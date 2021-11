Es difícil creer que Warren Buffett fue una vez joven y emotivo. Estamos tan acostumbrados a verle en lo alto de la lista de ricos de Forbes que olvidamos que no es perfecto.

En 1964, ya era millonario pero tomó lo que él llama «una decisión monumentalmente estúpida».

Había visto una notable oportunidad de ganar dinero en un negocio textil en decadencia llamado Berkshire Hathaway. La dirección estaba vendiendo sus fábricas sobrantes y utilizando los beneficios para recomprar sus acciones. Todo lo que Buffett tenía que hacer era mantener sus acciones hasta que llamaran a su puerta con una oferta lo suficientemente alta.

Como era de esperar, Seabury Stanton, el responsable, envió un día una carta pidiendo comprar acciones a los accionistas. Acordó un precio de 11,50 dólares con Buffett y ambos parecían contentos. Pero eran los días anteriores al correo electrónico, así que el acuerdo tardó semanas en llegar al buzón de Buffett.

El contrato tenía una pequeña sorpresa. Stanton había rebajado la oferta en un octavo de dólar. Una pequeña diferencia pero a Buffett no le pareció:

«Esto me hizo enojar. Así que salí y empecé a comprar las acciones, compré el control de la empresa y despedí al Sr. Stanton». Warren Buffett

Cuando me enfado, me voy a dar un paseo o a comer comida basura. No gasto la mayor parte de la riqueza de mi empresa para demostrar un punto.

Este ataque de ira le costó a Warren Buffett un disgusto espectacular. En 2010 afirmó que «Berkshire valdría el doble de lo que vale ahora» si no hubiera empezado como una empresa textil fracasada. Estimó la pérdida en 200.000 millones de dólares o aproximadamente lo que valen hoy Salesforce y PepsiCo.

Aunque es útil aprender de los éxitos de los mayores empresarios del mundo, es igual de importante aprender de sus errores.

La rabia no tiene buena pinta

Seabury Stanton, el hombre al que Buffett se deleitó en despedir, tenía entonces 72 años. Había pasado toda su vida adulta trabajando para Berkshire Hathaway y había estado entrenando a su hijo para que tomara el relevo cuando él se retirara.

Algo no encaja en que un joven millonario se desvíe de su camino para despedir a una persona mayor.

Cuando se piensa en ello, la diferencia en lo que Stanton ofreció pagar por las acciones fue sólo un 1% menos que el acuerdo. Es aún más ridículo si se tiene en cuenta que Buffett compró las acciones a 7,50 dólares, por lo que habría obtenido un rendimiento del 50% en dos años de todos modos.

Esto está lejos de ser el crimen del siglo.

Al ser tan sensible a un insulto percibido, Buffett puso en riesgo la riqueza de sus inversores, así como su reputación. Yo no estaría contento si estuviera invertido en su fondo y descubriera que utilizó mi dinero para financiar su vendetta sin un plan para obtener beneficios.

En aquel momento, nadie podía saber que Berkshire Hathaway se transformaría en un vehículo de inversión para empresas como Coca-Cola y Bank of America. Calificarla de buena decisión sería abusar de la retrospectiva y pocos habrían hecho esta afirmación en aquel momento.

A veces, en los negocios, la gente actúa de una manera que no te gusta y es tentador querer reaccionar. ¿Estarás orgulloso de ti mismo dentro de 50 años si reaccionas con ira? No puedes dejar que las acciones de la gente te afecten y te lleven a un camino destructivo.

El amigo de Buffett, Charlie Munger, le aconsejó que no tomara el control de Berkshire Hathway, pero fue ignorado. Si escucha a alguien de confianza cuando se siente emocionado, puede evitar una posible catástrofe. Los libros de historia serán benévolos con Buffett, pero no puede estar seguro de que sean lo mismo con usted.

Actúa con integridad incluso cuando creas que otra persona no lo ha hecho.

Salga del pantano

‘Cuando un gestor con reputación de brillante, se encuentra con una empresa con reputación de mala economía, es la reputación de la empresa la que queda intacta’ Warren Buffett

Buffett nunca habría comprado una empresa textil en un estado de ánimo racional. El sector estaba en declive y no se ajusta a ninguna de las lógicas que él ha hecho mundialmente famosas desde entonces. Sin embargo, incluso después de lograr su objetivo de vengarse de Seabury Stanton, no cortó sus pérdidas.

La terquedad puede ser una virtud para un empresario, pero a menudo puede ser un pecado.

Buffett no quería darse por vencido, así que puso a un gestor «estupendo» e incluso compró otra empresa textil en decadencia con la esperanza de obtener sinergias. Nada funcionó. Siguió arrojando buenos recursos al agujero durante otros 20 años. Como él dice «hasta la estupidez tiene sus límites».

Es triste que personas con un gran potencial desperdicien su talento cuando las posibilidades de éxito son tan escasas y podrían tener un impacto en otro lugar. Puedes tener el coche más rápido del mundo, pero si lo conduces por un pantano, no irá a ninguna parte.

Los emprendedores necesitan valor y una pizca de autoengaño para creer que pueden hacer algo que otros no pueden.

Es fundamental no abusar de la segunda parte para no cometer el mismo error que Buffett. Todos podemos apreciar que es un genio de los negocios y admitió su derrota, así que tú también puedes hacerlo.

Con suerte, puedes hacerlo más rápido que él y liberar tu vida para hacer otras cosas grandes.

Amardeep Parmar – Entrepreneurs Handbook