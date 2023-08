por Rachel Greenberg* – Entrepreneurs Handbook

Para evitar un préstamo de dinero desfavorable, la bancarrota o ver cómo tu idea se marchita, aquí tienes 8 red flags que debes abordar antes de iniciar tu startup.

Últimamente, el mundo de las startups -y mi círculo empresarial personal- ha visto y sentido una cantidad desproporcionada de fracasos.

Se puede achacar a la economía, a la volatilidad post-pandémica o a una corrección cíclica, pero por lo que he visto, las señales de alarma que conducen a estos fracasos estaban ahí todo el tiempo.

Como fundadora que ha fracasado personalmente antes (varias veces), puedo señalar exactamente cuáles de mis fracasos se debieron a estas señales de alarma poco conocidas. También puedo ver cuándo un aspirante a fundador o un fundador novato está siendo víctima de un destino similar.

Para que puedas evitar aceptar un préstamo de dinero duro desfavorable, simplemente para evitar la bancarrota o ver cómo tu idea de puesta en marcha se marchita junto con tu menguante cuenta bancaria, aquí tienes 8 banderas rojas que debes abordar antes de iniciar tu propio negocio.

A veces las características que consideras tus puntos fuertes son en realidad los mismos errores que sabotean tu éxito, mientras que otras veces simplemente olvidaste hacerte las preguntas más importantes, lo que te llevó a la ruina….

1. No conoces la respuesta

En mi opinión, la mayoría de los aspirantes a fundadores no tienen un problema empresarial; tienen un problema vital: saben que quieren crear una empresa, pero no tienen ni idea de por qué, qué significa o cómo afectará al futuro que desean o no desean.

Aunque no quiero señalar a nadie, creo que este problema se remonta al sistema de educación infantil y a una crianza incompleta. No sé a ustedes, pero a mí rara vez se me planteó la pregunta «¿Cómo quiero que sea mi vida?».

Hoy en día, muchas personas -incluidos los triunfadores- están tan ocupadas corriendo en la cinta de correr hacia la siguiente clase, título, trabajo, aumento de sueldo o galardón que se han olvidado de considerar o diseñar una vida. A menudo son estas personas las que se encuentran agotadas, listas para un cambio o un riesgo, y buscan en el espíritu empresarial una salida emocionante.

El problema es simple y obvio: saben que quieren una salida, pero no saben hacia dónde.

¿Quieren tomar mimosas en una playa mientras delegan en su equipo virtual unas horas al día? Hay un modelo de negocio para eso, pero no es el de todas las startups.

¿Quieren dar vida a un nuevo invento que resuelva un problema global para sentirse por fin realizados con un impacto verdaderamente significativo? Si es así, es posible que años de investigación y recaudación de capital precedan a la fase de generación de ingresos de su viaje, lo cual está bien, pero es importante saberlo.

¿Les gusta la gente y quieren construir un negocio con un gran componente social, o son introvertidos extremos que prefieren operar desde detrás de una pantalla? Nunca supe lo introvertida que era hasta que dirigí empresas que requerían demasiadas interacciones sociales para mi gusto…

En pocas palabras, no es aconsejable crear una empresa de forma impulsiva antes de saber cómo quieres que sea tu vida en el día a día, a corto plazo y a largo plazo. Antes de planificar cómo obtener tu producto o conseguir tu primera venta, intenta planificar el futuro que deseas, ya que es tu futuro el que se verá más afectado por la empresa que construyas.

2. Crees en esta solución a prueba de balas

Seré sincero: cuando dejé mi trabajo en finanzas para crear mi primera empresa en solitario, me sentía un poco rica. Tenía seis cifras de ahorros en mi cuenta a mis veintipocos años, y pensé que seguramente sería la solución milagrosa a cualquier obstáculo o contratiempo empresarial que me encontrara por el camino.

