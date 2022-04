Ya has oído las historias sobre las redes sociales, que son capaces de convertir a las pequeñas empresas en grandes corporaciones, pero ¿cómo hacerlo? Con empresas como Facebook, Twitter e Instagram compitiendo por tu tiempo y atención en línea puede ser difíciles de saber qué plataformas funcionarán mejor para tu negocio

Por suerte, con esta guía definitiva para hacer crecer tu negocio online utilizando el marketing de Instagram, sabrás exactamente cómo hacer crecer tu negocio utilizando una de las plataformas de medios sociales de más rápido crecimiento en el mundo.

Construir una audiencia

Para hacer crecer tu negocio online, primero tendrás que establecer una base sólida de seguidores. Para ello, puedes hacer publicaciones periódicas, volver a publicar imágenes populares y colaborar con otros usuarios de Instagram (o en otros canales de redes sociales). Un feed de Instagram activo da a los clientes potenciales una idea de lo que es tu empresa y te ayudará a ganar credibilidad.

A su vez, esos seguidores pueden convertirse en ventas. Por ejemplo, las personas que siguen a las marcas en las redes sociales tienen el doble de probabilidades de comprarles que las que no lo hacen. Las marcas pueden tardar en ver los resultados de sus esfuerzos en las redes sociales. Buffer descubrió que las empresas suelen necesitar hasta seis meses antes de ver resultados reales de sus esfuerzos.

Comprométete con su público

El compromiso es clave cuando se trata de hacer crecer tu negocio en línea. Una vez que tengas una base sólida de seguidores en las redes sociales, asegúrate de no publicar sólo por publicar: involucra a tu audiencia y averigua qué quieren de tu marca.

También puedes organizar concursos o encuestas que permitan a los seguidores dar su opinión o ayudar a desarrollar futuros productos. Eso sí, ten cuidado de no enviar spam a la gente con constantes publicaciones y solicitudes de comentarios. Esto hará más daño que bien.

No olvide los hashtags

Cuando utilices las redes sociales para hacer crecer tu negocio, nunca debes olvidar los hashtags. Los hashtags actúan como anclas para las personas que buscan cosas en una red social. Cuando la gente busca uno de tus hashtags, es como si viera una lista de todos los contenidos con ese hashtag publicados en cualquier lugar de la red. Esta es una forma muy poderosa de ampliar el alcance.

La creación y el uso de hashtags es una buena manera de fomentar la participación de sus clientes y clientes potenciales. Si puedes utilizar un hashtag popular en tu publicación, es probable que los usuarios se comprometan con tu publicación porque quieren ser asociados con temas populares. También es posible crear hashtags únicos relacionados con tu marca o nicho para que cuando alguien busque esos términos, vea todas tus publicaciones en redes sociales relacionadas con ellos.

Tómate en serio las Historias de Instagram

Todos las hemos visto: nuestros amigos publican historias, nuestras marcas favoritas organizan sesiones de preguntas y respuestas en directo, e incluso los famosos se han dado cuenta. Si no has empezado a usar Instagram Stories, tienes que subirte al carro rápidamente. Esta es una tendencia que no querrás perderte. Más de 500 millones de usuarios de Instagram utilizan las historias a diario.

Entonces, ¿Qué significa para tu negocio? Significa que es hora de empezar a tomar en serio las Historias de Instagram como una oportunidad para conectar con nuevas audiencias, crear conciencia de marca e impulsar las ventas.

Publica de forma consistente

Es difícil ver el crecimiento de tu empresa cuando no tienes nada con lo que compararlo. Publicar con regularidad facilitará que los clientes y los posibles clientes te encuentren y te ayudará a medir el progreso de tu empresa. Deberías publicar al menos tres veces por semana, pero intenta hacer más si es posible. La constancia es uno de los factores más importantes a la hora de aumentar la presencia en Internet. Si no puedes publicar todos los días, haz que la gente sepa cuándo pueden esperar nuevos contenidos tuyos para saber con qué frecuencia deben consultarlos.

Utiliza buenas herramientas de programación y haz un seguimiento de lo que funciona con un software de análisis. Así podrás mejorar tus estrategias y evitar que se repitan los errores en futuras publicaciones. Una vez que empieces a ver resultados consistentes, ¡no te detengas! Sigue siendo coherente.

Mantente al día con las tendencias

Si buscas compromiso y exposición, una gran manera de conseguirlo es a través de las tendencias. La parte difícil es que las tendencias de Instagram son tan fugaces: van y vienen en un instante. Si quieres que tu negocio esté al tanto de las tendencias, empieza a seguir a todos tus competidores en Instagram y mantente al día de lo que hacen (¡y luego haz algo diferente!). En cuanto una tendencia te parezca relevante, empieza a utilizarla en tus publicaciones y dile a todo el mundo por qué crees que debería ser tendencia.

Por ejemplo, si vendes decoración para el hogar con temática de playa, es muy probable que algo relacionado con la playa empiece a ser tendencia durante el verano. Cuando lo hagas, asegúrate de que tu cuenta está preparada para subir a bordo. Puedes crear contenido que sea relevante para tu negocio. Puedes publicar sobre la decoración del hogar con temática de playa y etiquetar #beachdecor o #beachhome o cualquier otra etiqueta relacionada.

Promociona tu cuenta de IG en todos los demás sitios

Cuando empiezas un negocio online, es fácil que te consuma tu trabajo. Sin embargo, si quieres que ese trabajo crezca, necesitas una presencia potente en las redes sociales. La mejor manera de aumentar tu presencia es publicar regularmente sobre tus productos y servicios, pero eso no significa que sólo debas publicar sobre ellos en las redes sociales. Así que, dondequiera que pueda publicar sobre ellos, házlo.

Por ejemplo, si tienes un sitio web o un newsletter, incluye enlaces a tu cuenta de IG. Y cuando conozcas a personas en la vida real que puedan beneficiarse de lo que ofreces en Internet, ¡cuéntaselo también entonces!

Utiliza Reels

Los Reels son una gran manera de construir tu negocio usando Instagram porque tienen mayor visibilidad, son entretenidos y fáciles de compartir. Puedes crear Reels sobre cualquier cosa y de todo. Puedes informar sobre las ventas, pedir opiniones sobre los productos o dar adelantos de los próximos productos. Los Reels son también una buena forma de agradecer a tus clientes y compartir información para animarles a volver a comprarte.

Por ejemplo, si vas a lanzar una nueva línea de productos, utilice un Reel para mostrar a tu público cómo se hizo y por qué es especial.

Este tipo de transparencia es una forma excelente de crear confianza con los compradores potenciales, y hace que sea más probable que se conviertan en clientes habituales.

Conclusión

Independientemente de lo que intentea hacer crecer -tu marca, tu negocio o tus seguidores en las redes sociales-, necesitas una estrategia. Tus tácticas dependerán de tu sector y de tu situación particular, pero algunas reglas universales se aplican a todos los sectores.

Sabe adónde quieres llegar; sabe dónde estás ahora y crea objetivos en torno a la cantidad de ingresos o de nuevos seguidores (o amigos, seguidores) que te gustaría adquirir en un periodo determinado. Y recuerda que el crecimiento no se produce de la noche a la mañana. Tienes que ser paciente y constante con tus esfuerzos para ver resultados.