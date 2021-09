Como fundador de una startup y emprendedor, tu pasión está en el núcleo cálido de tu negocio. Luego viene el hecho de que necesitas tener ventas, ser capaz de escalar y hacer crecer continuamente tu negocio. Además, encontrar la financiación adecuada a menudo se convierte en un trabajo a tiempo completo.

Hemos sido testigos de que muchos sienten que se les va la energía y los aleja de suverdadera visión y pasión.

Volvamos a entregarnos al 100% a nuestro negocio con la ayuda de estos10 consejos sobre cómo evitar los fracasos habituales de las startups.

Por desgracia, la falta de fondos es una de las principales razones por las que una startup fracasa.

Creemos firmemente en el bootstrapping. Te mantiene financiado, prueba tu MVP y define el camino que estás siguiendo. Sin embargo, el bootstrapping tiene un límite. Confía en nosotros, cuando tengas los fondos, volarás más cerca del cielo.

10 errores que comete una startup cuando empieza a buscar financiación:

Fallo nº 1 – Olvidar las subvenciones y los incentivos

No te centres en una sola fuente de financiación. Combinar las fuentes de financiación te permitirá diversificar la participación que alguien tiene en tu negocio. Le proporcionará diferentes conocimientos y no supondrá tanta presión para la persona que invierte. Porque será más difícil pedirle a alguien que se desprenda de medio millón de euros frente a unos factibles 150.000.

A menudo, las múltiples fuentes de financiación de una startup son codependientes unas de otras. Las subvenciones y los incentivos requieren una cofinanciación. Por ejemplo, si tienes un acuerdo de 50.000 euros para un incentivo, entonces sólo tienes que buscar 50 procedentes de amigos y familiares.

Combina tus fuentes y crea el rompecabezas de financiación más óptimo, así podrás acelerar tu viaje de financiación en lugar de perseguir esa única fuente de fondos. Esto te permitirá llegar a tu objetivo y pasar de 50K a 500k.

Fallo nº 2 – Mal momento

Los últimos meses has estado muy ocupado con la gestión de tu negocio. Te das cuenta de que ahora, casi no tienes dinero. Así que empiezas a estresarte. Decides buscar financiación.

Sin embargo, el momento adecuado para buscar fondos es cuando no necesitas el dinero. Empieza a buscar cuando acabes de conseguir una ronda o cuando tu flujo de caja parezca positivo. Algunas ventajas:

No pareces desesperado.

Tienes una mayor variedad o posibilidad de elegir con quién quieres trabajar.

Da más confianza al inversor, porque siente que sabes lo que estás haciendo

Podrás planificar mucho mejor y ser proactivo en lugar de ir siempre detrás del dinero.

Fallo #3 – Una talla única para todos

Tienes una gran idea de negocio, un pitch deck cuidado y has practicado tu elevator pitch 100 veces. Estás entusiasmado y quieres salir ahí fuera y conseguir financiación. Sin embargo, ¿se adapta tu discurso al tipo de inversor al que te diriges?

Ten en cuenta que cada tipo de inversor o casa de inversión, ya sea un gobierno, un VC, un business angel o un banco, tiene diferentes KPI y formas de evaluar las empresas. Veamos los siguientes ejemplos.

Es como ser un buen vendedor. Hazlo personal, no seas un “robot” de ventas. Conoce a tu público y modifica tu discurso, tu modelo de negocio y tu argumento en función de lo que buscas.

Fallo nº 4 – Puedo convencer a todo el mundo en una hora

Por favor, no lo hagas.

“La mitad de las 2.000 oportunidades de inversión procedían de startups, el 20% de adquisiciones, el 15% de empresas en dificultades y el resto de empresas más pequeñas que ofrecían acciones”. Marc Coucke, empresario (fuente: Lars Andersen; Belga)

Imagina que 2.000 empresas emergentes quisieran reunirse durante una hora con los inversores.

Asegúrate de que tu discurso empresarial es como un pie en la puerta. Debería ser tu currículum. Envíalo a varias personas. Y trabaja con varios formatos, como un teaser de 2 páginas, un pitch deck más pequeño y más orientado a la venta, o un deck más detallado.

“Dentro del largo proceso, el pitch deck era bastante importante para conseguir una invitación”, dice Jimmy Pommerenke, fundador de Ceeyo.

Fracaso #5 – Inténtalo de nuevo

Nunca se tiene una segunda oportunidad para causar una primera impresión.

Harlan Hogan, actor de doblaje

¿Qué se puede perder? Te preguntarás. Pues mucho.

No dé a varios inversores “una oportunidad”. Si le has echado el ojo a un socio que realmente quieres, asegúrate de dar tu 1000%.

Empieza por clasificar las diferentes oportunidades de inversión. Haz un simulacro de tu discurso ante personas que no estén directamente interesadas en tu negocio. Ya sea un amigo inversor de otro sector o alguien que conozcas que invierta a menor escala.

Esto tiene dos ventajas: en primer lugar, adquieres experiencia sobre cómo dirigirte a un inversor. En segundo lugar, puedes aplicar sus comentarios para no estropear tu primera impresión ante el inversor de tus sueños. En resumen, aprende de los comentarios de la categoría C, acude a la B y, finalmente, arrasa con el inversor A.

Fallo #6 – Previsiones en Excel

Hemos visto en muchas ocasiones que una startup presentan un pla de crecimiento en forma de palo de hockey. Muchos inversores ven esto como una primera bandera roja, ya que un crecimiento así es una previsión difícil que sólo pueden tener muy pocos en el mundo.

Será la primera pregunta que hagan los inversores: “¿Por qué crees que vas a crecer así de repente y de forma exponencial?”. En nuestra opinión, es mejor mostrar un crecimiento más gradual pero sostenible en lugar de una proyección en forma de palo de hockey que no puede complementarse con hechos concretos.

Fallo #7 – Ninguna noticia es una buena noticia

A menudo, hay mucha letra pequeña en los préstamos bancarios y en los acuerdos de subvención. Hay que leerla con atención. Por ejemplo, algunos piden que vuelvas con cierta información en unas semanas. Si no lo haces, tu subvención o solicitud será automáticamente rechazada.

Fallo nº 8 – Todavía estamos a tiempo

No subestimes el número de pasos que llevan algunas solicitudes. Siempre es mejor estar demasiado preparado para evitar las tareas de última hora.

Para una startup, por otro lado, a veces es mejor presentar la solicitud un mes más tarde o en la siguiente ronda que precipitarse y tener una solicitud que no sale adelante.

Fallo #9 – El cielo es el límite

Como se ha mencionado anteriormente, cada partido tiene sus propios KPI que debe cumplir. Dirige tu solicitud al partido adecuado, en función de lo que pretendas.

Es bueno tener grandes ambiciones, pero hay que ser realista. Tener mayores ambiciones significa crear mayores expectativas y conlleva más consideraciones sobre los informes. Tendrás más posibilidades de que te rechacen si no estás al mismo nivel que tus compañeros.

Fracaso #10 – No presentar la solicitud

Puede que pienses que has llegado a la cima; sin embargo, ¡tu etapa de crecimiento no ha hecho más que empezar! Ir hacia la fase de crecimiento es el trabajo más duro, así que presentar una solicitud es algo que tendrás que hacer en algún momento. No te asustes ni te pongas nervioso, simplemente ve a por ello.

EY –The Factory