Alerta: poco después de que abandonara la empresa (por miedo a quedarnos sin fondos antes de avanzar), nuestro competidor, respaldado por una sociedad de capital riesgo, quebró y perdió decenas de millones de dólares de sus inversores. La cuestión es que si sus decenas de millones de dólares no podían resolver los problemas necesarios para alcanzar el éxito, mis seis cifras seguramente no harían mella.

La señal de alarma es que yo, como muchos emprendedores bien financiados, creía que el dinero resolvía todos los problemas empresariales.

En realidad, puede resolver algunos, como poner en marcha la fabricación, financiar una patente o pagar un espacio en los medios de comunicación. Sin embargo, muchos de los problemas más importantes a la hora de crear una empresa son más estratégicos y dependen de la inventiva del fundador (o del equipo fundador), en lugar de resolverse simplemente con más capital.

Si pensabas que el dinero era la solución para evitar tener que esforzarte al máximo en la fase de creación de tu empresa, puede que te estés llevando una desagradable sorpresa. Además, para los problemas que el dinero puede resolver, a menudo se necesitan muchos más fondos de los que los fundadores con bootstrapping esperamos inicialmente.

3. Tu «por qué» es demasiado débil

Algunas personas dicen que sólo debes emprender un negocio en torno a un producto, servicio o industria que ames absolutamente; yo no estoy de acuerdo.

No hace falta que te encante tu producto, ni siquiera que pertenezcas al mercado objetivo, para crear una empresa de éxito en torno a él. Sin embargo, tienes que tener un motivo lo bastante fuerte como para que te impulse a superar las dificultades, el rechazo y las fases insoportablemente aburridas que, sin duda, acribillarán el camino hacia el éxito.

Si tu «por qué» es «porque has visto un tutorial en YouTube» o «porque ese gurú tiene un curso sobre cómo hacerlo», te recomiendo que procedas con extrema cautela, o que no lo hagas en absoluto. Un «por qué» con sentido ofrecerá una razón obvia que confirme por qué merece la pena emplear tu tiempo en esta empresa, aunque no salga como esperas.

Además, un «por qué» con sentido te dará la convicción para vender y promocionar sin esfuerzo tu producto o servicio a clientes, posibles socios e inversores, simplemente porque crees en él con tanta fuerza y sinceridad.

4. Te has bebido tu propio Kool-Aid financiero

Como provengo de Wall Street, conozco las finanzas (al menos, las hojas de cálculo y las proyecciones) como la palma de mi mano. En otras palabras, puedo hacer acrobacias financieras y gimnasia de Excel todo el día y pintar una bonita imagen de mi próxima empresa, pasando de cero a 60 (o más de 1 millón de dólares) como si no fuera gran cosa.

Aunque esas habilidades pueden ser útiles en algunos casos, también pueden volverse en mi contra -o en la tuya- si empiezas a creer lo que ves en la pantalla.

Las proyecciones y la realidad son dos cosas muy distintas, y aunque puedo hacer que una hoja de cálculo diga lo que yo quiera en términos de ingresos, tasas de crecimiento y márgenes de beneficio, conseguir realmente esas cifras en la vida real tangible es un esfuerzo mucho más arduo. Lamentablemente, la divergencia entre las proyecciones y la realidad es algo que olvidé en mis primeras empresas, mientras bebía mi propio Kool-Aid financiero.

Creé el modelo de cascada más bonito que demostraba el crecimiento de mi empresa a medida que incorporábamos más socios y veíamos multiplicarse nuestras ventas sin esfuerzo. Eso fue antes de haber incorporado a un solo socio, de haber hecho una sola venta B2C o de tener la menor idea de cuál sería el coste de adquisición de clientes en ese sector.

En resumen, la realidad no se ajustó a mis previsiones y, en retrospectiva, todo fue culpa mía por creer que una hoja de cálculo podía gobernar los resultados de mi startup.

Por muy conservadoras que creas que son tus previsiones, ten en cuenta que no son más que eso, y que se basan en suposiciones que pueden no ser ciertas.

