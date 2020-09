NotCo,la empresa de tecnología alimentaria, cerró su tercera ronda de inversión, co-liderada por Future Positive y L Catterton, que se suman a Jeff Bezos y otros inversores de la startup.

NotCo ya lanzó NotMilk, NotBurger, NotIceCream y NotMayo en Brasil, Argentina y Chile, y en menos de tres años se convirtió en una de las empresas de tecnología alimentaria de más rápido crecimiento en América Latina. Construida sobre tecnología patentada que puede igualar la proteína animal con un reemplazo ideal entre miles de ingredientes de origen vegetal, NotCo combina la Inteligencia Artificial y artesanal para lograr productos sin alterar las características propias como el sabor, la textura, el color y el aroma.

Con el cierre de esta ronda de inversión, NotCo suma un total de $118 millones de dólares en capital recaudado y trae nuevos inversores globales a la lista de patrocinadores que incluyen a Bezos Expedition (de Jeff Bezos), The Craftory, General Catalyst, IndieBio, Maya Capital, Humboldt Capital y Kaszek Ventures.

“Tenemos los mejores socios con los que embarcarnos en este viaje: Future Positive se une con su espíritu de colaboración, experiencia con la revolución alimentaria basada en las plantas y un profundo conocimiento del entorno tecnológico”, dice Matias Muchnick, co-fundador y CEO de la empresa. “Y con una red global y un profundo conocimiento de las preferencias de los consumidores, L Catterton ofrece mucho más que apoyo financiero: proporciona una experiencia incomparable, asociándose con marcas líderes a nivel mundial”.

“Nos complace asociarnos con un verdadero disruptor en la industria de la tecnología alimentaria”, dice Ramiro Lauzan, Socio de L Catterton Latin America. “NotCo está buscando una forma original de reemplazar los alimentos de origen animal con alternativas más sustentables a través de la aplicación de la ciencia de los alimentos y tecnología innovadora. Al aprovechar nuestra experiencia en negocios saludables en todo el mundo y al trabajar junto al talentoso equipo de NotCo, esperamos materializar la exitosa expansión de la compañía en el mercado estadounidense”.

A un año de su llegada a la Argentina, y ya con su desembarco en Uruguay confirmado, la nueva financiación llega en el momento en que la empresa anuncia su expansión internacional al entrar en EE.UU, el mercado más prometedor para su cartera de productos.

Los co-fundadores de la empresa, Matías Muchnick (CEO) y Karim Pichara (CTO) se establecerán en EE.UU. para acelerar la expansión. NotCo sumó gente experta a su staff:

Flavia Buchmann, previamente a cargo del negocio global de Sprite para Coca-Cola, es la CMO de NotCo, ; Luiz Silva, ex Danone, con experiencia en América Latina, Europa y América, se unió a NotCo para llevar la expansión a Brasil y liderar el desarrollo comercial global de la compañía; R&D está dirigido por otro ex Danone, Catriel Giuliano, un experto en innovación global e ingredientes vegetales y Mauricio Alonso, también ex Danone, que se sumó al equipo para llevar la expansión a Argentina y Uruguay, como Country Manager.