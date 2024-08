Cuando Branson se inició en el mundo de los negocios, no había cursos ni seminarios web ni expertos en el campo del liderazgo y tuvo que aprender instintivamente y sobre la marcha.

Esta es una pregunta que me hacen a menudo de una forma u otra, así que cuando Rebecca me lo preguntó pensé que era una buena oportunidad para compartir mis pensamientos con todos ustedes.

Cuando empecé en los negocios, no había cursos ni seminarios web ni expertos en el campo del liderazgo (al menos que yo supiera). Aprendí instintivamente y sobre la marcha, y me di cuenta de que realmente no hay una fórmula que lo abarque todo.

Cada persona responde de forma diferente al liderazgo, así que aprendí rápidamente a adaptarme a las necesidades de cada uno.

A algunas les encanta que las desafíen, mientras que otras necesitan un estímulo suave y un refuerzo positivo.

A medida que crecían mis primeras empresas (la Revista del Estudiante y el Centro de Asesoramiento al Estudiante), me resultaba más difícil ofrecer un «servicio» tan personalizado, pero de lo que estoy segura es de que nadie responde mal a la amabilidad. Es una de las cualidades más infravaloradas que puede tener un líder.

Aunque es importante ser visionario, inspirador, audaz, claro, etc., la gente suele subestimar el simple poder de la amabilidad. Como dijo la pionera de la aviación Amelia Earhart: «Un solo acto de bondad echa raíces en todas direcciones, y las raíces brotan y hacen nuevos árboles».

Aparte de la amabilidad, he aquí otras formas de ser un gran líder:

1. Lidera desde el frente

Tienes que salir ahí fuera para ejercer un buen liderazgo. Sé visible y predica con el ejemplo.

Siempre que estoy en un vuelo de Virgin Atlantic o Virgin Australia, me gusta pasear por la cabina charlando con los pasajeros, jugando y escuchando sus comentarios. Incluso cuando estoy cansado, me parece una forma inestimable de obtener información real y, al mismo tiempo, inspirar a nuestra tripulación.

Una vez, cuando tuvimos un problema técnico al facturar a los pasajeros en un crucero de Virgin Voyages, me quedé en la cola esperando con los pasajeros hasta que se resolvió. El maravilloso director general de Virgin Voyages, Nirmal, se quedó allí conmigo y nos aseguramos de que éramos los últimos en embarcar. Uno no puede ser un líder inspirador si no está dispuesto a arremangarse y a hacer todo lo que le pediría a su equipo (¡especialmente cuando las cosas no salen según lo previsto!).

Da prioridad a tu gente

Lidera a través de la influencia positiva, en lugar de limitarte a infundir autoridad. Siempre he creído que si cuidas de tu gente, tu gente cuidará de tu negocio. Son tu mayor activo, y no puedes ser un buen líder si no te lo recuerdas todos los días. Un buen líder es alguien que nutre a las personas, las forma bien, las motiva y vela por su bienestar. Hacer valer el poder es mucho menos poderoso de lo que parece…

Ser bueno (muy bueno) en la toma de decisiones

La toma de decisiones es una de las tareas más importantes del liderazgo, pero no se habla lo suficiente de ella. Un líder toma decisiones innumerables veces al día, así que es vital que agudices tus instintos y seas asertivo.

Casualmente, esto también responde a otra pregunta que me hizo Isi antes de este boletín. Me preguntó si tomo las decisiones en colaboración o por instinto, y la respuesta sincera es ambas cosas.

Perfeccionar tu instinto y confiar en él es crucial, pero nunca es prudente hacerlo solo. Me rodeo de gente brillante con la que intercambio ideas todos los días. Siempre me aportan ideas más refinadas y decisiones más informadas.

Un buen ejemplo es el lanzamiento de Virgin Voyages. He querido lanzar un crucero desde que tenía 27 años. El impulso surgió en varios momentos de mi vida, pero nunca era el momento adecuado y tuve que confiar en mi instinto de que era mejor esperar. Por fin se presentó una oportunidad en 2014. Las finanzas tenían sentido y los días dorados de los cruceros habían terminado. Era el momento de recuperarlo. Reuní a un grupo de personas a mi alrededor, puse una hoja de papel gigante y escribimos todas nuestras ideas: lo que nos gustaba de navegar, lo que nos disgustaba de los cruceros, lo que podríamos hacer de forma diferente y lo que no haríamos en absoluto.

Acabamos con un barco diseñado como un superyate y sin buffets ni plásticos de un solo uso a la vista. Y ahora tenemos tres barcos increíbles (con un cuarto en camino) que navegan por todo el mundo de Miami a Marsella, arrasando con casi todos los premios del sector a su paso. Un gran ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se utiliza tanto el instinto como la colaboración para tomar una decisión.

Gracias a Rebecca y a Isi por compartir estas magníficas preguntas. Espero que mis respuestas hayan resultado útiles.