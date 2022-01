Las estrategias para crecer y tener éxito en 2022 son las mismas que podrías haber utilizado en 2021. Cuanto más artículos de este tipo leo, más me doy cuenta de que lo único que cambia es el número del año.

El final del año es uno de los momentos más valiosos para planificar. Puedes revisar lo que ha funcionado este año y explorar nuevas iniciativas para el próximo.

Verás estos artículos inundar tu feed desde ahora hasta mediados de enero. Luego, tendrás que esperar hasta diciembre de 2022 para que los posts de 2023 inunden tu feed. Es una gran oportunidad para que los creadores de contenido hagamos crecer nuestras audiencias. Tenemos que aprovechar la fiebre del oro mientras podamos. Todos los grandes medios de comunicación van a hacer esto también.

Con cada año nuevo llegan nuevas oportunidades y formas de retomar oportunidades pasadas. Puede que encuentres algo nuevo en este artículo (menos probable), o puede que te haga recordar prioridades olvidadas hace tiempo (más probable).

En este artículo siento una mezcla de información útil y sátira. Espero que disfrutes de la lectura y obtengas algunas buenas ideas.

El contenido viral es una mentira

Para mí, el 2021 fue el año de cortar con la palabrería. Dejé de publicar en un montón de redes sociales. Eliminé casi todas mis aplicaciones de redes sociales de un plumazo. La única aplicación de medios sociales de mi smartphone es YouTube, pero eso es para la música en algunas de mis carreras.

Hablé de cómo la desintoxicación de las redes sociales fue genial para mi salud mental. También ayudó a mi negocio.

Como ya no utilizo varias plataformas, no dedico tiempo a publicar contenido en ellas. Algunas personas publican en muchas plataformas con la esperanza de hacerse virales en una de ellas. No es así como funciona.

Tienes que publicar contenido día tras día sin perder la cordura. Publicar en demasiadas plataformas y lidiar con la toxicidad de las redes sociales perjudica tu cordura. Un influencer de TikTok eliminó su cuenta con 10 millones de seguidores por esta razón. Tiene más de 11 millones de suscriptores en YouTube, así que le sigue yendo bien. Se desconectó cuando vio que TikTok le estaba comiendo el tiempo.

Las herramientas de las redes sociales que utilizamos para hacer crecer nuestros negocios pueden robarnos tiempo y alegría. No confíes en los contenidos virales y no participes en todas las plataformas. Yo he abandonado la mayoría de ellas sin planes de volver a la acción.

Llevo más de un año sin publicar en Instagram y no me lancé a TikTok cuando todo el mundo me lo dijo. Todavía no lo hago. Es increíblemente fácil saltar a estas plataformas cuando tienes una gran audiencia en otro lugar. Tu única otra oportunidad es en los primeros días de una nueva plataforma.

Conseguí 2.000 seguidores de Periscope en tres días porque fueron los tres primeros días de la plataforma. Estuve activo en esa red social, pero por desgracia ya no existe.

Para mí, YouTube representa la mayor oportunidad entre las plataformas actuales. Espero que consideres seguirme en mi viaje por YouTube. Ya sabes que tengo grandes objetivos para el canal porque Año Nuevo = Grandes Objetivos.

Aterrizar clientes con más redes

Pues vaya sorpresa. Conseguir clientes resulta ser una gran manera de hacer crecer tu negocio. Podría haber utilizado un título más creativo para que esto pareciera un consejo nuevo e innovador, pero no me apetecía hacerlo.

Mi forma favorita de establecer contactos es a través de los podcasts. Soy anfitrión del podcast Breakthrough Success, donde entrevisto a personas sobre cómo alcanzar el éxito personal y profesional.

Entre el podcast y mis cumbres virtuales, he entrevistado a más de 1.000 personas. Eso es una gran cantidad de redes hechas desde mi casa. No hace falta salir de casa para hacer networking. La pandemia lo demostró.

Algunos de los invitados se convierten en clientes, mientras que otros se convierten en socios colaboradores. Durante las entrevistas, he encontrado nuevas ideas que han mejorado mi vida. He explorado nuevas oportunidades de ingresos, he mejorado mi mentalidad y me he vuelto más productivo.

No te pongas un objetivo como «conseguir X clientes» este año. No puedes controlar cuántas personas se convierten en clientes.

Puedes optimizar tus probabilidades, pero al final del día, no puedes controlarlo. Puedes soplar los dados todo lo que quieras, pero saldrán como ellos decidan.

En su lugar, establece crecer con un objetivo como «Llegar a X clientes potenciales» cada semana. Envía correos electrónicos. Haz llamadas en frío si es necesario. Algunas personas siguen haciendo marketing puerta a puerta. Si dominas el marketing de puerta en puerta, cualquier otra forma de marketing será mucho más fácil. Promoverás con orgullo tu marca y tus servicios. Este es un buen rasgo.

Cuando estableces un objetivo como «Llegar a X clientes potenciales» cada semana, te centras en lo que puedes controlar. Puedes controlar la cantidad de correos electrónicos que envías. ¿Quién te impide enviar un correo electrónico? Nadie más que tú mismo.

