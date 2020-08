Jeff Bezos Fundador y CEO de Amazon es uno de los empresarios más emblemáticos de las grandes empresas tecnológicas.

En un artículo de Kissmetrics se recogen estas magníficas 12 lecciones para emprendedores:

1. Ser terco y flexible

Según Bezos, tenacidad y flexibilidad. Cuando se hace referencia a Amazon, Bezos dice: “Somos tercos en la visión. Somos flexibles en los detalles. Hay un reto en ser tenaz y flexible a la vez. Los empresarios son los “líderes naturales” a los que les gusta tomar las riendas y que las cosas se hagan a su manera.pero los buenos empresarios deben ser flexible en los detalles. Sólo pide el tipo que construyó una empresa de 0 a más de 69.000 empleados.

2. La regla de las dos pizzas: grupos pequeños y autónomos

Significa que los grupos deben ser lo suficientemente pequeños como bastar pedir dos pizzas para comer o cenar. Esto significa equipos pequeños de 5 a 7 personas en un equipo.. Cuando los equipos se hacen más grandes, hay una tendencia a ser menos eficiente.

3. No parar nunca de experimentar

Never Stop Experimenting. Bezos: “Si se duplica el número de experimentos que haces al año se va a duplicar tu inventiva e ingenio.” Y es lógico, así es como nacen las nuevas innovaciones y cómo se puede mantener la competitividad en el mercado. Esto es muy común en las empresas de tecnología con “laboratorios” como Google Labs. En su origen el éxito de Amazon tuvo mucho que ver con los experimentos comerciales que se llevaron a cabo para medir la respuesta de los clientes ante ofertas y condiciones diferentes. En este tipo de experimentación Amazon siempre inclinaba la balanza hacia el lado del cliente. Medir los experimentos y la experimentación es parte de la cultura de Amazon. Cuando alguien se le ocurre una idea para un experimento, Bezos dice: “Podemos medir eso.” Esto es revelador y muestra que uno de sus primeros pensamientos es si se puede medir un experimento. Cuando alguien viene a usted con una idea, la primera cuestión a preguntarse es “¿podemos medir esto?”

4. Estar dispuesto a inventar

La cultura de la invención en Amazon es otro de sus signos de identidad. Bezos es el anti-Jobs. Apple ofrece sólo unos pocos productos, pero Amazon ofrece docenas. La invención es realmente importante para Bezos y su equipo en Amazon. Menciona mucho las palabras “pioneros” y “exploradores” que describir a su equipo en Amazon. Busca a gente que les gusta inventar y siempre busca maneras de hacer productos mejores. Bezos es incluso él mismo inventor, es un apasionado de la invención.

5. Pensar a largo plazo

Si se puede saber sólo una cosa sobre Bezos, debe ser que piensa a largo plazo. Una vez, cuando le preguntaron sobre el crecimiento de los ingresos de Amazon, Bezos ni siquiera podía recordar el porcentaje exacto de crecimiento, algo raro para un CEO. Obviamente, pensar a largo plazo requiere una enorme cantidad de paciencia. Esto es especialmente importante para los CEO que deben centrarse en las operaciones del día a día. Así que hay que inventar y estar dispuesto a ser incluso malinterpretado. Para que las ideas innovadoras empiecen a dar sus frutos, las empresas deben estar dispuestas a “esperar 5-7 años. Pensar a largo plazo y no estar obsesionado con las finanzas trimestre a trimestre. Evitar hacer algo desde el principio porque es malo para el corto plazo es mala estrategia. Hay cosas que no dará sus frutos de inmediato. “Si pensamos a largo plazo, podemos lograr cosas que de otra forma no podrían lograr.” Jeff Bezos

6. La voluntad de inventar y experimentar = innovación

La experimentación, combinada con la voluntad de inventar, forma la innovación. Bezos explica cómo: “Hay un par de cosas … si quieres ser una empresa innovadora que tienes que hacer. “En primer lugar, creo que la innovación es un punto de vista. Usted tiene que seleccionar en realidad a las personas que forman parte de la empresa que quieren innovar y explorar. Al ser una empresa pionera y una compañía exploradora no es apta para todo el mundo. “Atraer las personas que tienen el ADN de los pioneros y el ADN de los exploradores para construir una sociedad de personas afines que quieran inventar”

