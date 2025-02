por DC Palter* – EHandbook

Después de invertir en 150 startups, aquí está mi consejo para nuevos inversores ángeles.

Cuando comencé a invertir como ángel en 2009, otro miembro de nuestro grupo local de inversión me tomó aparte y me dio un consejo:

Me dijo: «Como alguien nuevo como inversor ángel, te insto a que evites hacer cualquier inversión durante el primer año.»

Fue el mejor consejo que me han dado. Y, por supuesto, lo ignoré. ¿Cuál es el sentido de los inversores ángeles si no van a invertir? Especialmente cuando cada mes se presentan 10 startups imperdibles que prometen multiplicar por 10 mi inversión en 3 a 5 años.

Así que invertí desde el principio. Y, como era de esperarse, cada una de esas inversiones fracasó. Por razones que ahora son obvias, pero que no lo eran para un novato.

Como fundador exitoso de startups tecnológicas con un par de salidas en mi historial, pensé que sabía más sobre cómo construir una startup que los abogados retirados y los expertos en hojas de cálculo del grupo de inversión ángel. Así que puse mi dinero en buenos productos que resultaron ser empresas horribles o inversiones desastrosas.

No comprendía las bajas probabilidades de lograr una salida exitosa, no consideré los largos plazos necesarios para obtener un retorno y no me di cuenta de que las preferencias de liquidación podían dejar sin nada a los primeros inversores, incluso en una salida exitosa.

Ahora, después de 15 años como inversor ángel, con 50 inversiones individuales y 100 más como parte de un grupo, soy más consciente de la infinidad de formas en que los inversores pueden salir perjudicados. Tal vez también esté un poco escéptico después de escuchar miles de presentaciones brillantes de empresas que finalmente fracasaron.

Así que aquí está mi consejo para nuevos inversores ángeles, para que eviten cometer los mismos errores tontos que yo. Probablemente, ignorarán este consejo, igual que yo lo hice, pero al menos espero que comiencen con más conocimiento del que yo tenía.

1. Comprende las matemáticas del capital de riesgo

Los fondos de capital de riesgo (VCs) asumen que 9 de cada 10 inversiones fracasarán. Eso no significa que la empresa cerrará completamente (aunque alrededor de la mitad lo hace), sino que los inversores no verán un retorno positivo.

Si esperas una tasa de éxito mejor que la de los VCs, que se dedican a esto a tiempo completo e invierten en etapas más avanzadas con menos riesgo, tomarás malas decisiones.

Eso significa que la única inversión exitosa de cada 10 debe generar al menos un retorno de 10 veces la inversión solo para equilibrar la cartera. Dado que la inversión probablemente tardará 10 años o más en ofrecer ese retorno, para superar al índice S&P 500, esa única inversión exitosa debe generar al menos 40 veces el capital invertido. Si además consideramos al menos 2 rondas de dilución, estamos hablando de 60 veces.

En otras palabras, si inviertes en una startup con una valoración de $20 millones, a menos que tenga un camino claro hacia una salida de $200 millones con un potencial de crecimiento de hasta $1,000 millones o más, no es una buena inversión.

Cualquier otra cosa es como apostar en la ruleta por un número con una probabilidad de 60:1 y recibir un pago de solo 3:1. Puede que tengas suerte, pero eso no lo convierte en una decisión inteligente.

2. Las buenas salidas no suceden con menos de $50 millones en ingresos

Los dos tipos de salidas que pueden generar altos retornos son las ofertas públicas iniciales (IPOs) y las adquisiciones. Las IPOs requieren que la empresa esté encaminada a alcanzar mil millones de dólares en ingresos, por lo que son muy raras. En 2024 hubo un total de solo 9 IPOs tecnológicas y 10 en 2023.

La mayoría de las salidas exitosas ocurren mediante adquisiciones por parte de gigantes de la industria. Existen excepciones, pero las empresas con ingresos de miles de millones rara vez consideran adquirir startups con menos de $50 millones en ingresos, y generalmente prefieren aquellas con al menos $100 millones. Por esta razón, los VCs no invierten en startups que no tengan un plan para alcanzar los $100 millones en cinco años.

Eso significa que las buenas empresas con productos nicho, pero valiosos que esperan alcanzar ingresos por debajo de los $50 millones son malas inversiones.

El capital privado está dispuesto a comprar cualquier negocio rentable con más de $20 millones en ingresos. Pero no pagan mucho. Si el plan es una salida a través de capital privado, es una mala inversión.

De manera similar, los dividendos son geniales para empresas establecidas que no desaparecerán pronto, pero son un mal plan para generar dinero para inversores ángeles, especialmente considerando la baja probabilidad de éxito.

3. Realiza al menos 25 inversiones

Si inviertes en una sola startup esperando que tenga éxito, eres un mal inversor. Puede que tengas suerte de todos modos, pero es una apuesta arriesgada.

Si asumes que solo 1 de cada 10 inversiones tendrá éxito, al invertir en 10 startups tienes aproximadamente un 50% de probabilidad de encontrar una ganadora. Para tener buenas probabilidades de éxito como inversor ángel, necesitas invertir en al menos 25 startups.

4: Los grandes éxitos tardan de 10 a 15 años en lograr un exit

Cuando comencé a invertir como ángel, tenía un plan. Separé un fondo de dinero y asumí que mis inversiones lograrían una salida en 3 a 5 años, tal como aseguraban todos los fundadores. Así que planeé invertir un tercio del fondo cada año durante 3 años, de modo que cuando comenzaran las salidas, podría reinvertir las ganancias sin tener que aportar más dinero.

Fue una idea realmente, realmente tonta.

Después de 3 años, me quedé sin dinero. Mi primera salida tardó 7 años… y solo recuperé mi inversión inicial. ¡Hurra!

