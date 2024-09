por Nathan Beckford* Medium

¿Alguna vez has hablado en voz alta para luego pensar: «Vaya, sonaba mejor en mi cabeza». Estos consejos te ayudarán a hablar como un CEO para alcanzar tus objetivos

La Dra. Laura Sicola, de Vocal Impact Productions, sabe cómo resolver ese problema.

«Te ayudo a cerrar esa brecha entre tu cerebro y tu boca», dice Laura. «Tienes el genio en el cerebro. Tienes la pasión en el corazón. Pero, ¿eres capaz de transmitirla de un modo que haga que la gente quiera ayudarte a convertir tu visión en realidad?».

Laura dirige Vocal Impact Productions, donde ofrece coaching vocal para ayudar a fundadores y ejecutivos a convertirse en comunicadores seguros de sí mismos. «Dominar la sala, conectar con el público y cerrar el trato», dice. «Esas son mis tres C de presencia vocal ejecutiva».

En un episodio de How I Raised It, Laura compartió sus principales consejos de comunicación para emprendedores, para hablar como un CEO, tanto si estás tratando de cerrar una ronda, reunir a tu equipo o dar un discurso.

Por qué tienes que aprender a hablar como un CEO

«A los fundadores les gusta construir, crear y experimentar. No se dan cuenta de que parte de ser fundador es ser un CEO», dice Laura.

Pero los inversores de capital de riesgo quieren invertir en fundadores que sepan dirigir a la gente. «¿Te ven dentro de cinco años dirigiendo una empresa de 10.000 personas? Si salpicas tu discurso con «ums» y «ers» y no consigues conectar con tu audiencia, es poco probable que la respuesta sea «sí».

Le gusta la expresión «es el jinete, no el caballo» para explicar por qué un producto por sí solo no basta para ganarse a los inversores.

«No importa si tienes un caballo increíble, de clase mundial y de pura sangre», explica. «Si eres un jinete inexperto, los VC no creen que puedas llevar el caballo a la meta».

Laura añade que dar la impresión de ser un líder no solo es importante para atraer a los inversores. Los clientes y empleados quieren conocer y confiar en la persona que hay detrás del logotipo de la empresa. «La gente no comprará tu producto o servicio hasta que no te compren a ti», explica Laura.

Cautivar a una audiencia no es algo natural para todos los fundadores, pero Laura comparte sencillas habilidades de coaching vocal y consejos de presentación para cultivar la presencia ejecutiva.

1. Establece tu objetivo

Tanto si estás haciendo un pitching en Sand Hill Road como si estás dirigiendo un all-hands interno, Laura recomienda tener un objetivo. «Empieza por el final», dice. «¿Qué quieres que la gente piense, entienda o sienta cuando hayas terminado?

Ella describe estos tres niveles de impacto: cognitivo, conductual y emocional. Una vez que hayas decidido a qué nivel de impacto aspiras, puedes aplicar ingeniería inversa a tu presentación para conseguirlo.

«No te subirías al coche y le preguntarías a Siri adónde vas», dice Laura. «Piensa en esto como poner el destino en tu GPS para que puedas averiguar la mejor ruta para que tu presentación te lleve en este viaje».

2. Averigua qué cualidades quieres cultivar

A menudo se les dice a los fundadores que sean auténticos, pero ¿qué pasa si no eres un comunicador o un líder natural?

Laura rechaza esta pregunta por ser demasiado en blanco y negro. «No se trata de lanzar una moneda al aire», afirma. «Las personas no son tan monocromáticas».

Señala que todo el mundo se comporta de forma diferente según la situación o el público. «¿Cómo eres cuando estás con tus abuelos o nietos? ¿O cuando estás con tus mejores amigos?».

Laura describe estos cambios de personalidad y comportamiento como «tu voz prismática». Del mismo modo que te vistes con ropa informal para ir a la oficina y con ropa de deporte para ir al gimnasio, puedes mostrarte seguro y autoritario en algunas situaciones y relajado en otras.

«¿Qué color de tu prisma tiene que brillar más en un contexto concreto para que tu mensaje llegue al destinatario deseado? En otras palabras, ¿qué cualidades necesita que su público vea en ti?».

