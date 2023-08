Amazon invirtió en Kigüi, la startup mexicana que busca terminar con el desperdicio de alimentos a nivel global.

Fue a través de su programa AWS* Impact Accelerator for Latino Founders, que la gigante la seleccionó, entre más de 1100 postulantes, y por el cual recibirán una inyección de 250 mil dólares.

¿Qué distingue a Kigüi?

Comenzando que es un emprendimiento mexicano de triple impacto con el objetivo de ayudar a reducir el desperdicio de alimentos en los supermercados, rápidamente captó el interés de los consumidores, marcas e inversionistas, debido a su contribución para solucionar el desperdicio de alimentos,un grave problema a nivel mundial.

Hasta el momento, Kigüi lleva recaudados más de 800 mil dólares que se usaron para el desarrollo del negocio en México y Argentina.

En este programa, su CEO Mauricio Kremer y su CTO Gonzalo Castro Peña, viajaron a Seattle y New York durante ocho semanas para participar en diversas capacitaciones brindadas por Amazon y, finalmente, presentar la empresa en el Investor Day.

Además de la capacitación y mentoría, AWS financiará a Kigüi con 250 mil dólares en efectivo, así como con créditos para escalar sus negocios. Esta noticia se conoce en medio de un contexto de pocos anuncios sobre el sector de startup, luego del boom de financiamiento que se vio en 2021.

Además de Amazon, Kigüi cuenta con otros inversores como Newtopia VC, Antom.la, Lote Capital, Inversiones El Trueno, e inversores ángeles referentes como el exCFO de Nestlé, exCTO de Groupon, Former VP of expansion de Too Good To Go, y Silicon Valley Entrepreneur.

«Hemos estado creciendo al 20% mensual tanto en México como en Argentina, y el objetivo es mantener esos números. Con esta inversión de Amazon podemos potenciar mucho más, incluso abrir nuevos mercados. El objetivo es que en los próximos 12 meses estemos por encima de 1 millón de facturación anual y con más de 100 mil usuarios activos», comento Mauricio Kremer.