Hay un trillón de libros sobre startups, así que, ¿Cuáles deberías leer cuando te lanzas a la aventura de las startups? ¿Deberías leer algún libro, o simplemente son una pérdida de tiempo, llenos de descarada autopromoción o simplemente aprovechando el estatus de celebridad de sus autores?

Te recomiendo que leas este pequeño conjunto de libros sobre startups para empezar, que creo que es suficiente para ponerte en marcha sin que te abrume ni te distraiga. No voy a limitarme a lanzar los títulos de los libros y los enlaces de afiliación (aunque, para que quede claro, este artículo contiene enlaces de afiliación), sino que voy a explicar exactamente por qué creo que necesitas leer cada libro.

Muy bien, vamos a empezar.

La prueba de la madre (The Mom Test)

autor: Rob Fitzpatrick

120 páginas. Un par de horas de lectura como mucho.

Empieza por aquí. Este debería ser tu primer puerto de escala al comienzo de tu startup. Nota importante: el título es horrible y suena sexista, pero tendrás que superar esa impresión: el libro es excelente.

The Mom Test trata de cómo hablar con los clientes y usuarios potenciales para evaluar tus ideas de forma eficaz, con el fin de comprender sus necesidades reales y no las que tú imaginas que tienen. Es crucial darse cuenta de que probablemente empezarás a hablar con la gente sobre tus ideas de forma equivocada, y tienes que tener la mente lo suficientemente abierta como para absorber las lecciones de Rob y corregir el rumbo.

Muchos fundadores se aferran tanto a su visión que corren el riesgo de construir un proyecto de pasión y no un negocio: es decir, algo que disfrutan construyendo en lugar de algo financieramente sostenible. Es muy fácil construir algo bonito, enseñárselo a amigos o familiares, o preguntar a otras personas si creen que es un problema real y si tu solución es genial; esto puede ser un excelente camino hacia el autoengaño.

En la práctica, no importa lo que tú o yo o tu amigo o el tipo del bar pensemos de tu idea o tu producto: lo único que importa es lo que el mercado piensa de él. Este libro cambiará tu mentalidad y le ayudará a ganar claridad y a desarrollar un enfoque objetivo para recopilar opiniones que son esenciales para construir un negocio de éxito.

Estas habilidades no son sólo para las empresas emergentes: un directivo de una empresa tecnológica establecida me dijo recientemente que este libro ha modificado su proceso de innovación y creación de nuevos productos. Tomar en serio las lecciones de «La prueba de la madre» le servirá para toda tu carrera, independientemente de dónde acabe.

En esencia, el libro explica cómo escuchar en lugar de lanzar, cómo hacer preguntas y probar hipótesis sin sesgar las respuestas, y cómo sacar el producto del mercado en lugar de tratar de convencer al mercado de lo que necesita.

Esta es una lección que yo mismo he aprendido de forma un tanto dolorosa, y a menudo esta toma de conciencia viene acompañada de uno o más pivotes en tu modelo de negocio. Ahórrate tiempo y dolor: aprende la lección ahora. Este es el libro con el que todos los emprendedores deberían empezar.

Running Lean

autor: Ash Maurya

Hay muchos libros con el mismo mensaje que Running Lean, y recomiendo éste simplemente porque es corto y va al grano.

Es una forma rápida de obtener una visión general de cómo funciona en la práctica el enfoque lean startup. Abarca temas clave que se encontrarán una y otra vez: fundamentos como el lienzo del modelo de negocio, la importancia de la experimentación y la centralidad de las entrevistas para descubrir problemas y dar forma a las soluciones.

Los ejemplos del libro son un poco escasos, y puede que Ash no tenga tanta experiencia como otros autores, pero el libro es un resumen tan bueno que tiene un valor incalculable cuando se empieza. En seguida entenderás el lenguaje esencial de las startups, lo que te permitirá contextualizar las orientaciones que te den los asesores y otros fundadores.

