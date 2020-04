¿Cuál es el promedio de tiempo que un inversor pasa escuchando un pitch? 3 minutos y 44 segundos.

Sí, has leído bien. Esta corta capacidad de atención es una prueba clara de que las presentaciones cuando más cortas e impactantes sean, mucho mejor.

Si quieres presentar tu proyecto ante tus potenciales inversores, debes perfeccionar el arte del pitch. A continuación te damos 5 consejos esenciales para conseguirlo:

1. Optimiza su diseño

El pitch nace con el objetivo principal de ayudarte a conseguir dinero para tu proyecto, por lo que debes esforzarte en realizar una presentación con un diseño personalizado. Los contenidos visuales se procesan 60.000 veces más rápido en el cerebro que los textos, así que asegúrate de que tu diseño es de primera clase. Invierte un poco de tiempo y dinero para lograr que esa presentación sea perfecta. Un buen diseño puede marcar la diferencia entre un NO y un SI.

2. Los 10 elementos

Un buen pitch siempre toca estos 10 elementos:

1. La empresa y su visión

2. El Problema

3. La Solución

4. La Oportunidad

5. El Producto / Servicio

6. El Equipo

7. El Modelo de ingresos

8. La Competencia

9. Las Finanzas

10. La Pregunta final

Puedes cambiar el orden un poco, pero seguir este esquema te ayudará a guiar tu discurso por el buen camino y a estar preparado ante cualquier pregunta.

3. Centrarse en las Finanzas

Uno de los puntos más importantes de tu pitch y que más interesa a tus potenciales inversores, son las finanzas. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Harvard revela que la mayoría de la cantidad de tiempo que se empleo en un pitch, se invierte en la diapositiva de este apartado (23,2 segundos).

4. Utiliza el PDF

Si tienes la intención de distribuir todo lo relacionado con tu pitch hazlo en PDF. No permitas que los problemas de formato y tipo de letra de programas como PowerPoint y Keynote arruinen tu presentación. Utilizar un PDF es una solución fácil que reforzará tu credibilidad.

5. Calidad mejor que cantidad

Es tentador pensar que cuantos más inversores contactes, más dinero obtendrás, pero no siempre es así. No pierdas el tiempo. Investiga e invita a tu pitch a aquellos inversores que ya tengan algún tipo de relación con el nicho de mercado de tu negocio. Lo importante es que antes de enseñarles tu idea, te asegures de que vayan a estar interesados en ella. Como todo lo bueno en la vida, no se trata de cantidad, sino de calidad.

Dominar el arte y la ciencia de pitcheo es difícil. Sin embargo, si sigues estos 5 sugerencias, tendrás una base sólida por la que comenzar.