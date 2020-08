La desarrolladora de videojuegos Epic Games, creadora de ‘Fortnite‘, vale ya us$ 17.300 millones de dólares tras cerrar una ronda de financiación por us$ 1.780 millones.

De la ronda participaron Sony, BlackRock, Fidelity, T.Rowe Price, Lightspeed Venture Partners y el fondo de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá).

En la ronda también ha participado el multimillonario e inversor David Tepper, así como KKR y Smash Ventures, que ya contaban con una participación en el estudio desarrollador.

Epic Games dijo que mantiene un tipo único de acciones y sigue controlada por su fundador y consejero delegado, Tim Sweeney.

“Tener el apoyo de líderes en la comunidad financiera acelera los esfuerzos de Epic de construir un nuevo tipo de ecosistema usando tecnología 3D en tiempo real, servicios que conecten a cientos de millones de personal y una tienda digital que ofrezca un modelo de negocio justo. Estamos encantados de tenerles como parte de la familia Epic”, ha indicado Sweeney.

Con esta ronda de financiación, Epic Games se convirtió en el quinto emprendimiento tecnológico más valioso de los Estados Unidos, por detrás de Stripe Inc., Space Exploration Technologies Corp., Palantir Technologies Inc. y Airbnb Inc