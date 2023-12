Nonco, una firma de corretaje institucional de activos digitales ha dado un paso importante en su expansión en el continente americano tras obtener $10 millones de dólares en su ronda de inversión semilla.

Esta ronda fue una combinación de capital y bonos convertibles, liderada por Valor Capital y Hack VC. Otros participantes en la ronda incluyeron a Morgan Creek Digital, CMCC, Lvna Capital, Theta Capital, Bullish, Bastion Trading, Libra Capital Ventures, y otros inversionistas de alto perfil.

“Nos estamos posicionando como una empresa diferente, todo comienza desde nuestro nombre, Nonco, que viene de ‘no conformista’. Nuestro objetivo es convertirnos en la firma de corretaje líder para activos digitales, y pretendemos lograrlo estableciendo un nuevo estándar de trabajo que priorice la tecnología y el servicio al mismo tiempo que garantizamos la gestión de riesgos y el cumplimiento institucional”, dijo Fernando Martínez, CEO de la startup.

Nonco está creando un corretaje que combina tecnología de punta con un servicio para instituciones, empresas y entidades controladas por profesionales (ECP). Ofrece sus servicios a través de un enfoque único que no requiere custodia de activos y que aprovecha múltiples mecanismos de liquidación que mitigan el riesgo de sus contrapartes.

Desde su lanzamiento en abril, ha transaccionado más de US$ 6.000 millones, con una tasa de crecimiento promedio del 65% mes a mes, cuyos productos incluyen spot, fondeo, derivados y productos estructurados. Nonco aspira a convertirse en uno de los principales corretajes de activos digitales a nivel global.

El equipo de liderazgo tiene una amplia experiencia en el ámbito de criptomonedas y las finanzas tradicionales, y está encabezado por Fernando Martinez, CEO, ex-Director Ejecutivo de OSL, aporta casi una década de experiencia en el ámbito de las criptomonedas y startups; Caue Teixeira, ex socio de Génesis Global, aporta experiencia en aplicaciones de bajo código; Guilherme Rebane, director de Estrategia en Brasil, tiene más de siete años en criptomonedas y más de 20 años en trading de derivados en instituciones financieras como BTG; Jeffrey Howard, gerente general de Estados Unidos, ex gerente general de Futuros y Opciones para las Américas en Merrill Lynch; Mariano Garza, director de Operaciones, ex-gerente de operaciones para Deposit Solutions; y Eduardo Garza, director Trading, Ex-Cabeza de trading para OSL y ex-portfolio manager en Principal Financial Group.

“Dado su amplio conocimiento y experiencia tanto en criptomonedas como en finanzas tradicionales, el equipo de Nonco está especialmente capacitado para capitalizar el creciente interés institucional en activos digitales de los mercados estadounidense, mexicano y latinoamericano. Estoy emocionado de ser parte de la próxima etapa del crecimiento de Nonco”, comentó Brian Brooks, asesor del Grupo Valor Capital y Socio de O’Melveny & Myers.

Los nuevos miembros de la junta directiva de Nonco son reconocidos como líderes visionarios en activos digitales. Brian Brooks, a menudo conocido como el ‘primer contralor de fintech’, fue anteriormente Contralor y director Legal de Coinbase. Alex Pack, fue anteriormente Cofundador y Socio Ejecutivo de Dragonfly Capital, y ayudó a lanzar el fondo de criptomonedas en Bain Capital Ventures.