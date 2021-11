Zero to One es uno de los libros definitivos sobre la construcción e inversión en startups. Es una combinación de un manifiesto y una guía de cómo iniciar e invertir en startups, es uno de los mejores libros para las personas que quieren construir empresas que cambian el mundo.

¿Quién es Peter Thiel?

Peter Thiel es un empresario multimillonario y capitalista de riesgo alemán-estadounidense. Cofundador de PayPal, Palantir Technologies y Founders Fund, fue el primer inversor externo en Facebook y fue uno de los primeros inversores en empresas como SpaceX y LinkedIn.

A fecha de 25 de junio de 2021, Thiel tiene un patrimonio neto estimado de 7.240 millones de dólares y ocupa el puesto 385 en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

El primer equipo que formó Thiel se conoce en Silicon Valley como la «Mafia de PayPal» porque muchos de sus antiguos compañeros han pasado a ayudarse mutuamente a crear e invertir en empresas tecnológicas de éxito.

En 2002 vendieron PayPal a eBay por 1.500 millones de dólares.

Desde entonces:

Elon Musk ha fundado SpaceX y cofundado Tesla Motors

Reid Hoffman cofundó LinkedIn

Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim fundaron juntos YouTube

Jeremy Stoppelman y Russel Simmons fundaron Yelp

David Sacks cofundó Yammer

y el propio Thiel cofundó Palantir

Hoy en día, todas esas siete empresas valen más de mil millones de dólares cada una.

¿Por qué es importante este libro?

Es una versión condensada y actualizada de un conjunto muy popular de notas en línea tomadas por Masters para la clase CS183 sobre startups, tal y como la impartió Thiel en la Universidad de Stanford en la primavera de 2012. Zero to One fue una continuación de una clase sobre emprendimiento que Peter Thiel impartió en Stanford y que fue documentada en detalle por Blake en su blog.

Estos son los seis puntos que he destacado del libro:

1. Progreso horizontal y vertical

El progreso puede adoptar una de dos formas. El progreso horizontal o extensivo significa copiar las cosas que funcionan: pasar de 1 a n. El progreso horizontal es fácil de imaginar porque ya sabemos cómo es.

El progreso vertical o intensivo significa hacer cosas nuevas: pasar de 0 a 1. El progreso vertical es más difícil de imaginar porque requiere hacer algo que nadie ha hecho nunca. Si se toma una máquina de escribir y se construyen 100, se ha hecho un progreso horizontal. Si tienes una máquina de escribir y construyes un procesador de textos, has hecho un progreso vertical.

La globalización es otra forma de progreso horizontal, es tomar una idea de un lugar y aplicarla en otro. El progreso vertical sólo se consigue con los avances tecnológicos, y esto no sólo se refiere a las computadoras. Si se descubre una nueva forma de hacer algo, eso es tecnología.

La palabra única para el progreso vertical, de 0 a 1, es tecnología. El rápido progreso de la tecnología de la información en las últimas décadas ha convertido a Silicon Valley en la capital de la «tecnología» en general. Pero no hay razón para que la tecnología se limite a las computadoras. Bien entendida, cualquier forma nueva y mejor de hacer las cosas es tecnología.

2. Tecnología y sostenibilidad

La tecnología en el mundo actual no es sostenible, especialmente si todos los países la adoptan. Los recursos son limitados y el medio ambiente no puede soportar el nivel de contaminación que generaría. Por lo tanto, la globalización sin avances tecnológicos haría que el planeta fuera inhabitable.

A principios de esta década, mucha gente pensaba que la tecnología mejoraría enormemente, que los humanos ya no tendrían que trabajar durante muchas horas, que ir de vacaciones a la luna dejaría de ser una fantasía y que todos iríamos en coches voladores. Sin embargo, el único progreso vertical es la tecnología informática.

3. Monopolios y empresas felices

«El monopolio es la condición de toda empresa exitosa».

En los mercados competitivos, las empresas tienen márgenes súper ajustados, mientras que los monopolios son mejores para obtener beneficios. Tanto las empresas competidoras como las monopolistas suelen decir mentiras piadosas.

A una empresa monopólica no le gustará atraer el escrutinio del gobierno admitiendo que es un monopolio, por otro lado, una empresa competitiva subestimará su condición competitiva, y enfatizará sus puntos de venta únicos.

En un mundo estático, los monopolios son malos, pueden aumentar el precio de su producto sabiendo que la gente lo pagará. Sin embargo, en un mundo dinámico, es una fuerza creativa que da a la gente más opciones.