Si pudiera decirle algo a mi yo más joven -o a cualquier aspirante a empresario que haya estado haciendo números antes del lanzamiento-, le diría que dedicara más tiempo a la estrategia de captación de clientes y menos a las previsiones financieras teóricas.

Al fin y al cabo, las previsiones siempre serán erróneas en comparación con las cifras reales, que son las únicas que realmente importan.

5. Tu calendario está muy desfasado (en años)

Hablando de estar muy equivocado en mis proyecciones, las finanzas no fueron lo único que hice mal. Un dilema similar en el que los emprendedores tropiezan por la desalineación de sus expectativas y la realidad se refiere a sus plazos de lanzamiento, rentabilidad o éxito.

Si eres una persona hiperconservadora, multiplica tu plazo por tres. Si eres hiperagresivo con tus suposiciones, toma tu línea de tiempo y multiplícala por 20x. Si esperas alcanzar el éxito en semanas o meses, debes saber que estás muy equivocado. Los verdaderos avances y victorias se consiguen a lo largo de años y décadas.

Si eso te parece demasiado tiempo, yo diría que te has equivocado de empresa; el espíritu emprendedor rara vez consiste en una victoria rápida, y los emprendedores en serie con más éxito saben que no deben precipitarse en una maratón que no tiene fin.

Por supuesto, hay que moverse con rapidez, ser flexible y pivotar o iterar en respuesta a las reacciones, pero no hay que buscar el plan de escape más rápido. Crear una empresa suele significar construir a largo plazo, y si eso no te entusiasma, puede que estés en ello por las razones equivocadas.

Para ponerte en contexto, pasé más de un año y medio en mi primer negocio (que fracasó). Hacia el final del mismo, pasé unos seis meses en un par de otras empresas simultáneas que finalmente llegaron a buen término, pero no fue hasta alrededor de tres años en mi viaje que vi ninguna tracción real. Desde entonces, pasaron otros dos o tres años antes de que empezaran a llegar las grandes victorias, todas ellas basadas en proyectos que llevaban años gestándose.

6. Eres alérgico al aburrimiento

Una de las mayores ideas falsas sobre el espíritu empresarial, que a menudo atrae a ansiosos aspirantes a emprendedores, sólo para ser rápidamente sorprendidos y decepcionados por la realidad, es la idea de que crear una empresa es emocionante. Claro que hay componentes emocionantes, como la perspectiva de dar vida a una idea, conseguir la primera venta y ganar suficiente dinero para reemplazar el trabajo de 9 a 5, si eso es lo que se busca.

Dicho esto, hay muchos puntos cruciales a lo largo del viaje empresarial que son sencillamente aburridos, tediosos y que pondrán a prueba tu paciencia ante el impulso mínimo y el retraso de los resultados o la gratificación. Si no eres capaz de aguantar los baches de la rutina de una startup, te resultará muy caro subcontratar todas las tareas que no sean aburridas o renunciarás demasiado pronto, porque el aburrimiento y la incertidumbre son demasiado pesados.

He aquí un par de ejemplos de tareas aburridas que deberías soportar, en función de tu tipo de negocio:

Hacer más de 300 llamadas en frío o correos electrónicos (por semana)

Pasar más de 60 horas creando, probando o controlando la calidad de tu aplicación o sitio web (a la semana).

Si no puedes invertir las horas necesarias desde el principio para crear el producto, el servicio, la aplicación, el sitio web, las asociaciones o la base de clientes, es poco probable que el negocio alcance su verdadero potencial. Y sí, estas etapas aburridas pueden verse empañadas por su naturaleza repetitiva, frustrante y desmoralizadora, pero mientras mantengas la vista en el premio a largo plazo, tendrás una razón para persistir.

7. No aceptas un «no» por respuesta

Siguiendo con el tema de la persistencia, veamos también cuándo deberías aceptar un «no» o dejarlo, porque puede que esto te sorprenda. Si te pareces en algo a mí y a muchos de los emprendedores motivados y con grandes logros que conozco, puede que seas un poco testarudo cuando se trata de llevar las cosas hasta el final.