El libro presenta un proceso un tanto «pintado por números», lo que obviamente no es realista, pero tener un flujo preciso presentado que puedes adaptar a tu situación actual al menos te da una base y una orientación cuando te asomas por primera vez al abismo y te preguntas «¿qué diablos se supone que estoy haciendo ahora mismo?».

Running Lean te dará un esquema del panorama de las startups, y algunos consejos concretos cuando necesites saber qué hacer a continuación.

Empezar de a poco, seguir de a poco: Guía del desarrollador para lanzar una startup

autor: Rob Walling

Rob es un héroe absoluto; está detrás del excelente podcast «Startups for the Rest of Us», tiene una cantidad ridícula de experiencia en startups, y más recientemente ha fundado TinySeed. Si estás pensando en un producto SaaS, Rob es tu hombre.

Este libro es más realista, se adentra en los entresijos, navega por la maleza, mira las tendencias de Google y crea listas de correo electrónico, en lugar de ser un manifiesto de alto nivel sobre el proceso de creación de empresas. Está firmemente dirigido a aquellos interesados en un negocio de estilo de vida más que a los fundadores que toman la ruta de la financiación de capital riesgo, aunque TinySeed en realidad está a caballo entre ambos mundos.

El libro está algo anticuado, así que prepárate: es esencialmente la síntesis de un conjunto de entradas de blog publicadas hace una década, pero su espíritu, la mentalidad de hacker y de buscavidas, el enfoque en la libertad personal y, especialmente, la naturaleza pragmática y práctica de los consejos es simplemente inestimable y refrescante.

Rob ha estado considerando la posibilidad de hacer una revisión de este libro, que sin duda debería haberse hecho y que sería inmensamente útil para los fundadores de todo el mundo.

En un mundo de pitchdecks y cap tables, este libro te devolverá a la tierra con sus discusiones sobre planes de precios, embudos de marketing y SEO. Si eres un emprendedor, deberías leer este libro de inmediato. Si no lo eres, deberías leerlo en algún momento por la perspectiva que ofrece.

Clavarlo y luego escalarlo

autores: Nathan Furr y Paul Ahlstrom

Este libro me lo recomendó un antiguo fundador que había llevado su SaaS a la rentabilidad; me vio cometer los mismos errores que él había cometido al principio y me dijo que este libro me llevaría por el buen camino. Hay muchas similitudes entre este libro y «Running Lean», pero NITSI es un poco más académico y basado en la investigación en lugar de anecdótico.

La conclusión más importante de este libro es «No construyas nada» o, al menos, «No construyas nada hasta que sea absolutamente necesario» o, dicho de otro modo, una startup consiste en buscar un problema real y resolverlo, en lugar de limitarse a construir un producto.

Hace hincapié en el uso del método científico de forma similar a «The Lean Startup»: la idea de que todo lo que crees saber para empezar es en realidad una conjetura, que debe formularse como una serie de hipótesis y cada una de ellas debe ponerse a prueba. Una vez que el libro ha hecho hincapié en estos conceptos fundamentales, sigue un camino similar al de «Running Lean», con un enfoque más sistemático.

Se trata de un buen consejo para las startups, independientemente del camino que elijas seguir.

Los dilemas del fundador

autor: Noam Wasserman

450 páginas y mucho trabajo. Una gran lectura llena de consejos basados en datos sólidos que cubren casi todas las decisiones del viaje de las primeras empresas.

Es más un libro de referencia al que recurrir en momentos cruciales que un libro de cabecera, pero lo refrescante de esta obra es el gran volumen de datos que se han recopilado para abordar cuestiones clave.

Expone con claridad meridiana los caminos disponibles para los fundadores, las compensaciones y los problemas que se van a encontrar: cosas como cuándo fundar una empresa; las habilidades que pueden aportar los distintos fundadores; los pros y los contras de la capitalización de riesgo frente al bootstrap; cómo dividir el capital entre los fundadores.

Merece la pena leerlo en las primeras fases para hacerse una buena idea de los problemas a los que puede enfrentarse una startup y cómo desarrollar una mentalidad objetiva sobre esos problemas.

