por Dr. Horacio Krell*

La lectura cerebral es de naturaleza sistémica, holística, ecológica y es sinergética, porque el resultado del proceso es un todo que supera a la suma de las partes.

Para poder leer directamente desde el cerebro, sin que nadie se entere, se precisa dominar las neurotécnicas que están al alcance de cualquiera.

El método tiene que ver con la forma de archivar el saber. Si solo disponemos de las páginas en blanco que traemos al nacer esta sería una misión imposible. Para actualizar rápida y seguramente los contenidos de la memoria, tanto los recibidos de la lectura como de la escucha, se necesita un doble modelo. El primero es saber procesar la información, el segundo aumentar la capacidad del sujeto que procesa.

El método holístico posee un esquema multisensorial que potencia el rendimiento, sigue el concepto de que el todo es superior a la suma de las partes. Así es como para facilitar la administración del conocimiento apela a la sinestesia que es la combinación de los cinco sentidos incluyendo al sentido común que es el menos común de todos los sentidos.

El hemisferio izquierdo procesa palabras y conceptos con una modalidad lógica y racional. Para eso analiza y jerarquiza la información que recibe y las sintetiza creando conceptos.

El hemisferio derecho es de naturaleza visual y emocional y es capaz de imaginar lo que el izquierdo entiende con la palabra y de sentir atracción o rechazo por lo percibido.

También realiza síntesis que son las ideas. El hemisferio izquierdo es objetivo se atiene a los hechos. El derecho es subjetivo, incorpora las creencias del sujeto pensante.

El modelo holístico propone que a un concepto formado por procedimientos lógicos del hemisferio izquierdo se le sume la imagen para darle vida haciendo participar al derecho. Para recordar una botella el hemisferio izquierdo la nombra y el derecho la visualiza. El proceso no es automático, deben sincronizarse aprendiendo el modelo de optimización del conocimiento.

La percepción de la realidad

Una cosa es la realidad (es objetiva) y otra la percepción (es subjetiva). El modelo intenta mejorar la agudeza sensorial involucrando a todo el cerebro durante la lectura optimizando la velocidad y la comprensión, a la capacidad de escucha cuando el mensaje es oral y a las habilidades de observación para detectar lo valioso e importante.

El cuerpo calloso

Es el cable o manojo de fibras nerviosas de sustancia blanca más extenso del cerebro que conecta los hemisferios cerebrales para que operen asociados. Quien nace sin él trabaja con hemisferios incomunicados. Es como una red telefónica que transmite rápidamente los impulsos nerviosos a neuronas alejadas. La sustancia gris, carece de mielina y no transmite con velocidad, su función es procesar información y almacenarla, es el disco duro. Lo que nos hace inteligentes es la corteza, la capa externa, formada por la sustancia gris o neuronas.

Los hemisferios son asimétricos, distintos y resuelven cosas diferentes. El derecho procesa en paralelo y hace la crónica del instante. Es sensorial y se expresa con imágenes, desplegadas en un collage de arte moderno. Estamos inmersos es un universo único e indivisible.

En el lado izquierdo existe la dicotomía. Es un procesador en serie: piensa lineal y metódicamente, analiza detalles, ordena y organiza. Asocia lo que registra con la memoria y lo proyecta hacia el futuro. Desarrolla el monólogo interior, esa voz que dice: Yo soy.

Dos maneras de pensar

El hemisferio izquierdo piensa en palabras, genera conceptos, procesa un dato por vez. El derecho lo hace en paralelo con varios datos y simultáneamente. Piensa en imágenes, es emocional y fabrica ideas. Ambos se conectan por el cuerpo calloso, pero lo que no se usa se pierde. Por eso Pascal dijo que: el corazón tiene razones que la razón no entiende.

Hay un gigante dormido fuera del territorio urbanizado por el lenguaje y la racionalidad. Las personas que usan más el derecho son emocionales, las del izquierdo son analíticas. Los individuos con hemisferio derecho dominante, procesan con «simultaneidad visual».

Imagine que entre varias pelotitas blancas hay una es negra. Un individuo «secuencial lineal» mirará una por una hasta encontrarla, mientras que un individuo con «simultaneidad visual» mirará al conjunto e intentará distinguir aquella que es negra.

Los individuos con lateralidad cerebral derecha intentan realizar varias tareas a la vez. No es un todo o nada. Algunos alcanzan mayor o menor equilibrio. El derecho es integrador, concibe las situaciones y estrategias en forma holística, integrando sonidos, imágenes, olores y sensaciones. Se ajusta a la respuesta que demanda un proceso visual o de orientación espacial. Con sus facultades somos capaces de situarnos y orientarnos. Al reconocer un rostro, la identificación, la memoria visual, la hace el hemisferio derecho. El nombre lo brinda el izquierdo.

