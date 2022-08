por Dr. Horacio Krell

La Neurobics es una técnica de estimulación cognitiva que busca integrar el cuerpo con el cerebro para lograr la neurogénesis, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas, revitalizar las existentes y trabajar simultáneamente con los dos hemisferios cerebrales.

El tronco cerebral se parece al encéfalo del reptil que controla los instintos y funciones vitales. Con el mamífero surgió el parto, la protección de la cría y un cerebro emocional se montó sobre el anterior. La corteza cerebral surgió del tallado del alfabeto y también el hablar y pensar.

Una falla de coordinación hizo que el cerebro no fuera tan preciso como la garra del animal que se convirtió en la mano del hombre. Por lo tanto, es necesario armonizar estas tres áreas en conflicto: los instintos, las emociones y los pensamientos.

El abordaje médico y psicológico del cerebro se complementa con educarlo con métodos precisos. Las neurociencias lograron ver lo que pasa en el cerebro cuando piensa. Esto permite estimularlo, medirlo, entrenar las habilidades y evaluarlas con tests estandarizados. Así se pudo entender la situación cognitiva particular y ofrecer ejercicios cerebrales personalizados.

Entrenamiento mental

Son ejercicios y métodos que mejoran la memoria y la concentración con actividades que ayudan al cerebro a mantenerse activo y ágil. No se necesitan más de 20 minutos por día. La Neurobics es una técnica de estimulación cognitiva que busca integrar el cuerpo con el cerebro para lograr la neurogénesis, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas, revitalizar las existentes y trabajar simultáneamente con los dos hemisferios cerebrales.

El hemisferio izquierdo trata las cuestiones lógicas y el derecho las creativas. La educación da prioridad al hemisferio izquierdo lógico, pero Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Para George Bernard Shaw la persona razonable se adapta al mundo y la persona irrazonable adapta el mundo a él. Una idea nace si interrumpe el circuito lógico, el hemisferio derecho aprovecha cuando el izquierdo duerme, como en el sueño.

Como el poder de la costumbre prevalece, la creatividad es la cenicienta de la mente.

En cuanto al deterioro por la edad, no impacta tanto en la vida diaria, pero sí en otras tareas que requieran un alto rendimiento. Gozar de buena salud cognitiva implica mantener el rendimiento durante todas las etapas de la vida. La gimnasia mental neuróbica es un remedio fácil y eficaz, sin efectos secundarios, puede realizarse en cualquier lugar y se aplica a la vida real.

La clave está en combinar concentración y meditación

Los lóbulos frontales seleccionan, pero hay que sostener la atención, y desconectar o bajar el volumen de las otras áreas.

Para eso los sistemas autónomos del cerebro pueden ayudarse: ¿cuántas ventanas hay en su casa? El que hace la cuenta es el hemisferio izquierdo y el que visualiza es el derecho.

La lectura como gimnasia

La lectura es el motor de la civilización y la cultura. Los genes brindan los instintos, las reacciones y los movimientos, pero el tallado del alfabeto en el cerebro representa la victoria de la mente y del espíritu sobre la materia. Los genes que especifican el comportamiento han dejado al cerebro la sensibilidad ante la experiencia.

La vida es el lugar del entrenamiento cognitivo

Viviendo reactivamente, los sucesos pasan sin dejar rastro. Proactividad es tener metas y que cada instante sirva para alcanzarlas.

La función de la gimnasia neuronal es incentivar la capacidad de crear y ejecutar. Sólo el 10% de las ideas triunfan. Por eso es clave el factor cuantitativo en la producción y el cualitativo en la selección. Brainstorming en las reuniones y Webstorming por internet apuntan a lo cuantitativo y a la reducción del juicio crítico. La ley de 80/20 de Pareto refuerza la calidad, descubriendo los mínimos vitales que generan el 80% de los resultados.

La neuroimaginación es la rama de la neuróbica que entrena la inteligencia emocional, individual y colectiva. La fábrica de ideas y relaciones productivas logra la sinergia positiva entre las inteligencias múltiples, el capital intelectual y el capital social. La diversidad y la curiosidad son fuentes muy valiosas.

El cerebro es el órgano de la acción

Conoce, delibera, valora y decide. El entrenamiento neuronal sostiene al cerebro sano y ágil. Es la respuesta de los músculos cerebrales al ejercicio regular, como a la dieta y al sueño. También optimiza la agilidad mental, retrasa el envejecimiento neuronal y los trastornos neurológicos como Parkinson y Alzheimer.

La hora de entrenar

El contexto laboral y familiar influye, puede dificultar el disfrutar de los beneficios. El ejercicio matutino y en ayunas, ayuda a la pérdida de peso corporal y por la tarde, a ganar masa muscular. El que se entrena temprano oxida mejor los ácidos grasos que se encuentran en las reservas del cuerpo y quemará calorías; el que lo haga por la tarde, contará con la energía de los carbohidratos absorbidos durante el día para aumentar la fuerza.

