No se pretende con estas líneas crear otro recetario sobre Ideas de Negocios para emprender o sobre Consejos para emprender.

Hay cientos, miles de manuales, blogs, webs, libros, artículos… al respecto y siendo así, resulta difícil aportar algo sensiblemente diferente.

Sin embargo, sí es posible comentar algunos puntos que considero realmente relevantes a la hora de emprender:

1.- Emprende en algo que de verdad te apasione

El fútbol, la informática, la música, la historia, los libros, el arte, las ONG o lo que quieras. Aunque no lo parezca, en todos los ámbitos de la vida hay gente dispuesta a pagar por algo, y sobre todo, por algo mejor de lo que ya tienen.

2.- Sea cual sea tu modelo de negocio debes incorporar tecnología por aquí y por allá

Da igual lo que hagas: magdalenas caseras, clases particulares, compra-venta de productos de segunda mano…Si no estás en Internet, si tus clientes no pueden hacer consultas on line, si no les dejas la posibilidad de interactuar a través del móvil…entonces no estás. Hasta una simple carnicería de barrio que permite hacer pedidos por en tiempo real es mejor que otra que me obliga a utilizar una llamada de voz.

3.- No busques los mejores: rodéate de gente buena (en lo profesional) que sea buena gente (en lo personal)

Normalmente va unido pero con cierta frecuencia los mejores son incapaces de trabajar en equipo y los que se pasan de bondadosos no tienen otra cosa que aportar al proyecto.

4.- Como dijo Jeff Bezos, creador de Amazon, hay que ser terco en la persecución del objetivo y flexible en los modos de lograrlo

Nadie consigue nada sin constancia y tesón, pero puedes darte hasta mil veces contra una pared si no eres flexible y buscar otra forma de sortearla.

5.- No te importe qué dirán si fracasa

Como indican Fito&Fitipaldi en una de sus canciones “lo contrario de vivir es no arriesgarse o quién sabe qué”. Sí, es así: en esta vida decides los riesgos que quieres correr o bien otros decidirán por ti los riesgos que vas a correr. Visto así, casi mejor decidir por uno mismo qué riesgos asumir.

6.- El éxito en el emprendimiento no es absoluto

El éxito no es ganar mucho dinero, ni ser más grande que los competidores, ni siquiera tener una gran empresa. El éxito se logra cuando alcances TU objetivo ya sea este tener un medio de vida, demostrarte que también has podido crear una empresa o mostrar a los demás que vales tanto como el que más. La vara de medir el éxito la marca uno mismo porque, a diferencia de lo que se dice, no es cierto que todo dependa de uno mismo. De uno depende cómo resolver los problemas y circunstancias del camino; pero los problemas y las circunstancias no las elijes tú.

7.- Y en cualquiera de los casos

Hagas lo que hagas, lo hagas cómo, cuando y dónde lo hagas, te dediques a lo que te dediques, hazlo para ser feliz contigo mismo. Ese será el mayor éxito de tu emprendimiento.

Eso es todo, amigos.

Juan Luis Rubio Sánchez – 50Pro