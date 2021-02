Un estudio de Harvard reveló el valor de hacer las preguntas correctas para generar empatía y ser emocionalmente inteligente.

A medida que crecía y tenía más experiencia, la mejor de todas las lecciones aprendidas es lo simple que son la mayoría de las cosas en la vida; y, sin embargo, tratamos de hacerlo todo más complicado. En parte, estoy seguro de que es porque sentimos que complicarnos nos hace más valiosos.

Es por eso que encontrar un estudio reciente de Harvard, descrito en un artículo de HBR, me impresionó. La investigación analizó el papel de hacer preguntas en las relaciones interpersonales. Descubrió que el simple hecho de hacer preguntas es uno de los aspectos más importantes de las relaciones abiertas y de confianza, la inteligencia emocional superior y el aprendizaje.

Antes de profundizar en estos hallazgos, me gustaría que te detuvieras un momento y pienses en las personas con las que tienes relaciones más cercanas. Estas no son solo las relaciones más antiguas o las personas con las que te encuentras con mayor frecuencia por necesidad, sino las personas con las que realmente esperas encontrarte, las que estimulan tu mente y crean una sensación de conexión emocional y vinculación.

Apuesto a que si piensas en el tipo de conversaciones que tienes con personas que caen en este círculo íntimo de asesores, confidentes y tal vez incluso almas gemelas, descubrirás que hay una cosa que destaca en la forma en que te comunicas: el papel de las preguntas . Es más probable que hagas preguntas sin reservas, y es más probable que disfrutes haciéndoles preguntas. Hay una exposición mutua que ocurre cuando haces esto, y revela no solo un nivel de autenticidad en la forma en que te revelas el uno al otro, sino también en cómo llegas a ideas, respuestas y puntos de vista a los que probablemente no hubieras llegado. por tu cuenta

Esa química esencial está en el corazón de lo que descubrieron los investigadores de Harvard, Alison Wood Brooks y Leslie K. John.

Entonces, ¿dónde aprendiste a preguntar?

Aprender a hacer preguntas no es algo que a la mayoría de las personas se les enseña, no a menos que sea un abogado, un policía, un médico o un periodista. Eso no quiere decir que ninguna de esas profesiones tenga una fórmula universalmente aplicable para la mejor manera de hacer preguntas, solo que en cada caso es crítico cambiar el foco de la conversación hacia la otra persona para construir la relación y la transparencia necesaria para hacer el relación efectiva.

La pregunta más grande e importante: los juegos de palabras son inevitables, ¿verdad? – es cómo usar preguntas en casos donde el objetivo es una relación a más largo plazo.

Lo que Brooks y John descubrieron no fue notable en sí mismo. Todos entendemos que la empatía y el interés en otro ser humano muestra que queremos comprenderlos mejor. Sin embargo, cómo hacemos mejor las preguntas que ilustran que la empatía sinceramente no es algo que necesariamente practicamos, y si lo hacemos, es posible que aún lo hagamos de la manera incorrecta.

Para ayudar, Brooks y John presentan estas pautas, a partir de su investigación, sobre cómo hacer las mejores preguntas que forman una base sólida de vinculación, confianza, empatía, transparencia e intimidad emocionalmente inteligente.

Favorece las preguntas de seguimiento

Según Brooks y John, hay “cuatro tipos de preguntas: preguntas introductorias (” ¿Cómo estás? “), Preguntas espejo (” Estoy bien. ¿Cómo estás? “), Preguntas de cambio total (que cambian el tema completo) y preguntas de seguimiento (las que solicitan más información) “.

Todos estos son juego limpio y tienen su lugar, pero las preguntas de seguimiento son especialmente importantes porque indican un interés en la persona con la que está hablando. Lo opuesto también es cierto. Si ignora las preguntas de seguimiento y simplemente se atiene a una agenda de preguntas predefinidas, la conversación se convierte en una inquisición en el peor caso y un intercambio desinteresado e incómodo en el mejor de los casos. Además, tenga en cuenta que cuando alguien responde una pregunta, a menudo abren la puerta un poco más con la esperanza de revelar información que desean compartir más.

Sepa cuándo mantener las preguntas abiertas

Todos hemos escuchado que las preguntas abiertas son mejores que las simples preguntas sí / no o de opción múltiple, ya que dan como resultado respuestas más ricas y reveladoras. Eso es cierto, sin embargo, lo que a menudo ignoramos es el riesgo de preguntas cerradas que introducen parcialidad y un sentido de manipulación.

