciar durante la lectura y la escucha lo importante de lo accesorio, lo fundamental de lo meramente aclaratorio, a comprender la jerarquía de los conceptos y a crear mapas conceptuales desarrollando la capacidad de Análisis y de Síntesis.

La neuroplasticidad, la creación de rutas neuronales, se perfecciona entrenando con técnicas asociativas. Mnemotecnia, PNL , Concentración y Control mental son las herramientas.

Comunicación

Oratoria y redacción son las herramientas. Se desarrolla esta capacidad y la de recuperar los contenidos de la memoria para lograr una comunicación creativa y estratégica. Sintonizando comunicaciones con marketing digital se logra posicionamiento en los buscadores de internet. Se potencia el Marketing personal como la aptitud de saber venderse a uno mismo.

Inteligencia aplicada

La inteligencia permite resolver problemas y adaptarse a situaciones nuevas. Es comprender la situación, inventar la solución y actuar en consecuencia. La ejercitación se realiza con desafíos para mentes pensantes y el entrenamiento de las inteligencias complementarias (emocional, creativa, estratégica, social, espiritual). Para evitar el bloqueo de la inteligencia se enseña a crear una fábrica mental de ideas y relaciones productivas.

La creación de capital social

La construcción de redes de capital social va más allá de las tecnologías de inteligencia individual y marketing social. Trata sobre optimizar las relaciones, de crear Asociaciones, Alianzas estratégicas múltiples, Franquiciar ideas y Canjear recursos.

Banco de favores

Cuidar las relaciones y la ayuda mutua construye el capital social de una persona. Así depositan y retiran de esta entidad, que es la más poderosa del planeta.

El ahorrista veterano quizás ya no tenga la misma energía, pero no se detiene. No pone dinero, suma contactos. Sabe que le deben algo, pero no pide nada a cambio. El mundo social se forma con relaciones. Así uno conoce al que precisa conocer y su influencia crece. Alguien podría fallar y no devolver un favor: “El banco de favores es una inversión de riesgo como cualquiera”.

Podrá decir que no, que su éxito se debe a su talento. Pero no habrá quejas, se revisarán otras cuentas y no se confiará en él. Una cuenta corriente emocional crece con relaciones, haciendo favores sin que nadie los pida, comentando lo bien que se ve a los demás.

Los regalos emocionales crean capital social, enhebrando la aguja y tejiendo en el seno de la sociedad. La educación es el único bien que crece si se lo comparte.

El sistema nervioso digital

}Lo digital está inmerso en la vida familiar y profesional. Vivimos conectados con dispositivos como nodos de una red. Detrás está la nube: un ecosistema de servidores, fibra óptica, satélites y redes inalámbricas que cubren el planeta como un sistema nervioso digital que funciona de forma parecida al cerebro humano y cada persona como si fuera una neurona, es un nodo en el sistema nervioso digital del planeta.



Como las neuronas, nos reforzamos y nos hacemos más poderosos (inteligentes) aumentando la cantidad, calidad y frecuencia de las conexiones que hacemos con otras personas (nodos).

Sin embargo, es tan vasta la cantidad de información que es fundamental que desarrollemos procesos que nos permitan transformarlo en conocimiento práctico, estructurado y aplicable a nuestro crecimiento. La verdadera raíz de esta transformación se encuentra en la nube; con cantidades ilimitadas de procesamiento y almacenamiento de información y su diseminación a través de internet que le están permitiendo a la ciencia desarrollarse de forma exponencial.

Al ignorar el impacto sobre la humanidad, por ignorancia, resistencia al cambio o soberbia, hay “líderes” que están condenando a sus países y a sus empresas, a ser profundamente afectadas por las disrupciones que se están generando y a las personas ser condenadas a la pobreza.

Una gran ventaja de la cuarta revolución industrial es que el acceso a la información y el almacenamiento es más un problema de visión que de nivel económico. La nube permite lograr acceso a estos servicios desde cualquier parte del mundo y la oferta es amplia y variada.

El problema sigue siendo mantener el chip mental del siglo XX para resolver los problemas del siglo XXI. Es hora que los líderes se adapten a las nuevas reglas de juego y de que, en los países que no lo hagan, que cada persona pueda convertirse en ciudadano del mundo global.

¿Quieres ser Teletrabajador holístico?

Debes sincronizar tu sistema nervioso con el entorno digital y capacitarte en las más rentables profesiones: Seguridad. Marketing digital. Recursos humanos. Desarrollos. Analista de Datos. Videojuegos. Para ser un Ciudadano del mundo Global tienes que dominar sus lenguajes. El idioma inglés es el idioma universal por excelencia. No debe ser una materia pendiente.

También es importante que manejes tu celular y tu notebook como los dioses y que sepas vender tus servicios profesionales. Sigamos … Lectura veloz, Marketing personal y digital, Oratoria, Redacción, Excel, Contratos, Manejo de buscadores y el desarrollo de tu personalidad virtual. Saber administrar tu tiempo y espacio. Separar tu vida social y laboral. Evitar el sedentarismo. Crear clientes. Evitar el Burnout con Deporte, nutrición y salud mental. El Bienestar es un antídoto. Y también el Entrenamiento cognitivo digital.

Este es el momento justo para aprender a sincronizarte con el sistema nervioso digital.