Piensa en el objetivo que acaba de fijarte. Si quieres conseguir un contrato con un inversor de alto nivel, debes esforzarte por proyectar madurez, pasión y confianza.

«Piensa en cómo suenan y se ven esas cualidades», dice Laura. «¿Qué es lo suficientemente ‘maduro’ para que los inversores confíen en ti con una inversión de 10 millones de dólares?».

3. Mide tu línea de base

Una vez que sepas cómo quieres que te perciba tu público, tienes que evaluar hasta qué punto ya transmites esas cualidades.

Laura insiste en que todos sus clientes de coaching empiecen por verse a sí mismos en vídeo. «La cámara de vídeo es el gran ecualizador», dice. «Te dirá exactamente lo que has hecho bien y lo que has hecho fatal».

El vídeo revela el tipo de hábitos que pueden socavar incluso el discurso más convincente, como decir «um» cada pocos segundos, estar inquieto y mirar fijamente las notas en lugar de establecer contacto visual con el público.

Del mismo modo, ser un gran orador no te ayudará a superar un contenido deficiente. Laura señala que el lenguaje es importante: «Si tus palabras están por todas partes, o dices palabrotas cuando no deberías o no tienes tacto, no va a apoyar tu mensaje».

4. Manos a la obra

Laura compartió algunos de los consejos que utiliza en sus sesiones privadas de coaching vocal y en sus talleres para ayudar a los oradores a mejorar tanto el contenido como el discurso.

Conoce a la gente a su nivel

Uno de los problemas más comunes que ve Laura es lo que ella llama «la maldición del experto».

«Te apasiona el problema que resuelves», explica. «Has pasado años obsesionado con él. Así que es fácil olvidar que al resto del mundo no le apasiona tanto como a ti. Y no piensas en lo que saben o no saben». En su opinión, los oradores tienden a hablar por encima de su audiencia o a perderse en la maleza.

Da un paso atrás, dice Laura, y piensa a quién te diriges. ¿Por qué te diriges a ellos? ¿Qué necesitan saber?

Explica el «por qué

«Transmite la historia de tu empresa de forma que llegue a la cabeza y al corazón», aconseja Laura. «Esa es una línea directa a la cartera».

Laura ve que muchos fundadores se centran demasiado en el tamaño del mercado o en los detalles técnicos de su producto.

«Si no inspiras a la gente con tu visión y tu pasión, no se van a molestar en invertir en ello», dice. «Tienes que tener una historia personal que me ayude a entender por qué te importa más allá de que sea un mercado de 20.000 millones de dólares».

No olvides la puntuación

«Si tienes un gran contenido, pero lo entregas pésimo, eso es como sumergir una perla en el barro», dice Laura.

Algunos de los problemas más comunes son hablar demasiado rápido, murmurar y «hablar por encima» (el patrón vocal que suena como si estuvieras haciendo una pregunta aunque no lo estés haciendo).

«Hablar de más suele ser un signo de inseguridad», explica Laura, y puede socavar tus esfuerzos por parecer autoritario. «Cuando lo haces, delatas todo tu poder».

También se da cuenta de que mucha gente tiende a hablar con frases atropelladas. «Si te escuchas a ti mismo, ¿puedes decir dónde iría un punto? «¿O estás usando muchas comas y ‘ums’ y ‘sos’ y signos de interrogación?».

Hablar con frases atropelladas puede provocar otro problema común: el «fry» vocal, que es un tono chirriante y áspero. «Cuando estás en ese modo de flujo de conciencia, a menudo te olvidas de respirar», explica Laura (doctora en lingüística educativa).

«No hay suficiente aire en el depósito para mantener la respiración. Ahí es donde entra en juego la fisiología que crea el aleteo vocal».

Simplemente, acordarse de insertar los signos de puntuación que utilizarías si estuvieras escribiendo puede ayudarte a controlar estos problemas.

En última instancia, hablar como un CEO es una cuestión tanto de contenido como de entrega. Si puedes tirar de ambas palancas para encontrar tu personalidad como líder, dice Laura, «ésa es la salsa secreta. Y cuando aprendas a hacerlo, podrás dominar el mundo».

*Nathan Beckford – CEO de www.Foundersuite.com. Fanático de ayudar a las startups a conseguir capital. Adicto a la vela y a las motos