El gobierno entiende esto, y por eso existe el sistema de patentes, que permite a una empresa ser un monopolio durante un tiempo. Esto impulsa la invención porque las empresas saben que si inventan cosas nuevas, disfrutarán de un monopolio sobre ellas durante un tiempo considerable, lo que les ayudará a obtener un buen beneficio con ello.

Las empresas felices crean monopolios para su entorno empresarial único; las empresas infelices tienen un problema: la competencia.

4) Usted no es un billete de lotería

Muchos empresarios de éxito, como Warren Buffett y Bill Gates, sostienen que la suerte tiene una enorme influencia en el éxito de sus negocios. Theil, en Zero to One, argumenta que podríamos tender a descartar a cualquiera que tenga éxito según la afirmación anterior. Aunque no se puede probar objetivamente, el tamaño de la muestra de una sola persona de éxito es uno, al seguir leyendo, supongo que tienes la misma opinión. O si no para qué lees si crees que el éxito es algo completamente aleatorio.

«Los hombres superficiales creen en la suerte, creen en las circunstancias…. Los hombres fuertes creen en la causa y el efecto». Ralph Waldo Emerson

Todo el mundo tiene la misma suerte que los demás. Sólo tendrás más suerte si trabajas más duro y de forma más inteligente.

5) Cuatro actitudes diferentes ante el futuro:

Hay cuatro actitudes diferentes ante el futuro, que son

Optimismo definido – El futuro se puede predecir y será mejor

Optimismo indefinido – El futuro no se puede predecir, pero será mejor

Pesimismo definitivo – El futuro se puede predecir, y será peor,

Pesimismo indefinido – El futuro no se puede predecir, y será peor.

6) Siete preguntas que toda empresa debe responder

1. La pregunta de la ingeniería – ¿Puede crear una tecnología innovadora en lugar de mejoras incrementales?

2. La pregunta del momento – ¿Es ahora el momento adecuado para poner en marcha su negocio en particular?

3. La cuestión del monopolio: ¿está empezando con una gran parte de un mercado pequeño?

4. La cuestión del personal: ¿tiene el equipo adecuado?

5. La cuestión de la distribución: ¿tiene una forma no sólo de crear, sino de distribuir su producto?

6. La cuestión de la durabilidad: ¿su posición en el mercado será defendible dentro de 10 y 20 años?

La pregunta secreta – ¿Ha identificado una oportunidad única que otros no ven?

«Siete preguntas que toda empresa debe responder» – Tomado de: Peter Thiel, «Zero to One», pp. 153-154

Nota al margen

Cuando estaba pensando en escribir mis notas sobre este libro me he encontrado con un vídeo de Ali Abdaal, uno de mis Youtubers favoritos, utilizando el mismo concepto. También quería utilizarlo como principio y compartirlo con vosotros.

En este video, define el concepto como un modelo mental que utiliza todos los días. Dice que siempre quiere invertir en cosas que lo lleven de cero a uno, en lugar de 1 a 1,1. Lo que quiere decir aquí es que como de cero a uno, como si pasas de no tener un teléfono a tener un teléfono, eso es una diferencia de cero a uno. Mientras que si usted va desde el iPhone 8 al iPhone 10, eso no es cero a uno. Eso es como 1 a 1,05. Es como una actualización muy incremental frente a una actualización completamente novedosa.

¿Cuando la gente le pregunta qué pieza de tecnología compraría por menos de 500 dólares o cosas así? Suele recomendar que se compre una cámara de verdad porque la diferencia entre no tener una cámara de verdad y tener una cámara de verdad es muy grande porque significa que de repente empiezas a hacer más y más fotos y esas fotos son realmente bonitas y de alta calidad.

Reflexiones finales

La tarea a la que se enfrentan las empresas es la de crear cosas nuevas que beneficien y cambien el futuro, una innovación que vaya de 0 a 1. Para conseguirlo, piense, vea el mundo de nuevo, véalo como los antiguos que vieron el futuro en el que vivimos hoy, recréelo y preserve el futuro, haciéndolo un lugar mejor para vivir.

Empieza por lo pequeño y domina. Cuando tengas esa idea en la que basar tu startup, no te expandas demasiado rápido. Identifica un nicho en el que puedas superar a tu competencia y dominar. Después de establecer un monopolio, expándete a otros mercados.

Selim Uysal – Nexus Notes