Cuando se trata de la atracción de clientes, se necesitan dos para bailar el tango. Tú seguirás haciendo la mayor parte del trabajo en ese tango.

Conseguir más clientes le ayudará a diversificar sus ingresos. La diversificación de los ingresos reduce el riesgo y evita que dependas de un solo cliente.

Reduce tus gastos

El Congreso debería escucharme en este caso. Sé que este artículo es antiguo, pero alguien realmente sugirió una asignación de 2.500 dólares al mes para la vivienda sólo para los miembros del Congreso. No son pobres ni mucho menos. 174 mil dólares al año deberían ser suficientes (14.500 dólares al mes). Ese subsidio de vivienda habría añadido 16 millones de dólares a los impuestos de los estadounidenses.

Y esta sugerencia se hizo antes de la inflación. La inflación de Estados Unidos es un poco más del 6% ahora mismo, así que probablemente pedirán un aumento del 10%.

Los impuestos son para el país. No son para las campañas de GoFundMe de los políticos para financiar sus estilos de vida inflados.

Es parte del mercado libre, supongo.

El hecho de que algunos políticos necesiten el subsidio de vivienda, el uso de información privilegiada que en realidad no lo es porque son ellos los que lo hacen, y el soborno legal (léase: lobbyismo. Ligeras diferencias pero casi idénticas) refleja un defecto común en las finanzas estadounidenses: gastamos rápidamente lo que ganamos. Algunas personas ganan 100.000 dólares al año y gastan 110.000 dólares al año. No es sostenible, pero la gente lo hace de todos modos.

Mira los gastos de tu negocio y ve lo que puedes reducir. En 2021, reduje mis gastos en más de un 40%. También representa una disminución de aproximadamente el 60% de los costos de 2017. Hice un seguimiento de mis ingresos y gastos en 2019. Continué con ese hábito y volví a los años anteriores. Todo está en una hoja de cálculo. Tú también deberías hacerlo con tus ingresos y gastos.

En 2017, pagué de más por muchas cosas que no necesitaba. No estaba haciendo un seguimiento de mis finanzas. Dinero que entraba, dinero que salía. Ni siquiera eran cosas personales. Casi todo fue para el negocio.

Recibir de repente más dinero es como una droga. De repente quieres gastar más y ejercer tu poder. Ahora eres de la realeza.

¡Aumentar el estilo de vida! ¡Todo de primera clase! Así es como piensa la gente. Es la razón por la que la mayoría de los ganadores de la lotería acaban arruinados en pocos años. Quedan atrapados en la «droga».

Una vez que haces un seguimiento de tus finanzas personales, eres menos propenso a los efectos secundarios de ganar más dinero con tu negocio. ¿De qué sirve hacer crecer tu negocio un 30% si tus gastos superan el crecimiento de los ingresos? Prefiero hacer crecer el negocio un 10% y reducir los costes a la mitad.

Piensa en la línea de fondo en lugar de la línea de arriba, a menos que seas una de las acciones de crecimiento que recibió un montón de capital de riesgo y dinero de inversores minoristas. Entonces, por supuesto, céntrate primero en los ingresos. Eso es lo único que parece importarle a la mayoría de los inversores hoy en día. ¿No tiene beneficios? No hay problema. ¿A quién le importa esa mísera cifra si eres una empresa tecnológica de gran crecimiento que cotiza en bolsa? Tienes una década para averiguarlo. A Twitter le funcionó. De hecho, perdieron una tonelada de dinero el último trimestre. Perdieron más en el tercer trimestre de 2021 que lo que ganaron en los otros tres trimestres juntos.

Si nunca has revisado tus gastos personales, estás de suerte. Creo que mucha gente puede ahorrar más de 100 dólares cada mes cancelando suscripciones y no pagando de más. Desde que reduje las plataformas, también reduje las herramientas para esas plataformas. Aun así, mis ingresos han crecido.

Haz crecer su lista de correo electrónico

Dílo conmigo: La lista de correo electrónico es tu activo más importante.

Oímos esto a menudo, pero es cierto. Puedes comunicarte con tus suscriptores de correo electrónico en cualquier momento. No dependes de un algoritmo que te puede fastidiar en cualquier momento.

La lista de correos electrónicos es tuya. En plataformas como Medium, tomas prestadas las audiencias. Si este artículo no estuviera en Medium, ¿lo habrías leído? ¿Te habrías topado con él? ¿Sabías siquiera quién era yo antes de encontrarme en Medium?

Si Medium decide no mostrar más mis historias, puede que me olvides. Si te suscribes a mi boletín, puedo enviarte correos electrónicos en cualquier momento y saber que los recibirás en tu bandeja de entrada. No tengo esa garantía con el algoritmo de Medium (o de cualquier plataforma).

¡Diviértete!

Se acerca un nuevo año. Anímate. Ahora es el momento de perseguir tus grandes objetivos y ser ambicioso. No te estreses si te quedas atrás. Es algo que ocurre. Céntrate en divertirte y ser feliz. Un estado mental robusto facilita crecer y la consecución de tus objetivos.