Cerebros inteligentes sin cuerpo calloso

Delgado por no ser cultivado por el sistema educativo, el cuerpo calloso tiene limitaciones cognitivas. La mayoría padece de una desenfocada y primaria inteligencia computacional; sin capacidad de síntesis, asociación y realimentación. Se necesitan tres cerebros para pensar. El cerebro reptiliano o instintivo y el límbico o emocional deben armonizarse con el neocortex.

Cada hemisferio habla un lenguaje distinto que puede generar antagonismos en lugar de alianzas estratégicas. Se suele decir: ¡mal de muchos consuelo de tontos!; porque lo normal es ser tonto y no inteligente, creativo y coherente, si se usa tan solo el 10% del cerebro. Si no se armonizan no podrán alcanzar la inteligencia que no abunda ni la genialidad que ya casi no existe.

Reingeniería

Científicos de Harvard y de Columbia convirtieron células de piel en neuronas a partir del tejido de ancianas enfermas que podrían servir para autotrasplantes.

Esto recuerda a la metáfora del águila a los 30 años. Su pico atrofiado no le permite comer, sus uñas débiles le impiden capturar a la presa, sus plumas pesadas le impiden volar. Pero el águila realiza un vuelo de renovación en la montaña, raspa el pico hasta desprenderlo, espera y con el pico nuevo arranca las uñas débiles, que se convierten luego en potentes, arrancan las plumas y emergen otras ágiles y livianas. Después del lifting el águila vivirá hasta los 70 años.

La ciencia y la conciencia

La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para integrar neuronas en redes. El problema del científico es su especialización. La ciencia sabe mucho de las partes y poco del todo. Tiene el martillo de su conocimiento y lo que ve es un clavo. En el siglo XVII un sabio podía abarcar el saber de su época, hoy ya no existen sabios. Mientras la ciencia y la tecnología se perfeccionan la humanidad está en crisis. La ciencia no define qué problemas debe abordar y ciencia sin conciencia es la ruina del alma. El aula es un laboratorio a explorar para acentuar el papel de la educación en el rendimiento del cerebro. Si mejora la relación ciencia-educación el aprendizaje genera conexiones con alto valor agregado.

Por ahora la educación se concentra en igualar debilidades y la ciencia no se acopla para resolver los flagelos sociales. Si la educación se enfoca en el desarrollo y la ciencia acompaña, la cuestión no pasará por el crecimiento de las neuronas sino por lo que hacemos con ellas.

El último peldaño del progreso es superar esa separación. Hay que educar a la página en blanco del cerebro al nacer, para lograr un todo superior a la sumatoria de sus partes. Así se logrará el poder inteligente, reuniendo el querer con la eficacia, y haciendo del mundo un lugar ideal para vivir, creando el capital social que es el cuerpo calloso tendido entre el cerebro y la sociedad.

El modelo de procesamiento

Mientras se progresa en la incorporación de la información leída o del discurso, también se dota al cerebro de técnicas de estudio, concentración y memoria. El hombre común cuando lee o escucha deja que los datos se organicen de un modo natural o mecánico. Así la lectura del texto o la escucha del discurso no se graban y se olvidan.

La curva del olvido

¿Sabía que el 80% de los invitados a una conferencia se olvidan de asistir? ¿Por qué sucede? Por la dramática curva del olvido. Si sale de se casa con un paraguas y deja de llover, es muy grande la probabilidad de que se lo olvide donde estaba. Olvidar es esencial para evitar la sobrecarga de la memoria, pero puede hacer perder un recuerdo clave. Para evitar la invasión de datos, el cerebro barre dentro de 8 horas el 80% de lo que recibe. En los siguientes 30 días la pérdida es menor. La memoria sensorial del instante permite atender, la de corto plazo es la memoria del mozo en el restaurant y la de largo plazo es la de toda la vida.

Para evitar la caída de la memoria se debe repasar dentro de las 8 horas. No hay que hacer un repaso pasivo. Las huellas se profundizan con un repaso activo. Es tratar de recordar sin volver a leer. La clave es prestar atención. No existe segunda oportunidad para la primera impresión

El modelo de la comunicación

El sujeto que lee y procesa correctamente debe también comunicar con eficacia, en forma oral o escrita (oratoria, redacción, grafosíntesis, diseño de un sitio web, etc.) aquello que percibe. A las personas no se las juzga por lo que saben, sino por cómo lo manifiestan. Desde la infancia recorremos kilómetros de lectura y de escucha, pero solo metros en la práctica de la comunicación oral y escrita. El Marketing personal forma parte del modelo y consiste es aprender a venderse a uno mismo.