Reconozcámoslo: No hemos venido aquí para renunciar y, de todos modos, se necesita un nivel de ambición audaz para emprender como empresario.

Por desgracia, esa obstinación y esa falta de voluntad para rendirse pueden resultar contraproducentes y costosas.

En pocas palabras, la persistencia es valiosa hasta que nubla nuestra objetividad y nos impide ser lo suficientemente abiertos de mente como para evaluar honestamente lo que nos dicen el mercado, los socios o los inversores. A veces, forzar una idea para que prospere, una asociación para que funcione o un inversor para que participe es como encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo, y solo acabará en desastre.

Hay un dicho que dice que «el rechazo de la vida es la protección de Dios», y aunque no puedo atestiguarlo al 100%, creo que hay cierta sabiduría en evaluar críticamente cuándo puede merecer la pena escuchar el rechazo. No puedo decirte cuántas veces los «noes» que intenté superar me protegieron de cavar agujeros más profundos y costosos.

Por ejemplo, una de mis primeras empresas se basaba en asociaciones para compartir ingresos con microcelebridades. Aunque habíamos contratado a un puñado de talentos a precios razonables, algunos agentes presionaban para llegar a acuerdos financieros muy desequilibrados.

Estuve a una firma de transferir cientos de miles de dólares a talentos que, en retrospectiva, sé que no habrían realizado ni una fracción de las compras necesarias para obtener beneficios. Solo sus rechazos (y las continuas peticiones de más dinero) me llevaron finalmente a aceptar el «no», y menos mal que lo hice.

Por muy bien que siente uno ganar todas las batallas, sienta aún mejor esquivar una bala mortal, y eso es exactamente lo que el rechazo me obligó a hacer. A veces, aceptar un «no» como respuesta es lo que más te conviene, por muy contraintuitivo que parezca.

8. Necesitas desesperadamente una victoria rápida

Uno de los peores consejos que he oído nunca es la idea de que hay que quemar las naves o crear una situación en la que tu supervivencia requiera un éxito rápido para encender el fuego empresarial bajo tus pies. En realidad, si necesitas una situación de crisis para despertar tu espíritu emprendedor, supongo que probablemente no triunfarás en este sector a largo plazo…

En mi experiencia, el espíritu emprendedor se construye más a menudo a partir de la motivación intrínseca, y los emprendedores empedernidos no necesitan quemar las naves o crear su propio caos para ponerse en marcha. Dicho esto, algunos emprendedores ansiosos se tragan la idea de que la mejor manera de saltar de un avión es sin paracaídas, para aprender a volar en el camino.

El problema aquí es que pocos de nosotros, si es que alguno, tomamos las mejores decisiones cuando nos encontramos en un estado exacerbado de miedo, escasez, ansiedad y desesperación. Por el contrario, yo diría que a menudo es cuando tomamos nuestras peores decisiones, las menos acertadas.

Esta es exactamente la razón por la que rara vez digo a los emprendedores que renuncien abruptamente a un trabajo con una red de seguridad mínima y se lancen de lleno a su startup para asegurarse de que se hunden o nadan. Si has creado una situación en la que necesitas desesperadamente una victoria rápida, es probable que ya hayas socavado tu toma de decisiones estratégicas a largo plazo, y me preocuparía que esta toxicidad se filtrara en todos los aspectos de tu negocio.

Tomarás atajos

Pensarás a corto plazo

Apestarás a pánico y prisa y repelerás a posibles socios, inversores y clientes que perciban tu inquietante desesperación.

Los emprendedores sanos y seguros toman decisiones empresariales sanas y seguras, y yo te animo a crear un entorno en el que tengas más probabilidades de crear una empresa bien, no solo rápido.

*Rachel Greenberg – Banquera de inversiones de Wall Street – Emprendedora y consultora de startups. Nombrada entre «Los 10 mejores emprendedores de 2020» por Yahoo Finanzas. CEO de Beta Bowl.