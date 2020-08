El creador de LinkedIn cree es tiempo de blitzscaling, es decir de crecer a toda velocidad en tiempos de incertidumbre.

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa azotando al mundo, muchos han declarado el fin de la “Era de los Unicornios” en general y del blitzscaling en particular. De repente, es más difícil conseguir capital, los clientes no están comprando y ninguno de nosotros puede salir de casa. Mientras tanto, Estados Unidos ya ha perdido más vidas a causa de la enfermedad que toda la Guerra de Vietnam y el desempleo está en su nivel más alto desde la Gran Depresión.

Los asuntos comerciales pueden parecer intrascendentes en comparación con una tragedia a esta escala. Sin embargo, si vamos a reconstruir nuestra economía después de esta crisis, necesitaremos todas las herramientas y técnicas disponibles, y eso sin duda incluye el blitzscaling.

Blitzscaling es la búsqueda del crecimiento al priorizar la velocidad sobre la eficiencia frente a la incertidumbre

Es una estrategia arriesgada, pero es la estrategia correcta para superar a los otros jugadores cuando se compite por un liderazgo duradero en un mercado en el que el ganador se lleva la mayor parte. El blitzscaling se puede aplicar incorrectamente, como cuando WeWork gastó miles de millones para convertirse en el jugador más grande en un mercado sin una verdadera dinámica de “el ganador se lleva la mayoría”, pero también lo puede hacer cualquier estrategia. Incluso Warren Buffett comete errores.

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 plantean grandes desafíos a las empresas, especialmente a las nuevas empresas

El gasto ha bajado, al igual que el mercado de valores, y es más difícil recaudar dinero. Incluso si puede recaudar dinero, es posible que descubra que su empresa es menos valiosa hoy que hace un año. Estos factores afectan la forma en que implementa el blitzscaling, pero no cambian ni invalidan la estrategia básica. Eso es porque el blitzscaling es relativo. Lo que importa es que ganes la carrera, no si estableces o no un nuevo récord mundial. Como escribimos en 2018, “en un mercado en rápido crecimiento, una empresa que crece al 100% por año podría estar perdiendo participación; durante tiempos turbulentos, una empresa que crece un 50% anual podría estar ganando suficiente participación para lograr el dominio del mercado”.

Por supuesto, en 2018, no previmos una pandemia global y depresión asociada

Pero el principio de aumentar su liderazgo sobre la competencia, en lugar de enfocarse en un objetivo de crecimiento absoluto, puede aplicarse, incluso durante estos tiempos desesperados.

En algunas industrias como los viajes, los vientos económicos actuales son tan fuertes que las empresas que hacen el mejor trabajo para virar contra el viento pueden lograr o mantener el liderazgo del mercado, incluso si simplemente permanecen en su lugar o cediendo terreno más lentamente que otras.

Considere Airbnb, que se enfrenta a vientos en contra notablemente fuertes

Según la firma de investigación STR, durante la semana del 19 al 25 de abril, en comparación con el año anterior, la industria hotelera vio caer su tasa de referencia de “ingresos por habitación disponible” en un 78,4%, a solo $ 19. ¿Cuántos planificadores estratégicos crearon alguna vez un escenario que suponía una disminución de ingresos del 80% en toda la industria? Cisne Negro es un nombre ligero para una industria global que destruye asteroides.

Este es un gran desafío para Airbnb

En el lado comercial, la compañía respondió reembolsando los depósitos de los huéspedes por estadías canceladas, estableciendo un fondo de $ 250 millones para ayudar a sus anfitriones y trabajando con el ex Cirujano General Vivek Murthy para desarrollar políticas de limpieza y capacitación. Pero incluso con estas acciones, la compañía pronosticó que sus ingresos en 2020 serán menos de la mitad de los de 2019, y anunció el 5 de mayo que despediría a casi 1.900 de sus empleados (alrededor del 25% de su plantilla).