7. Presentar y discutir los memorandos, “no los power points”

En una entrevista Bezos dijo: “El tipo tradicional de reunión corporativa es alguien se levanta en la parte delantera de la sala y presenta una presentación de diapositivas”. Esto es fácil para el presentador, pero difícil para el público.En todas reuniones de Amazon se estructuran en torno a una nota narrativa de 6 páginas. Y cuando se tienen que escribir las ideas en oraciones completas y párrafos completos, obliga a una profunda claridad de pensamiento. Los informes de 6 páginas obligan al autor a pensar las cosas, y la lectura y discusión de la audiencia les permite llegar a todos los pensamientos del autor.

8. Obsesionarse con clientes “Centrarse en el cliente hace una empresa más flexible”

Jeff Bezos “En Amazon, hay una línea común de pensamiento: “Empezar con el cliente y trabajar hacia atrás “ . Bezos ha mencionado muchas veces que hay que centrarse en las necesidades del cliente y luego trabajar hacia atrás desde allí”. En una entrevista con Charlie Rose, dice: “No estamos obsesionados competidor, estamos obsesionados cliente. Comenzamos con el cliente y trabajamos hacia atrás “. Cuando se trabaja hacia atrás, se empieza con el cliente y sus necesidades y problemas. Esto es lo contrario de lo que algunas empresas hacen: piensan en ideas, construyen un producto, y luego ven si los clientes les gusta. Bezos es un firme creyente de que lo mejor para el cliente en última instancia, resulta ser lo mejor para el negocio. Utilizar las nuevas tecnologías para hacer clientes felices.

9. Basar la estrategia en las cosas que no cambiarán

“Con mucha frecuencia nos preguntan:” ¿Qué va a cambiar en los próximos 10 años? Y esa es una pregunta muy interesante, es muy común. Y casi nunca hacen la pregunta: “¿qué no va a cambiar en los próximos 10 años? Y esta segunda pregunta es en realidad la más importante de los dos – porque se debe construir una estrategia de negocio en torno a las cosas que son estables en el tiempo …. en nuestro negocio al por menor, sabemos que los clientes quieren precios bajos y sé que va a ser cierto dentro de 10 años.

¿Cuáles son las cosas que se mantienen fieles a sus clientes durante los próximos 10 años?

10. Identificar y eliminar los riesgos

¿Qué es lo que siempre se oye acerca de los emprendedores? Les encanta el riesgo. Según Bezos, a los mejores empresarios no les gusta el riesgo y trabajan para identificar y eliminarlos en las primeras etapas de un negocio. “A los buenos empresarios no les gusta el riesgo, sino que tratan de reducir el riesgo de … Hay que empezar con “bien tengo una buena idea, ¿cómo podemos reducir el riesgo?”

11. Comenzar ahora mismo a evitar lamentos en el futuro

¿Qué es lo peor que se puede vivir? ¿Lamento, culpa, tristeza? Cuando Bezos estaba pensando en Amazon, tuvo que decidir si deseaba impulsar la empresa o mantener su buen trabajo en Wall Street. Él creó un método a utilizar para tomar la decisión que él llamó “Minimización de lamentos”. Le ayudó a darse cuenta de que no quería no hacerlo y lamentarlo más tarde. Fue una de las razones clave por las que decidió seguir adelante y comenzar Amazon

12. Dos consejos básicos para emprendedores

1) Nunca “perseguir la cosa caliente …. Es necesario posicionarse y esperar la ola”. Y la manera de hacerlo es elegir algo que te apasione. Esa es el principal consejo que le daría a alguien que quiere empezar una empresa o iniciar un nuevo proyecto. Asegúrese de que es algo que le interesa, algo que te apasione…

2) “Comenzar con el cliente y trabajar hacia atrás. Esas dos cosas, la pasión y centrarse en el cliente, le llevará un largo camino“.