El valor intrínseco de cualquier cosa, un Bitcoin, una onza de oro o una parte de GameStop, es simplemente lo que la gente cree que es. Nada más importa, sostiene Mark Cuban en una publicación reciente de su blog.

Ese concepto es el secreto para comprender Bitcoin, la colección de sellos y la reciente locura de GameStop, dice. Comprenda esto y podrá ayudarlo a enriquecerse. Si no lo entiende y actúa como los vendedores en corto que apuestan contra GameStop, podría perderlo todo.

Cuando era niño, Cuban solía asistir a espectáculos de recolección de sellos y rápidamente se dio cuenta de que podían ganar dinero con sus ineficiencias. Debido a que los comerciantes de sellos tenían ideas muy diferentes sobre el valor de un sello, él podía comprar un sello por 50 centavos de uno, caminar por el piso y venderlo a otro comerciante por $ 25.

En estos días, los mercados digitales han suavizado tales ineficiencias y los compradores y vendedores pueden ponerse de acuerdo más rápidamente sobre el valor de un activo. Pero eso no significa que este valor se base en algún tipo de cálculo del mundo real, dice Cuban. Sigue siendo tan arbitrario como el precio de los sellos en los espectáculos de sellos de su infancia, determinado solo por lo que la gente cree.

Explica el concepto con el término reserva de valor, una frase financiera utilizada tradicionalmente para algo que mantiene o aumenta su valor con el tiempo. Cuban tiene una visión ligeramente diferente. “¿Qué es una reserva de valor? Es algo a lo que algunas personas asignan valor y por lo que están dispuestas a pagar y luego aferrarse, con la esperanza de que las circunstancias aumenten el valor de ese artículo”, escribe.

Tomemos como ejemplo el oro, que se utiliza con frecuencia para explicar el concepto de depósito de valor. “Los bichos del oro le dirían que el oro es una reserva de valor debido a su historia como base para la moneda, o su uso real como moneda”, escribe Cuban. ¿En cuanto al argumento de que el oro tiene un valor intrínseco porque es necesario para la fabricación y la joyería? “Todo es narrativa”, declara Cuban. “Hay muchos otros ‘metales preciosos’ que cumplen con los mismos criterios. Pero el oro tiene más compradores. No hay nada único o especial en el oro aparte de que suficientes personas creen la historia para comprar oro”.

Un momento valorado en 71.455 dólares

Las cosas se vuelven aún más interesantes cuando se consideran los activos que son puramente digitales y no existen en el mundo real. Un Bitcoin es un ejemplo de una reserva digital de valor, dice Cuban.

También lo es un NBA Top Shot Moment, un breve videoclip de un juego que tiene un número de serie y que la liga vende por tiempo limitado. Una vez que se acabe ese tiempo, la única forma de conseguirlo es en un mercado digital donde los fanáticos compran y venden Momentos, de la misma manera que podrían comprar y vender tarjetas de béisbol. El propio Cuban ha invertido en estos, y aunque no dice que haya hecho una matanza todavía, venderlos puede ser muy lucrativo. Un Moment con LeBron James se vendió recientemente por 71.455 dólares.

Una acción en una empresa también es una reserva digital de valor, argumenta Cuban. La diferencia es que Wall Street siempre ha estado “100 por ciento controlado de arriba hacia abajo”, escribe. “Las grandes corredurías reciben llamadas y envían notas a sus millones de clientes con etiquetas de precio con la esperanza de mover los mercados, pero ¿creen que está mal que los subreddits hagan lo mismo?”

Al igual que con el oro, la noción de que los precios de las acciones se basan en algún cálculo lógico del valor intrínseco es solo un mito, dice, y puede tener razón. Si los valores de las acciones realmente se relacionaran con algo real e intrínseco que pudiera medirse, sus precios se comportarían de maneras mucho más racionales y predecibles de lo que realmente lo hacen.

Los administradores de fondos de cobertura, que ciertamente son lo suficientemente inteligentes como para hacer estas mediciones o contratar personas que puedan, superarían al S&P 500 con el tiempo, en lugar de tener un rendimiento inferior, como demostró fácilmente una apuesta de Warren Buffett a diez años.

Los miembros del grupo de Reddit (o “subreddit”) WallStreetBets que hicieron subir el precio de GameStop entienden perfectamente que el precio de las acciones de una empresa se basa en la narrativa, escribe Cuban. “A esta generación no le importa lo quel a Vieja Escuela Old School Wall Street piense o diga sobre las valoraciones. No les importa la relación precio-ganancias o el VAN [valor actual neto]”.

En cambio, dice, han visto durante años cómo Wall Street recompensa a quienes tienen más dinero y cómo los pequeños inversores son engañados. “Estas narrativas son sólo argumentos de venta diseñados para vender acciones y quieren cambiar el juego y patear el trasero [de Wall Street]. A lo que deberían y tienen todo el derecho”.

Cuando una gran cantidad de pequeños inversores se unen, son increíblemente poderosos, como lo demostró la carrera de GameStop. A medida que continúen trabajando juntos, escribe Cuban, tendrán cada vez más poder para cambiar las tornas y beneficiarse de los mercados financieros que se han vuelto más lentos, más fijos en sus caminos y más vulnerables de lo que nadie esperaba.

Profecía autocumplida versus profecía autocumplida

Aquí hay una lección para su propio negocio e inversiones, y para los productos que vende su empresa. No se deje engañar pensando que el precio de cualquier artículo se basa en otra cosa que no sea la narrativa que lo rodea y lo que la gente cree al respecto.

La narrativa que elevó el precio de GameStop fue que si los compradores de WallStreetBets compraban lo suficiente, los vendedores en corto se verían obligados a comprar también, lo que elevaría aún más el precio, al menos por un tiempo. Esa narrativa era cierta solo porque era una profecía autocumplida.

Pero la narrativa de los administradores de fondos de cobertura de que GameStop estaba condenada también se suponía que era una profecía autocumplida. GameStop podría haber estado sufriendo pérdidas por su operación física, pero estaba cerrando rápidamente sus tiendas físicas y reforzando su presencia en línea, y recientemente agregó al fundador de Chewy, Ryan Cohen, a su junta, lo que significa que hubo y al menos hay una esperanza razonable de que la empresa se recupere. La única razón real para pensar que GameStop estaba al borde del fracaso fue que los administradores de fondos de cobertura dijeron que sí.

En otras palabras, Cuban tiene razón. Bueno o malo, arriba o abajo, todo se reduce a la narrativa, en qué historia cree la gente. Encuentra una forma de controlar la narrativa y podrás controlar prácticamente el mundo.

Minda Zetlin – INC