No es una lectura fácil, no es algo que vayas a leer de un tirón, pero yo diría: haz una lectura rápida, profundiza en los temas que te interesan, quizá sáltate las partes que no son tan relevantes, pero al menos sé consciente de lo que hay en el libro, y de cómo desarrolla soluciones a algunos de estos grandes problemas.

Después de eso, tendrás una caja de herramientas esencial para fundadores basados en datos en la estantería y sabrás exactamente dónde ir cuando te encuentres con algunos de estos baches en el camino.

The Lean Startups

autor: Eric Ries

300 páginas. Un clásico absoluto que es una lectura esencial sólo por su popularidad, pero también algo anticuado.

El presentador de nuestro podcast local sobre startups, Denislav, pide regularmente recomendaciones de libros a sus invitados y éste es, con diferencia, el libro más recomendado. Sólo por esa razón, es esencial que lo leas, para absorber la lengua franca de la tierra de las startups, y también para establecer cierta credibilidad básica evidenciada por el hecho de que has hecho el esfuerzo de leer el libro y aprender lo que muchos ven como el enfoque esencial para construir una startup.

En la práctica, por supuesto, cada empresa es diferente y se tomarán prestados trozos de diferentes enfoques, pero mucha gente ve este libro como el «único camino verdadero» y tendrás que estar completamente versado en él para trabajar con ellos.

Creo que este libro está un poco anticuado; el enfoque en los MVP está probablemente un poco fuera de lugar, ya que probar los prototipos directamente con los usuarios es una forma más rápida de obtener retroalimentación (especialmente con las herramientas que ahora tenemos para la creación rápida de prototipos).

Las expectativas de la mayoría de los usuarios son mucho más altas que hace una década y, por tanto, esperan un producto mucho más pulido.

El énfasis en la velocidad y la aplicación de un enfoque iterativo de comprobación de hipótesis es intemporal y muy influyente. Lea este libro porque todo el mundo lo lee.

De cero a uno

autor: Peter Thiel

200 páginas en formato de ensayo bien espaciado – una lectura rápida.

Se trata de un libro totalmente diferente sobre la creación de empresas. Es un ensayo filosófico de alto nivel más que una guía para lanzar una empresa.

Este libro está impregnado del característico contrarianismo de Thiel, que es a la vez refrescante e instructivo; para ser un gran fundador y descubrir ideas y problemas que otros no pueden ver se requiere una mentalidad verdaderamente independiente. Este libro es ideal para cultivar ese enfoque, y puede ser un reto para quienes están convencidos de que el capitalismo consiste únicamente en competir y crear el mejor producto.

Para algunos este libro puede ser una inspiración para soñar a lo grande, pero su autor también quiere que sustituyamos la palabra «plan» por «sueño». Thiel expone una forma más optimista y definida de ver el futuro, insistiendo en que «no eres un billete de lotería», lo que puede ser muy motivador para los nuevos fundadores de startups.

Y, sinceramente, con todos los retos que encuentra una startup y la dificultad que tienen muchos fundadores para enfrentarse a esos retos, vas a necesitar tanta inspiración y motivación como puedas reunir. Este libro es el lugar perfecto para empezar.

Rework

autores: Jason Fried and David Heinemeier Hansson

300 páginas, pero sobre todo imágenes.

«Rework» es un excelente contrapunto al libro de Thiel. De los fundadores de Basecamp, este libro es el ejemplo del enfoque de la creación de empresas basado en el equilibrio entre vida y trabajo. Aunque los consejos suelen ser algo controvertidos, sobre todo para los jóvenes fundadores, este libro está lleno de ideas y debería proporcionar al menos un material que invite a la reflexión cuando se está estudiando por primera vez cómo se quiere enfocar una startup: decisiones sobre el camino que se quiere tomar, la cultura de la empresa que idealmente se quiere construir y cómo se puede acelerar el progreso por pura concentración y delegación.

Lee este libro al mismo tiempo que lees a Thiel, y abarcarás todo el espectro de pensamiento en torno a las startups.