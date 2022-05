por Entrepeneuria

La cocaína habría sido fácilmente la razón del éxito de Coca-Cola si la empresa se hubiera ceñido a su receta original y (ya sabes) consumir drogas estuviera bien. Así es. Se dice que la cocaína formaba parte de la receta inicial de la Coca-Cola y que sólo se eliminó en 1903.

Así que, descartada la cocaína, ¿qué es exactamente lo que tiene a la gente enganchada a Coca-Cola? Más bien, ¿qué hay detrás del éxito perenne de la empresa?

Analicemos el genio de Coca-Cola y las 15 razones por las que otras empresas pueden tomarlo prestado.

1. Pensar primero en el cliente, siempre

Coca-Cola entiende muchas cosas cuando se trata de hacer llegar su marca a las masas.

Y una de ellas es asumir «el punto de vista del cliente». Para ellos, el cliente es lo primero, las partes interesadas lo segundo y la propia empresa lo último. Y esta es una gran lección para ti como empresario, porque tu éxito proviene de escuchar a tus clientes y partes interesadas. Tienes que tener siempre en cuenta y poner en práctica lo que dicen tus clientes y, después, escuchar también a las partes interesadas y hacer lo que dicen.

Evita la mentalidad del «yo pienso» y, en su lugar, acepta los hechos que recibas de tus clientes, por muy diferentes que sean.

2. Protege activamente stu cuota de mercado

Si hay una empresa que debería estar contenta con su cuota de mercado, esa es Coca-Cola, pero no lo está.

Coca-Cola está en una búsqueda perpetua para meter su bebida en la garganta de todo el mundo y su marca antes que la de cualquier ser vivo del planeta. Desde África, hasta Asia, pasando por América y los polos. Siempre te costará encontrar un pueblo que sea nuevo en la Coca-Cola. Decir que el producto ha saturado el mercado de los refrescos es quedarse corto. Su dirección siempre está luchando por mantener e incluso hacer crecer aún más la cuota de mercado de la empresa.

Basta con prestar atención a las redes sociales y a la televisión para darse cuenta de que Coca-Cola es tan agresiva con su marketing como las nuevas empresas que surgen. Y eso no es todo lo que hacen, la empresa siempre busca aumentar sus ingresos mediante el desarrollo y la adquisición de nuevos productos. Si lo miran con detenimiento, se darán cuenta de que Coca-Cola está ahora detrás de tu agua, refresco, jugo, bebida energética e incluso te favoritos. Otras empresas, desde las pequeñas hasta las grandes, pueden beneficiarse de esta lección.

La cuota de mercado que tienes es todo lo que otras empresas pueden quitarte. Así que estate atento para proteger tu cuota de mercado y se lo suficientemente proactivo para expandirte aún más.

3. Se coherente con tu marca para crear una impresión duradera

Otra importante lección que las empresas pueden aprender de Coca-Cola es la importancia de la coherencia.

La empresa está empeñada en arraigar en las cabezas de los clientes a través de campañas, plataformas de marketing como American Idol y elementos de identidad. Y no sólo eso, Coca-Cola lleva el mismo logotipo desde su creación en 1886.

4. Construye tu marca internamente para poder destacar en el exterior

Coca-Cola sigue el guión de construir el éxito desde dentro.

La empresa se entiende a sí misma, a su mercado objetivo y a los valores que quiere transmitir. En las instalaciones de Coca-Cola hay pantallas gigantes en las que los miembros del equipo pueden ver las reacciones más recientes de los consumidores en las redes sociales y, además, se recuerda constantemente a los trabajadores las grandes cosas en las que Coca-Cola «ha sido» y «es» parte.

Basta con pensar en el mundial y en los Juegos Olímpicos, y para mantener la sed de sus empleados saciada, siempre hay una Coca-Cola gratis.

5. Refresca regularmente la representación de tu marca

Coca-Cola es un gran ejemplo de una empresa que debería hacer todo lo demás, excepto trabajar en su marca. Pero aun así, la empresa de refrescos siempre da vida a su marca.