Por la mañana se está renovado, descansado y la cabeza fresca. Eso mejora el estado de ánimo y tener el día libre para enfocarse sin estar pendientes de poder entrenar o no.

El beneficio de ejercitar por la tarde es que el físico y los reflejos están activados, hay energía de sobra y es ideal para liberar el estrés y la ansiedad acumulados en la jornada. Hay veces que las tareas y las responsabilidades se acumulan y se dificulta ejercitar.

La actividad física es un complemento a nivel emocional, eso refleja la importancia de estar en movimiento. No existe el horario perfecto porque cada uno tiene su biorritmo propio. Algunos son búhos y otros son alondras. Todo pasa por conocerse mejor para definir la hora de entrenar.

La capacidad de atención y de concentración

Tienen una cuota genética, pero se pueden entrenar. Es muy importante hacerlo porque son las primeras que se pierden con el paso de los años. Se trata de realizar actividades físicas y mentales, de coordinación y estrategia con movimientos corporales, resolución de problemas, juegos de mesa y acertijos. La mente se aleja de los pensamientos y puede enfocarse en el presente. Presentan cierto grado de dificultad y generan un deseo por resolver los desafíos hasta que salgan de manera correcta.

El problema no es problema

Los problemas generan energía. Sherlock Holmes dijo: “escuche una voz permanente, es el problema que reclama su solución”. Es una discrepancia que combina 3 fases: *Comprenderlo* * Poder hacer algo * Interesarse*.

Los problemas estimulan aprendiendo a resolverlos, si se acumulan provocan estrés. Una buena sesión de entrenamiento no debe ser mecánica. Pensar es hacer un rodeo entre los datos, la solución y la memoria. Un problema es algo desconocido y no se puede pedir a la memoria lo que no posee. No es posible exigir a alguien que piense, porque el pensamiento sólo se activa ante la aceptación del problema. La rutina es operar en piloto automático, la gimnasia mental es el espacio para crear.

Nacemos con 86 millones de neuronas que con el correr del tiempo empiezan a morir. En la década del 90 se descubrió que se regeneraban, hallazgo que generó la inquietud de promover su desarrollo y detener el inicio de la neurodegeneración que suele darse a partir de los 50 años.

Úselo o piérdalo

El cerebro mejora con el uso. La actividad genera neuroestimulantes. La educación y la experiencia generan resultados a largo plazo. Los viejos son más analíticos, cumplidores y cuidadosos. Si pierden neuronas, hay millones que esperan su oportunidad: nuevamente la gimnasia mental puede ser la solución. La juventud no correlaciona con la edad. Picasso pintó hasta los 90, Verdi escribió Otelo a los 80. Verdi dijo sobre su longevidad creativa: “Toda la vida busqué la perfección, pero no lo la pude encontrar”.

Beneficios de entrenar la mente

En niños y jóvenes potencia lacreatividad, estimula el aprendizaje, la lectoescritura, la motricidad fina, mejora la atención y reduce la hiperactividad. En los adultos, fortalece la memoria, brinda confianza y sobre todo la seguridad emocional y corporal, como producto de la satisfacción que genera lograr hacer con éxito los ejercicios.

El tiempo que dispone una persona para prestar atención plena es entre 30 y 40 segundos. Ante los constantes estímulos, el auge de la tecnología y la información, cumplido ese lapso es posible que la mirada se desvíe o se pase a otro tema. Volver a focalizar lleva unos 20 minutos.

Como el cuerpo la mente se puede ejercitar y sumarle otros cuidados extra.

¿Cómo cuidar el cerebro?

Algunos factores de riesgo suelen alterar la función cognitiva. El consumo de alcohol y de drogas, el cigarrillo, aumentan un 60% el riesgo de sufrir demencia. Lo debe acompañar el cuidado de las arterias, de la visión, la audición, la alimentación, la interacción social, la educación y la actividad física. Hay que estar atentos al tipo de aire que ingresa en el organismo porque puede alterar la circulación cerebral.

¿Cómo se estimula la concentración?

Ubica tu mano izquierda en el ombligo y realiza pequeños círculos. En paralelo, con la derecha da suaves golpes en la cabeza. Esto mejora la coordinación y aumenta la atención y concentración. Con las dos manos, dibuja o garabatea en distintas direcciones: esto estimula la motricidad fina y la escritura. Estira los brazos hacia adelante y gíralos, uno para la derecha y el otro para la izquierda:esto estimula la coordinación y la concentración. Tocar la rodilla con el codo opuesto y viceversa: potencia los sentidos y los reflejos, mejora la capacidad visual y física, pero sobre todo, la concentración. Dibuja un “ocho” imaginario. Estira un brazo y trazar la figura arrancando desde el centro y sigue por la derecha: Esto potencia la memoria, la coordinación y la comprensión.