Todos hemos estado en el extremo de dar o recibir preguntas que intentan sutilmente conducir hacia una conclusión ya anticipada con el uso de preguntas cerradas. Tengo un buen amigo que es conocido por preguntar y responder preguntas cerradas de una manera que casi parece que mi presencia es opcional. Cuando haga una pregunta, deténgase, espere y permita que la persona digiera y responda. No trates de simplemente llenar el silencio o alejarte de lo que parece ser un callejón sin salida. Por ejemplo, una de las mejores maneras de hacerlo es haciendo un seguimiento de una respuesta cerrada, como sí o no, con la pregunta: “¿Puede decirme por qué respondió que sí (o no)?”

Consigue la secuencia correcta

Uno de los hallazgos más interesantes de la investigación fue que el orden de las preguntas tiene un efecto significativo sobre cómo responden las personas. Por ejemplo, si obtener el conocimiento y solo obtener información, independientemente de la relación a largo plazo, es el objetivo, entonces, comenzar con la pregunta más difícil o más invasiva es el método preferido. Esto se debe a que si comienzas con una pregunta realmente difícil, el resto parecerá menos invasivo.

Sin embargo, en la construcción de relaciones, lo opuesto es verdad. Necesitamos construir hasta la intimidad, la confianza y la transparencia. Los investigadores usan el ejemplo del trabajo detrás de una charla viral de Ted sobre las 36 preguntas que harían que dos personas se enamoraran. Las 36 preguntas se basaron en el trabajo que describen en su artículo de HBR,

“Arthur Aron reclutó extraños para que vinieran al laboratorio, los emparejó, y les dio una lista de preguntas. Se les dijo que trabajaran para abrirse camino en la lista, comenzando con preguntas relativamente superficiales y progresando hacia otras más autorreveladoras, como “¿Cuál es tu mayor arrepentimiento?” A los pares en el grupo de control se les pidió simplemente que interactuaran entre ellos. Los pares que siguieron la estructura prescrita se gustaron más que los pares de control. Este efecto es tan fuerte que se formalizó en una tarea llamada “la inducción de proximidad a la relación”, una herramienta utilizada por los investigadores para crear un sentido de conexión entre los participantes del experimento “.

Usa el tono correcto

De todas las cosas que hacemos para ayudar a abrir o cerrar una conversación, el tono debe estar entre los más críticos. Los hallazgos aquí son exactamente lo que esperaría: “Las personas son más comunicativas cuando hacen preguntas de manera informal, en lugar de hacerlo con un tono oficial abrochado”.

Pero lo que es especialmente interesante es que esto se aplica a todos los tipos de comunicación, incluso preguntas y encuestas en línea. Los investigadores hablan sobre una encuesta en línea en la que algunos participantes del estudio utilizaron una página de encuesta muy conservadora y de aspecto oficial, mientras que otros participantes utilizaron una página divertida y lúdica. Según la investigación, “los participantes tenían el doble de probabilidades de revelar información sensible en el sitio de aspecto informal que en los demás”.

Por supuesto, como con cualquier estrategia para abrir personas, esto también se corta en ambos sentidos. De hecho, el tipo de aplicaciones utilizadas para recopilar datos personales a través de las redes sociales, que conducen al fiasco de Cambridge Analytica, proviene exactamente de este tipo de interacciones lúdicas con aplicaciones de juegos aparentemente triviales.

Presta atención a la dinámica de grupo

No siempre es el caso que haces preguntas uno a uno. Cuando un grupo está involucrado, las respuestas estarán necesariamente influenciadas por ese grupo. Lo interesante es que, por lo general, solo unas pocas personas deben ser especialmente cerradas o abiertas, en cómo responden preguntas, para influir en todo el grupo. La otra cosa que encontraron los investigadores fue que los observadores de terceros en una conversación tienden a preferir que la persona responda las preguntas más que la persona que los pregunta predominantemente. La razón aquí es que el interlocutor no está renunciando demasiado y puede parecer arrogante o distante.

La investigación también profundiza en lo que hace que las respuestas a las preguntas sean significativas y productivas para promover un sentido de equidad, vinculación y compartir. La conclusión es que debe esforzarse por lograr una transparencia y un intercambio equilibrados. Un desequilibrio, de una manera u otra, puede inclinar la conversación y crear incomodidad o escepticismo en cuanto a los motivos del interrogador.

En general, esto no es algo complicado. Sin embargo, sospecho que si hiciste un esfuerzo por hacer un seguimiento de lo que estás preguntando, cómo lo estás preguntando y el grado en el que sigues estas pautas, te sorprenderá la frecuencia con la que te extravias de ellos.

Todos queremos sentir que alguien está interesado en nosotros. Todos queremos compartir lo que creemos que es únicamente nosotros, las cosas que nos hacen personas valiosas. Todos queremos conectarnos con personas que sean confiables, y queremos que los demás nos vean como confiables.

En una palabra, haz la pregunta correcta. Es realmente así de simple; no lo compliques