Piénsalo por un segundo: ¿Cuántas veces has visto cambiar los diseños de las latas de Coca-Cola? ¿Y no es increíble la innovación de los sistemas de distribución como la máquina de estilo libre?

6. Cuida a tus mayores clientes

McDonald’s, Wendy’s, Chick-fil-A, Subway y Sonic Drive-In son sólo algunos de los ejemplos de los mayores clientes de Coca-Cola.

Estos negocios de servicio rápido constituyen un canal de distribución vital y una fuente de ingresos para la empresa. Y para garantizar que estas franquicias reciban siempre el mejor nivel de servicio, Coca-Cola ha formado equipos de cuentas para atender específicamente sus necesidades. Además, Coca-Cola invierte grandes sumas de dinero en la promoción de estas franquicias y despliega profesionales de servicio para responder rápidamente a cualquier problema de equipamiento de sus máquinas de refrescos.

La empresa entiende que impulsa su propio negocio al permitir a sus mayores clientes hacer negocios de forma eficiente. Es decir, cuanta más gente come en McDonald’s o Wendy’s, más productos de Coca-Cola se consumen.

7. Salir a lo grande

Coca-Cola es una empresa de lo más grande, pero sigue mostrándose a lo grande.

Se asocia a grandes eventos como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, y no sólo eso, su marketing también es grandioso.

Lo que nos lleva a la siguiente lección…

8. Invertir en contenido creativo para destacar en el mundo digital

Destacar en el mundo digital es todo un reto, pero Coca-Cola ha conseguido hacérselo notar compartiendo contenidos dignos como «La máquina de la felicidad».

La empresa ofrece aquí una valiosa lección para las empresas, que no es otra que la de publicar continuamente grandes contenidos para promocionar la marca. La máquina de contenidos de Coca-Cola ha producido ahora un camión, un avión y una tienda de la felicidad.

9. Inicia y participa en conversaciones con tu audiencia

Cuando se trata de crear engagement en un espacio online, los clientes pueden impulsar más conversaciones sobre tu marca que tú mismo. Y eso es algo que Coca-Cola parece saber muy bien, pero ¿cómo lo hace?

Pues bien, provoca debates que despiertan el interés en Facebook, Twitter y otras plataformas de medios sociales, y luego, a medida que los consumidores contribuyen al tema dando sus opiniones, la empresa reacciona a estos comentarios manteniendo a su audiencia activamente comprometida. Este modelo crea conexiones más íntimas con los consumidores.

Nota: Como empresario, recuerde que no se trata sólo de publicar contenidos de forma irregular, sino también de comprometerse con su audiencia en sus publicaciones.

10. Estar en contacto con las culturas de los mercados locales

Coca-Cola se ha mantenido en el mercado durante más de un siglo gracias a que se ha hecho un hueco en todas partes.

Sus estrategias de marketing tienen en cuenta las «tendencias culturales» de cada mercado específico. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Coca-Cola y la imagen de Papá Noel vestido de rojo se han impuesto como tradición navideña. Más al este, Coca-Cola ha creado el primer ritual de la Coca-Cola del año para las celebraciones del año nuevo chino, tomando prestada la Coca-Cola

Hay que investigar las diferentes culturas y tradiciones de los mercados para conectar con los consumidores a un nivel más emocional.

11. Probar las aguas con nuevas estrategias o idea



¿Qué ocurre cuando consigues los objetivos que te has propuesto para tu negocio? ¿Relájate y disfruta de tu logro o crea objetivos más grandes y ambiciosos?

Pues bien, a pesar del éxito de Coca-Cola a la hora de penetrar en los mercados globales y de ser una de las marcas más (quizás, «la más») reconocidas del mundo, siempre tiene como objetivo crecer más. A lo largo de la vida de la empresa, hemos visto cómo añadían variaciones de refrescos y zumos a su oferta. Algunas de estas variantes han tenido éxito y otras, por desgracia, se han dejado de fabricar. ¿Recuerdas la Coca-Cola Vainilla e incluso la Coca-Cola Jengibre de edición limitada?