Beneficios de practicar gimnasia cerebral

En los niños: Potencia la creatividad.

Estimula el aprendizaje y la lectoescritura. Mejora la motricidad fina. Reduce la ansiedad y la hiperactividad. Aumenta la atención. En los adultos: Fortalece memoria y la retención de nombres, lugares, anécdotas. Brinda confianza. En todos los casos genera seguridad emocional y corporal aprender a hacer los ejercicios con éxito. Entrenar la mente no insume mucho tiempo y se puede realizar de modo individual o grupal. Potenciar la capacidad de atención y de concentración permite mantener óptima la salud cerebral y mejorar la calidad de vida.

El Tai Chi

Es un arte marcial convertido en alternativa para entrenar el cuerpo y la mente. Está conformado por movimientos lentos y concentrados acompañados de respiración profunda. La clave es que cada postura fluya hacia la siguiente sin pausas, para que el cuerpo esté en movimiento. Se combina movimiento corporal, concentración mental y respiración consciente.

Sus beneficios psicológicos se unen con los físicos. Rebaja las revoluciones y al poner la conciencia en el cuerpo hace que automáticamente el estado mental activo se afloje. El transcurso de la clase se divide en dos partes: el calentamiento, y la instrucción y práctica de las formas propias de la disciplina. Calentamiento: se compone de movimientos suaves como la rotación de hombros en círculos, el movimiento de cabeza de un lado a otro o mecerse hacia adelante y hacia atrás.

Todos ayudan a relajar los músculos, las articulaciones y a concentrarse en la respiración y el cuerpo. Instrucción y práctica de las formas: las breves son conjuntos que pueden incluir varios movimientos; en cambio, las formas largas pueden incluir cientos.

Entrenamiento cognitivo

El cerebro suele fallar. No puede ajustarse bien al problema cuando prevalece la forma rápida, instintiva y emocional sin el esfuerzo que implica pensar. Los automatismos deciden. El cerebro resuelve con la razón o en piloto automático.

Resuelve este acertijo de manera rápida, a través de la intuición. Un juego de ajedrez con su caja cuesta $5.80. Si el juego sale $5 más que la caja, ¿cuánto cuesta la caja? La respuesta rápida es 80 centavos. El pensante advierte que está mal. La respuesta es 40 centavos.

Los métodos inteligentes parten de saber que lo más común es el error. Desarrollan la intuición, usan los 5 sentidos, mantienen viva la curiosidad y la atención. No hay segunda oportunidad para una primera impresión. La valoración inicial bloquea el camino para descubrir la verdad.

El Estado de flujo entrena la atención y la energía para transferirlos a situaciones, aplica el control mental, el pensamiento creativo y estratégico y la inteligencia emocional. Una idea por día son 30 por mes y 360 por año. El creativo es el mejor imitador de Dios en la tierra.

Juegos mentales, casos reales

Un ejercicio clave es resolver acertijos o desafíos para mentes pensantes. Se pasan horas en la Pc, pero no hay tiempo para leer. El sistema educativo se devalúa al papel de transmisor de conocimientos iguales para todos. La gimnasia mental entrena para expandir la imaginación, generar proyectos, trabajar en equipo y convertir conocimientos en resultados. Saber resolver problemas artificiales y reales permite crear una fábrica de ideas en el cerebro y convertirse en YO S.A. El sentido común -el menos común- sugiere que usamos el 10% del cerebro, y que el entrenamiento puede potenciar al gigante dormido, al cerebro.

Presupuesto cognitivo familiar

¿Es un gasto o una inversión? Su monto no se mide en dinero, sino en dónde se pone la atención, en el tiempo y la energía dedicados al desarrollo de la mente y de la inteligencia familiar. Contratar un docente particular, si les va mal a tus hijos es un gasto, el entrenamiento cognitivo es una inversión que protege la salud física y mental y asegura el futuro de tus hijos. Se sabe que no hay casos de Alzheimer en ajedrecistas famosos. Blinda el cerebro familiar, observa hacia dónde se orienta la atención vagabunda y transfórmala en una virtud intelectual. No dejes el futuro librado al azar.

Educarte es un entrenamiento para toda la vida

Ante el avance exponencial del saber, las profesiones y los conocimientos cambian velozmente. Para sobrevivir a los cambios y ser un ganador debes actualizarte y estar entre los curiosos aprendices innovadores durante toda la vida. Estudiar para luego trabajar, como pasaba antes, ya no sirve por la velocidad del cambio. Para estar al día debes aprender a ser, a aprender, a hacer y a convivir. Para alcanzar tus metas debes saber lo que te falta. El desafío es ser protagonista. Para tener éxito debes dedicarle tiempo a aprender y a dominar los métodos que van a representar tu mayor riqueza.