Cada fundador dirá que planea una salida en 3 a 5 años. Eso nunca sucede. Bueno, una vez ocurrió, en 150 inversiones. Y el retorno fue de apenas 1.5x.

Las fallas ocurren rápidamente. Los éxitos tardan entre 5 y 7 años. Los grandes éxitos toman de 10 a 15 años. Es lo que se conoce como la Curva en J, y puede ser devastadora. Planifica en consecuencia.

5: Asume que los retornos serán bajos

Algunos grupos de inversión ángel, incluido el mío, hacen afirmaciones increíbles sobre retornos como 5.8x con una Tasa Interna de Retorno (IRR) del 25%. Es un gran marketing, pero también es una mentira. De los cientos de inversionistas ángeles que conozco, ninguno obtiene esos rendimientos. Mi propio análisis muestra que los retornos típicos de inversión ángel están en el rango del 7%-8%.

Eso significa que es más probable que obtengas mayores retornos invirtiendo en fondos indexados del S&P 500 o en bienes raíces, con menos riesgo y con la posibilidad de liquidar la inversión cuando necesites el dinero.

Por supuesto, podrías tener suerte y acertar en un gran éxito. Pero también podrías ganar mil millones de dólares en la lotería con una apuesta de $2, sin tener que esperar 15 años.

6: Únete a un grupo de inversores ángeles

Cada presentación de inversión suena increíble. Cada startup parece una ganadora. Cada fundador suena como un genio. Es fácil dejarse llevar por la emoción, especialmente si no conoces bien la industria.

Las inversiones que más he lamentado, aquellas en las que me he golpeado la frente cuando fracasaron, fueron las que hice solo, sin la opinión de otros inversionistas experimentados.

Cada vez que escucho una presentación que suena infalible, invito a los fundadores a presentarse ante mis grupos de inversores ángeles. Con docenas de ojos revisando la propuesta, generalmente descubrimos al menos un detalle crítico que había pasado por alto y que hace que la oportunidad sea mucho menos atractiva de lo que afirmaban los fundadores.

Si no quieres ser un inversionista ingenuo, solo invierte como parte de un grupo ángel para compartir conocimientos y evaluar diligentemente cada oportunidad.

7: Los términos del acuerdo importan

He invertido en startups exitosas que lograron salidas por $100M y, debido a preferencias de liquidación, me fui con las manos vacías. (Las preferencias de liquidación pueden arruinarte.)

He invertido en una startup donde el fundador, que tenía la mayoría de las acciones, vendió la empresa a un amigo y se otorgó a sí mismo un enorme bono como nuevo presidente de la compañía de su amigo. Los accionistas no recibimos nada, excepto una deducción fiscal. (No inviertas en acciones comunes ni en acciones preferentes sin derechos de voto separados.)

He invertido en startups que, cuando necesitaron otra ronda de financiamiento, obligaron a los inversionistas existentes a duplicar su inversión o ver cómo sus acciones eran eliminadas. (Algunos fundadores están a merced de los capitalistas de riesgo, quienes controlan la ronda y no tienen problema en eliminar a los ángeles inversionistas, a quienes ven como un estorbo en la estructura de capital.)

He invertido en un SAFE con una valoración pre-money atractiva de $7M, que al momento de la conversión terminó siendo una valoración post-money de $25M, lo que hizo que la inversión fuera mucho menos favorable. (Solo invierte en SAFEs post-money o en acciones preferentes.)

He invertido en un SAFE que prometía un descuento del 20% en seis meses, pero terminó siendo un descuento del 20% después de cinco años. (No inviertas en notas convertibles sin un tope de valoración.)

A lo largo de 150 inversiones, me han quemado más veces de las que puedo contar. He cometido muchos errores y he aprendido muchas lecciones. La más importante es que los términos del acuerdo importan, y no solo la valoración de la empresa.

¿Y si aún quieres invertir?

A veces, quieres invertir aunque sepas que no es una decisión financieramente inteligente. Tal vez quieras apoyar a los fundadores, o creas que la startup está construyendo una solución importante que debe llegar al mercado, más allá de las ganancias personales.

Esto es especialmente cierto para muchas startups de climatetech con las que trabajo. La mayoría son demasiado nicho para lograr una gran salida o están en una etapa demasiado temprana para tener siquiera un 10% de probabilidad de éxito.

En muchos de estos casos, igual invierto, pero generalmente con montos mucho menores, a menos de la mitad del tamaño de mis inversiones regulares. Considero estas inversiones más como donaciones que como inversiones para mi jubilación.

Si alguna de estas startups genera un gran retorno en el futuro, significará más dinero que podré reinvertir en nuevas startups de climatetech. Pero no cuento con ello.

No seas el dinero ingenuo en el acuerdo

Después de escuchar una presentación, es fácil emocionarse y convencerse de que esta startup es «la una en diez» que tendrá éxito. Pero los inversionistas experimentados saben que incluso entre las oportunidades que parecen infalibles, solo una de cada diez realmente prospera. Para el resto, las probabilidades son aún más bajas.

Así que apoya a las startups de tu comunidad, pero hazlo inteligentemente. Únete a un grupo de inversores ángeles y obtén múltiples perspectivas sobre cada empresa. Preocúpate por los términos del acuerdo, porque realmente importan. Entiende las probabilidades del juego en el que estás participando e invierte con una estrategia clara.

Si inviertes con inteligencia, puedes obtener un retorno decente, con la posibilidad de ser uno de los pocos inversores ángeles afortunados que captan una parte de la próxima gran revolución.

*DC Palter Empresario, inversor providencial, mentor de startups, snob del sake. Autor de la novela de Silicon Valley «Matar a un unicornio».