12. No te conformes con lo que tienes porque funciona

Como hemos dicho, tienes que probar las aguas con nuevas ideas o desarrollos y estudiar cómo reacciona el mercado.

Recuerda que no todas tendrán éxito y no pasa nada. Vuelve a la mesa de dibujo, perfecciona lo que no funciona y vuelve a empezar.

13. Estiliza tu mensaje de marca para dirigirte a las emociones de la gente

Un estudio sobre el comportamiento de compra de los consumidores descubrió que los anuncios con un tirón emocional tenían una tasa de éxito del 31%, mientras que los centrados en un mensaje racional sólo tenían una tasa de éxito del 16%.

Sin embargo, otro estudio descubrió que los consumidores que tienen una fuerte relación emocional con una empresa, producen un 306% de valor de por vida y son un 71% más propensos a recomendar la marca. Sencillamente, el marketing emocional funciona y Coca-Cola es una prueba de ello.

La campaña de Coca-Cola «Share a Coke, Share a Feeling» es un excelente ejemplo de cómo la empresa juega creativamente con las emociones de los clientes.

¿Cuál es la lección? Aprovechar las emociones es la mejor manera de conectar con los clientes de forma personal y hacer que su marca sea memorable.

14. Adaptarse pero no forzar el cambio

El cambio es inevitable, sobre todo en el acelerado mundo actual, pero un cambio excesivo puede alejar a los clientes y, al hacerlo, causar más daño que beneficio.

Los clientes adoran la Coca-Cola por su sabor inconfundible y reconocible. Algo que Coca-Cola ha conseguido mantener en sus más de 130 años de actividad, a excepción de la «Nueva Coca-Cola» (una versión más dulce de la bebida). Se introdujo para rivalizar con Pepsi, pero en el fondo los clientes la odiaban y la variante fue archivada de hecho, así que ten cuidado con los cambios que implementes y no obligues a tus consumidores a aceptar el cambio.

15. Personaliza y localiza tu marca

Digamos que estás leyendo o viendo algo y sientes una conexión personal con ello. Es más probable que te quedes más tiempo, ¿verdad?

«Pues bien, en el caso de los negocios, cuanto más tiempo puedas mantener la atención de tu cliente, más probable será que te compre».

La personalización es la base del éxito del marketing. A pesar de ser una marca gigantesca y mundialmente reconocida, Coca-Cola siempre encuentra la manera de personalizar y localizar las campañas. Por ejemplo, la impresión de los nombres de las personas en sus latas de Coca-Cola tuvo un gran éxito porque aprovechó el poder de la personalización.

Y aunque eso no significa que debas copiar y pegar la estrategia de Coca-Cola, pensar en cómo puedes personalizar tu marca a nivel local e incluso individual puede ser realmente beneficioso para tu marca.

En pocas palabras

No importa lo grande que seas, no eres indispensable

Coca-Cola nació en una época completamente diferente, ha soportado cambios masivos en las demandas de los clientes y, sin embargo, de alguna manera mantiene su ventaja competitiva en el entorno despiadado de hoy. Pero para vencer los constantes obstáculos que el tiempo ha traído consigo, Coca-Cola ha tenido que trabajar constantemente en su imagen de marca.

Y esto le enseña una lección clave: incluso los nombres más grandes pueden caer, si no se trabaja para adaptarse a los cambios. Independientemente del éxito que consigas, sigues siendo prescindible.

Y eso nos lleva a la pregunta de hoy: «¿Cuál es la lección más valiosa que has aprendido en los negocios?».

Ahora, si te has quedado con nosotros hoy hasta el final, aquí tienes una de las lecciones más importantes que hemos aprendido en los negocios.

Bonus: No olvidar lo básico

A pesar del enorme crecimiento y alcance del mercado, Coca-Cola se ha mantenido fiel a sus ideales fundamentales. A lo largo de las décadas, sus numerosas campañas de marketing se reducen a un mensaje clave: «Placer».

Así pues, averigua qué quieres comunicar sobre tu marca y luego haz que todas tus campañas de marketing giren en torno a ello.