Tiendanube, la plataforma de software y servicios para e-commerce, anunció el cierre de una ronda de inversión Serie C por $30 millones de dólares para fortalecer su posición.

La ronda fue liderada por los fondos Qualcomm Ventures y Kaszek Ventures, con la participación de FJ Labs, IGNIA, Elevar Equity y Kevin Efrusy, socio emérito de Accel Partners, quien invirtió de forma personal.

“Nuestro propósito es reducir las barreras del emprendimiento a cero”, comenta Santiago Sosa, CEO y cofundador de Tiendanube. “Lanzar y hacer crecer un negocio es desafiante para las PyMEs en todo el mundo, y el contexto latinoamericano lo hace más exigente. Estamos igualando el campo de juego para que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a tecnología de clase mundial, a la medida de sus necesidades locales, y economías de gran escala, que estaban sólo disponibles para grandes empresas de retail” añade.

“La plataforma de Tiendanube acelera la transformación digital de las empresas y ha permitido que miles de PyMEs en América Latina se digitalicen, encontrando en un sólo lugar un amplio abanico de soluciones en comercio electrónico que se integran perfectamente a sus negocios”, expone Alexandre Villela, Director Senior de Qualcomm Technologies Inc. y Director Ejecutivo de Qualcomm Ventures Latinoamérica.

Tiendanube tiene oficinas en Buenos Aires y Sao Paulo, donde opera con el nombre Nuvemshop. La empresa se encuentra en expansión: recientemente abrió su nueva oficina en Ciudad de México e iniciará operaciones en Colombia, Chile y Perú durante 2021. Actualmente, emplea a más de 250 personas y planea contratar a más de mil adicionales en los siguientes años. “Estamos convirtiéndonos rápidamente en un equipo más diverso que combina talento joven con ejecutivos experimentados y especialistas provenientes de compañías de primer nivel”, indica Sosa.

Preparándose para este crecimiento, la empresa ha expandido su equipo ejecutivo. Tiendanube recientemente integró a Rodrigo Rivera como CSO (Chief Strategy Officer), antiguo gerente director y Socio Sr. en Boston Consulting Group. Su adición se realizó tras la incorporación de Tatiana Rezende, ex CFO y COO en Safe+Fai, como CFO (Chief Financial Officer) y Luiz Piovesana, ex Jefe de Marketing en Sensedia, como CMO (Chief Marketing Officer).