Este es un golpe doloroso, ante todo para los ex empleados, pero también para la organización. Como escribió el cofundador y director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, en una carta a los empleados despedidos:

“Lo siento de verdad. Por favor, sepa que esto no es culpa suya. El mundo nunca dejará de buscar las cualidades y los talentos que trajiste a Airbnb … que ayudaron a crear Airbnb. Quiero agradecerles, desde el fondo de mi corazón, por compartirlos con nosotros ”.

Airbnb está haciendo todo lo posible para honrar las contribuciones de esos empleados, proporcionando al menos 14 semanas de indemnización, renunciando al acantilado estándar de 1 año en la adquisición de acciones para que cada empleado despedido tenga la opción de ser accionista, lo que permite a los empleados conservar sus computadoras portátiles provistas por la compañía y cubrir 12 meses de seguro médico en los EE. UU. y hasta fines de 2020 en el exterior.

Al final de este proceso, Airbnb será una empresa más pequeña, con menos de la mitad de los ingresos proyectados que los que tenía solo 60 días antes. En una escala absoluta, Airbnb está en una posición mucho peor que el 1 de enero de 2020.

Pero en una escala relativa, la posición competitiva de Airbnb es tan sólida como siempre y es posible que se fortalezca en los próximos meses.

Blitzscaling tenía sentido para Airbnb

Porque, como mercado de dos caras que conecta a huéspedes y anfitriones, su negocio experimenta fuertes efectos de red. El resultado es un sólido conjunto de dinámicas de mercado en las que el ganador se lleva la mayor parte. COVID-19 impacta el tamaño actual del mercado, pero no cambia esas dinámicas de mercado.

De hecho, COVID-19 hace que sea aún más difícil para los competidores ponerse al día con Airbnb. ¿Es ahora un momento fácil para atraer a más viajeros? ¿Más anfitriones? ¿Quién está mejor posicionado para invertir en limpieza que el líder actual del mercado (que tiene un ex cirujano general a bordo para brindar orientación)? Airbnb ha establecido una red única de anfitriones y viajeros, una cultura de pertenencia e innovaciones para expandir y adaptar la red a nuevas experiencias y utilidades. Estos serán clave en la creación de nuevos productos y servicios para el futuro.

Va a ser un año difícil para todas las empresas de viajes. Como escribió Brian Chesky en su carta a todos los empleados de Airbnb:

1. No sabemos exactamente cuándo regresarán los viajes.

2. Cuando regresen, se verán diferente.

Es posible que Airbnb tenga que soportar meses de ingresos escasos y otros desafíos. Pero también lo harán todos los demás actores del mercado hotelero. Y predecimos que cuando las pruebas, los tratamientos y las vacunas acaben con la amenaza de esta pandemia, Airbnb será significativamente más fuerte en relación con la competencia.

Toda la industria hotelera podría ser más pequeña en ese momento, pero a medida que se recupere, el liderazgo del mercado de Airbnb le permitirá beneficiarse más que cualquier otro jugador. Dentro de unos años, su participación en el mercado probablemente será mayor que si COVID-19 nunca hubiera existido.

Tampoco serán los blitzscalers establecidos los únicos que emergerán más fuertes con AD (después de la enfermedad) que con BC (antes de COVID-19).

La pandemia ha alterado radicalmente los hábitos de los consumidores de formas que tendrán un efecto dominó masivo en los próximos años. Estos cambios, y las nuevas tecnologías que surgen en respuesta, permitirán una nueva ola de innovaciones en los modelos de negocios que probablemente ofrecerán nuevas oportunidades para el blitzscaling.

Por mucho que todos lo deseemos, es poco probable que podamos retroceder el reloj y hacer que las cosas vuelvan a ser como estaban en 2019. Por lo tanto, en lugar de intentar retroceder, deberíamos decidir seguir adelante y utilizar la necesidad reconstruir como una oportunidad para construir mejor que antes.