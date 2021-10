A veces un retrato de 360 grados de una persona de la vida real supera los principios generales para la visión de los negocios.

Supongamos que buscas la orientación de un experto sobre cómo avanzar en tu carrera o construir un negocio mejor. ¿A dónde acudir? Hay, por supuesto, millones de libros que ofrecen consejos y principios abstractos sobre todos los aspectos de los negocios. Pero incluso después de leerlos, es posible que te quedes pensando: «Todo eso suena muy bien, pero ¿Qué es lo que realmente se ve en la práctica?».

El lugar al que acudir, según un empresario, son las biografías. En Twitter, el fundador y director de tecnología Colin Landforce confesó recientemente que ha cambiado los consejos generales por inmersiones más profundas en las vidas de innovadores del pasado. «Hace tiempo que dejé de leer libros de negocios. En su lugar, estoy leyendo historia y biografías», tuiteó.

Buscando títulos para añadir a su lista de lecturas, Landforce pidió a sus más de 20.000 seguidores que le sugirieran grandes biografías y memorias. Le llegaron más de 100 ideas. Landforce clasificó las sugerencias para eliminar las repeticiones y los autopromocionadores, y llegó a una lista final de 43 recomendaciones. La lista completa está aquí o, para empezar, aquí hay un puñado de las más prometedoras publicaciones de negocios.

1. Los magnates, de Charles R. Morri

Una biografía en grupo de cuatro hombres de la Gilded Age que crearon la economía americana moderna (para bien y para mal): Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould y J.P. Morgan.

2. Los innovadores, de Walter Isaacson

Los Innovadores es el célebre biógrafo Walter Isaacson se sumerge en la historia de la revolución digital, rastreando los orígenes de Internet desde sus inicios con Ada Lovelace hasta las contribuciones de visionarios contemporáneos como Tim Berners-Lee y Larry Page.

3. El pez que se comió a la ballena, de Rich Cohen

Este libro no tiene nada que ver con los peces ni con las ballenas, sino que es «la fascinante historia no contada de Samuel Zemurray, el magnate del plátano hecho a sí mismo que pasó de ser un vendedor ambulante de plátanos sin dinero a un creador de reyes y un revolucionario capitalista», según Amazon. Booklist insiste en que «es casi imposible dejar el libro».

4. American Prometheus, de Kai Bird y Martin J. Sherwin

Esta biografía, ganadora del Premio Pulitzer, recorre la vida del físico Robert Oppenheimer desde los inicios de su carrera, pasando por su trabajo en el Proyecto Manhattan desarrollando la bomba atómica, hasta sus posteriores recelos sobre el impacto del trabajo de su vida en el mundo.

5. The Power Broker de Robert A. Caro

Otra ganadora del Premio Pulitzer, esta biografía del político y «maestro de obras» neoyorquino Robert Moses cosechó críticas exaltadas. El Sunday Times lo calificó como «simplemente uno de los mejores libros de no ficción en inglés de los últimos 40 años». Centrado no sólo en el hombre sino también en la ciudad que rehizo, el libro es «seguramente el mejor libro jamás escrito sobre una ciudad», según el legendario periodista David Halberstam.

6. El viaje de tu vida, de Robert Iger

La autora de best-sellers Brené Brown dijo lo siguiente sobre las memorias del ex consejero delegado de Disney: «Esperaba que un libro escrito por la persona que ha dirigido Disney durante décadas se caracterizara por una narración apasionante y una profunda sabiduría de liderazgo. Bob Iger lo consigue, ¡y mucho más! The Ride of a Lifetime es oro del liderazgo».

7. La caja, de Marc Levinson

Este libro del economista Marc Levinson, que es la biografía de una tecnología más que de una persona, desvela cómo el auge de los negocios del transporte marítimo de contenedores remodeló silenciosamente nuestra economía e impulsó el auge de la globalización.

8. Grinding It Out, de Ray Kroc

En Grinding It Out, el fundador de McDonald’s explica cómo revolucionó el negocio de la restauración a la nada tierna edad de 52 años, al tiempo que se sincera sobre su vida personal y su filosofía.

9. Tap Dancing to Work, de Carol J. Loomis

Esta colección de escritos de una periodista y vieja amiga de Warren Buffett traza el ascenso de Berkshire Hathaway e intenta explicar qué hay en el carácter y el enfoque de Buffett que le llevó a convertirse en uno de los inversores más exitosos del mundo.

10. Los últimos días de la noche, de Graham Moore

En realidad una novela histórica sobre la batalla entre Thomas Edison, George Westinghouse y Nikola Tesla para electrificar América, Los últimos días de la noche fue la elección de Mark Zuckerberg para su mejor libro del verano. Léelo tanto por su valor de entretenimiento como por su visión histórica y empresarial.

11. El hombre que resolvió el mercado, de Gregory Zuckerma

Esta biografía, que se lee como una novela, cuenta «la increíble historia de un matemático reservado que fue pionero en la era del algoritmo y ganó 23.000 millones de dólares», según Amazon.

Jessica Stillmann – Medium