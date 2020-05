En su nuevo libro, ‘Eso nunca funcionará’, Marc Randolph cuenta la historia de los primeros días del gigante de la transmisión

Incluso los gigantes comienzan pequeños.

Antes de que Netflix se convirtiera en un gigante de la transmisión, compitiendo con el sueño por la atención de millones de clientes en todo el mundo, era otra idea para un negocio ideada por el emprendedor serial Marc Randolph y Reed Hastings, el tipo que «Había comprado una de sus startups».

Entre las otras ideas que Randolph y Hastings consideraron (brevemente) estaban: bates de béisbol personalizados, comida para perros formulada específicamente para cada perro y champús personalizados.

Si bien, en retrospectiva, la idea de un servicio de alquiler de DVD por correo, y más tarde, una plataforma de transmisión de contenido, parece un ganador seguro, cuando Netflix se lanzó en 1997, estaba lejos de serlo.

«No tenía idea de qué funcionaría y qué no», admite Randolph en «That Will Never Work», su libro recientemente publicado. El libro narra los primeros días de Netflix antes de su salida a la bolsa en 2002, incluso cuando Hastings reemplazó a Randolph como CEO en 1999. Aunque no sea un manual práctico de negocios «That Will Never Work» ofrece muchas ideas.

A continuación comparto extractos de una conversación que tuve con Randolph, en la que utilizamos sus propios pensamientos como indicaciones.

«Las epifanías son raras … La verdad es que, por cada buena idea, hay mil malas».

Randolph, quien había comenzado anteriormente la revista Macworld y dos negocios de pedidos por correo de Apple, explica que si bien la inspiración del rayo puede sonar bien para inversores y periodistas, los orígenes de una empresa nunca son tan simples.

«La gente se obsesiona con su idea. El mayor problema que veo con los empresarios en la etapa inicial es que tienen la idea en la cabeza, y la dejan en su cabeza. Y comienzan a embellecerla, haciéndola más ornamentada. Agregan el segundo piso a la casa de sus sueños, luego agregan la cancha de tenis y las torretas y las gárgolas.»

«La realidad que he aprendido es que las ideas no cuentan mucho, porque las ideas son solo puntos de partida. El truco es decir por qué es una mala idea al colisionar inmediatamente con un cliente real, obteniendo esa retroalimentación sobre ¿Qué quiere el mercado, qué va a funcionar? En Netflix, ese era el patrón. Probamos cientos de cosas y poco a poco acumulamos el conocimiento sobre la comprensión del producto, el mercado, lo que los clientes querían «.

¿Buscas algunos ejemplos de malas ideas que se vuelven buenas? Aquí hay algunos nombres que Randolph y su equipo estaban considerando antes de aterrizar en Netflix: TakeOne, NowShowing, E-Flix.com, Netpix y Webflix.

«Tenía una libreta de ideas en mi mochila y la llevaba a todas partes».

Este es el mismo consejo que recibe cada escritor joven: lleve consigo una libreta y un bolígrafo donde quiera que vaya.

«Definitivamente soy un tomador de notas. Todavía uso papel. Es omnipresente, siempre está disponible. Es un poco menos molesto. Cuando estás en una reunión y sacas tu cuaderno de papel, la gente te mira y se va. , ‘Oh, él está tomando una nota’. Pero si estás en una reunión y sacas tu iPad, dicen: ‘Oh, está revisando Facebook’.

«Cultura no es lo que dices. Es lo que haces»

«A la gente se le ha ocurrido pensar que una cultura corporativa es importante. Tienen buenas intenciones y se sientan y dicen: ‘¿Cuál debería ser nuestra cultura?’ Y crearán este documento aspiracional, que generalmente es un ‘bullshit» completo. Fundamentalmente, la cultura no es lo que dices, no es lo que escribes, no es lo que grabas en la piedra angular de tu edificio. Es cómo actúas «.

«Cuando llega la oportunidad, no necesariamente tienes que abrir tu puerta. Pero te debes a ti mismo al menos mirar por el ojo de la cerradura».

Jeff Bezos invitó a Marc Randolph y Hastings a Seattle para hablar sobre una posible adquisición en 1998. Es difícil imaginar cómo sería el terreno actual si Bezos hubiera escogido Netflix, pero hubo un momento en que Randolph y Hastings al menos lo consideraron.

«Por un lado, esto fue tremendamente gratificante. ¡No olviden que se trata de un negocio basado en una idea loca! Fue una idea que todos nos decían: ‘Eso nunca funcionará’. Estamos a solo unos pocos meses de este gran experimento, y aquí está Jeff Bezos. ¡Aquí está el pionero del comercio electrónico que nos interesó!»

«Lo más importante que nos llevamos de ese viaje a Seattle es que fue como una ceremonia de compromiso para Reed y para mí. Se miraban a los ojos y decían: ‘¿Estamos dentro?’ Estábamos empezando «.

«Aprenderás más en una hora de hacer algo que en toda una vida de pensar en ello» Marc Randolph

«La vida se vive hacia adelante y se revisa al revés. Es por eso que me llevó 16 años escribir este libro. Netflix fue mi sexta startup. Aprendí más después de dejar Netflix y trabajar con tantos otros emprendedores en etapa temprana para hacer realidad sus sueños».

«Lo más importante que puedes hacer para hacer realidad tu sueño es comenzar».