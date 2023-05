Manutara Ventures, fondo de venture capital de etapas tempranas de origen chileno con operaciones en Silicon Valley y Miami, anuncia el lanzamiento de un nuevo fondo por US$28 millones.

Este nuevo fondo, el segundo que ha lanzado Manutara Ventures, se financia con recursos que provienen tanto de inversionistas extranjeros, (principalmente de Estados Unidos) como también nacionales, donde participan empresarios y founders.

Este fondo II va a estar concentrado en series pre A y A, con el fin de invertir en promedio un ticket de US$ 1 millón como primera inversión y de hasta US$ 3 millones en follow on o firmas ya consolidadas.

“Este será un año desafiante, pero nos hemos preparado bien y el performance de nuestro portafolio es un testimonio de ello; y, por otro lado, será un periodo de oportunidades atractivas y hay que saber navegarlo desde estas distintas perspectivas”, señaló Cristian Olea, Managing Partner de Manutara Ventures.

“Además, coincide con que nuestro fondo actual ya entró a su período de desinversión, por lo cual estamos en el momento adecuado para lanzar un nuevo fondo, aprovechar este periodo de oportunidades, y hacernos cargos de los desafíos que se presentan hoy y para los próximos años; todas problemáticas de escala global que junto a los emprendedores podemos resolver”, agregó Olea.

Este fondo de venture capital fue creado en 2017 a partir de la visión innovadora de tres emprendedores chilenos exitosos: Cristian Olea, Ricardo Donoso (primeros inversionistas en Xepelin y Rocketbot) y Pablo Traub, bajo la tesis que señala que en el mundo el talento está equitativamente distribuido, pero no así las oportunidades de crecer. De ahí el propósito claro del fondo, que se reduce a darle oportunidades a los emprendedores a hacer lo que saben hacer bien: solucionar problemas.

Para ello, Manutara Ventures dispuso de un fondo inicial llamado Manutara I Etapas Tempranas Tecnológicas de US$18 millones, que al 2022 invirtió hasta 2 millones de dólares en empresas tecnológicas con alto potencial de escalamiento internacional. Su principal foco fueron empresas de software (IT) y biotecnología con validación técnica o de mercado.

Gracias a la amplia experiencia de sus socios en el ecosistema emprendedor, y a su red global, Manutara Ventures hoy cuenta con un portafolio de exitosas startups, como por ejemplo Xepelin, Facto, Barracks, Camel Secure, Rocketbot y OpenCasa, entre otras.

De la cartera de startups de Manutara, destacan Xepelin, ETpay y OpenCasa: su valorización conjunta supera los mil millones de dólares. Con esto, el portafolio de Manutara vale 6 veces más que la inversión inicial. Dichos hitos significativos del primer fondo motivaron a los socios a decidir lanzar uno nuevo, destinado a seguir impulsando el crecimiento de nuevas startups este año.