El modelo de aplicación del conocimiento

El modelo Holístico incluye esta cuarta etapa entrenando al cerebro para la creación de ideas y la resolución de problemas. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas y adaptarse a situaciones nuevas. Los problemas son el verdadero motor de la inteligencia. Hay que aprender a crear en el cerebro una fábrica de ideas y de relaciones productivas. El sistema enseña a generar una buena idea diaria, lo que brinda 30 ideas por mes y 360 por año. Y también se aprende a innovar, a llevar las ideas a la práctica.

Cómo funciona

La técnica madre es el método de lectura veloz que permite estar actualizado profesionalmente. El lector común, en promedio, solo puede leer 4 libros por año, el lector veloz y comprensivo logra un promedio de 40. Esto se logra aplicando el campo visual central y periférico que permite leer entre 6 y 12 palabras por golpe de vista. Por otro lado, como la lectura no es un proceso continuo sino que avanza por saltos, el método permite acelerar el movimiento, ocultar, disminuir la cantidad y duración de las pausas de fijación y las regresiones que obligan a volver a leer lo ya leído.

Lo más importante es aprender a sustituir la repetición labial o mental de las palabras por una vía directa del ojo al cerebro. De este modo se consigue incrementar la comprensión, sincronizando el campo visual ampliado con la percepción global de las unidades de pensamiento con sentido propio.

La lectura cerebral que propone el método consiste en procesar online, al mismo tiempo que se lee creando modelos mentales del texto y poder retenerlos en forma inmediata utilizando en forma simultánea el análisis, la síntesis y la mnemotecnia. De tal modo se podrá, mediante la oratoria y la redacción, comunicar el texto apenas culminado el proceso.

El modelo de la sabiduría

El modelo de optimización del proceso intelectual que se produce mediante las técnicas señaladas va de la mano con la idea de aumentar la capacidad del cerebro que habitualmente se utiliza al 10% de su capacidad potencial, con métodos que transforman lo abstracto en concreto y que ayudan a convertir el espíritu en materia.

Dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza dotándolo de su poder creador. Por eso el ser creativo cuando es innovador es el mejor imitador de Dios en la tierra.

Empowerment

La inteligencia espiritual es una batería que brinda energía y la recarga, para eso cada ser debe descubrir al genio divino que lo habita para que aparezca y desarrolle su poder interior. El cerebro no crece como la lechuga sino con la educación que recibe.

Para que el genio no quede atrapado en la “lámpara de Aladino” se precisa aprender a combinar las inteligencias múltiples. La inteligencia emocional es la que pone en movimiento al cerebro cada día, la creativa hace circular la información de un modo original generando las nuevas ideas, la inteligencia estratégica convierte las ideas en planes y la corporal los ejecuta.

Mientras tanto la inteligencia social permite liderar los proyectos y trabajar en equipo y la digital consolida el proyecto en internet. Finalmente, todo el proceso holístico se concretará en un logro, entonces el espíritu se habrá convertido en materia.

Autoestima

La autoestima responde a la pregunta: ¿me quiero mucho, poquito o nada?

Como los métodos constituyen la mayor riqueza del hombre el dominio de una metodología intelectual integral permite al dominarlo potenciar al máximo la autoestima, que es un capital invisible pero que está presente en cualquier logro significativo.

Al estudiar el cerebro de los grandes hombres se comprobó que su éxito no dependía de factores innatos. Einstein tenía un cerebro parecido al de cualquiera, la diferencia estaba en el software con el que lo hacía funcionar. El programa de lectura cerebral y metodología intelectual combina ambos modelos. Es sistémico ya que conecta las partes con el todo, es holístico porque utiliza la totalidad de las fortalezas, es ecológico porque sustituye la fuerza bruta por la calidad de los métodos y es sinergético porque el todo resultante supera a la suma de las partes.

Lectura cerebral y sinapsis

El secreto del éxito del método holístico es ir creando las conexiones neuronales mientras se lee o se escucha. Es decir leer una sola vez y no tres veces. Mientras el lector lee o escucha va procesando, es decir convirtiendo las palabras en conceptos y a estos en imágenes. Mientras lo hace genera sinapsis conectando las neuronas con modelos asociativos de contigüidad, temporalidad, semejanza o contraste. De esta manera lo verbal se convierte en una película multisensorial donde los recuerdos se reviven visual y auditivamente.

Así es como viajando se puede repasar un texto completo y también generar ideas por entrecruzamiento. Por eso los lugares preferidos por la creatividad son la ducha, la cama y el colectivo, cuando el sistema lógico, preponderantes, se toma un descanso.

Y así cuando la inspiración llegue espero que te encuentre trabajando.