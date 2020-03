Inspirarse es una excelente opción para sobrellevar la realidad que nos toca vivir. Podés hacerlo leyendo, meditando, escuchando música y también con estas películas.

Quedarse en casa es la mejor herramienta de prevención frente al avance del Covid-19. La cuarentena también puede ser un espacio de introspección, replanteo y exploración de oportunidades para reinvertarse y prepararse para el día después.

1. Jerry Maguire

La trama gira alrededor de Jerry (Tom Cruise), un hombre exitoso que trabaja en una agencia dedicada a la promoción de deportistas. Sin embargo, cuando Jerry es consciente de que el dinero está por encima de los seres humanos es despedido. Entonces, se ve obligado a empezar desde cero con una secretaria y un cliente: un jugador de futbol americano de segunda categoría. Después de muchos esfuerzos y discusiones entre los protagonistas, ellos demuestran que detrás de los negocios hay una auténtica amistad.

Esta película es un clásico para los emprendedores pues demuestra varias de las cualidades y características que éste debe tener: persistencia, capacidad de superar los obstáculos, conciencia ética y responsabilidad social. Pero sobre todo, la comprensión de la importancia de las relaciones humanas para alcanzar el éxito. Siempre hay que recordar que detrás de un cliente, de un socio o de un empleado hay un ser humano al que se debe tratar como tal.

2. En busca de la felicidad

Esta cinta, basada en la historia real de Chris Gardner (interpretado por Will Smith), trata sobre un hombre de clase baja que es abandonado por su mujer y se queda a cargo de su hijo pequeño. Chris busca un nuevo empleo para darle una mejor calidad de su vida a su hijo, pero la búsqueda no es fácil: es desalojado de su hogar, tienen que vivir en la calle un tiempo y alimentarse en refugios.

¿Por qué esta película le gusta tanto a los entrepreneurs? Muy sencillo. Todos nos hemos sentido identificados con Chris, aunque probablemente no al mismo nivel, en algún momento de nuestras vidas. Chris demuestra que la clave para encontrar la felicidad (y por tanto, el éxito) se encuentra en la fe y en la perseverancia. En la fe en nosotros mismos y en que conseguiremos nuestras metas; en la perseverancia para superar cualquier situación adversa que se nos presente. Además, siempre es importante tener una motivación, la de Chris era su hijo, ¿cuál es la tuya?

3. La red social

Esta película narra la historia de la creación de Facebook. Mark Zuckerberg era un estudiante de Harvard que en su habitación desarrolló un álbum con las fotografías de alumnas de la universidad. Después de conseguir la ayuda de su mejor amigo, así como el patrocinio de dos acaudalados gemelos, Zuckerberg crea Facebook y consigue que éste se posicione en todas las universidades estadounidenses, y después, en el mundo entero.

Mark Zuckerberg representa al prototipo del emprendedor del siglo XXI: un joven sin dinero pero con una gran idea que puede cambiar el curso de la historia. El empresario de hoy debe apostar por la innovación para tener éxito y crear compañías de social media millonarias, pero también debe comprender al mercado. A pesar del auge de la tecnología, lo primordial en el ser humano es ser social, la premisa de Facebook.

4. El ciudadano

Esta cinta, inspirada en el magnate creador de la prensa amarilla, William Randolph Hearst, es considerada por muchos críticos como “la mejor película de todos los tiempos”. Aunque la historia de Kane es muy inspiradora para mostrar lo que un empresario NO debe ser, lo destacable de este filme es el emprendedorismo de Orson Wells, quien funge como director, escritor, productor y actor. Wells fue en contra del sistema: usa por primera vez un lenguaje cinematográfico que ahora es una escuela para muchos cineastas.

Orson Wells es un ejemplo de un hombre que rompe esquemas. Un emprendedor que desarrolla su talento, que no le teme a la innovación y busca ser diferente. Alguien que tiene un proyecto y decide llevarlo a cabo, a pesar de las controversias; una persona que se adelantó a su tiempo.

5. Moneyball

Esta cinta está basada en la vida real de Billy Beane, gerente general del equipo de beisbol los Atléticos de Oakland. Ante las múltiples derrotas de su equipo y a la pérdida de los mejores jugadores por falta de presupuesto, Beane debe replantear su estrategia. Con la ayuda de un joven analista que por medio de cálculos estadísticos define las nuevas posiciones, los Atléticos de Oakland consiguen varias victorias consecutivas.

Esta película nominada al Oscar pone en claro cómo debe actuar el líder de una organización, especialmente en tiempos de crisis. Si las cosas no están funcionando en tu negocio o te enfrentas a varios problemas, como la escasez de recursos, replantea tu Plan de Negocios, tus estrategias y las tareas que deben desempeñar los miembros de tu equipo. Es increíble cómo una buena gestión puede llevar a una empresa a punto de caer en bancarrota al éxito.

6. El Padrino

Esta cinta, basada en el libro del mismo nombre, es una de las más memorables y más aclamadas de la historia del cine. La primera parte relata la vida de Vito Corleone, jefe de una de las familias más poderosas de la mafia italiana en Nueva York en los años 40. En esta trilogía se hace referencia a los retos de los extranjeros en Estados Unidos y la idea del sueño americano enfrentado a la violencia de estos grupos.

La principal lección de este clásico de Hollywood es el arte de la negociación que ejerce Corleone. Primero, investiga las fortalezas y debilidades de la contraparte para obtener información útil a la hora de pactar y luego, El Padrino sólo se sienta a escuchar, esperando que el otro haga su mejor oferta. La clave del éxito de la negociación está en la confianza en uno mismo y en el conocimiento del negocio. Otro punto importante es que “no es nada personal, sólo son negocios”. Esta frase de Michael Corleone enseña que al hacer un convenio, las emociones y sentimientos no tienen cabida.

7. Wall Street

Bud Fox (Charlie Sheen) es un joven bróker que quiere alcanzar el éxito en Wall Street, y es contratado por su ídolo, el magnate de las inversiones Gordon Gekko (Michael Douglas). Bud va entrando poco a poco a este mundo de lujos y poder, pero pronto descubre que Gekko es un hombre sin escrúpulos al que sólo le importa el dinero. Cuando Bud recibe una atractiva oferta que rompe con las reglas de la ética debe decidir si la acepta o no.

Wall Street es uno de los filmes que más ahondan en un importante tema en los negocios: la ética. ¿Qué precio tiene el dinero?, ¿Qué estás dispuesto a hacer por alcanzar el éxito, la fama o la fortuna? Éstas son preguntas que los emprendedores deben hacerse antes de iniciar un negocio. Tener una empresa no sólo significa ganancias y bienestar propio, sino aprovechar la oportunidad de contribuir en la construcción de una sociedad mejor.

8. Piratas de Silicon Valley

Este docudrama es un biopic de Bill Gates y habla sobre la primera computadora personal y de la rivalidad entre Apple y Microsoft. Esta historia comienza a principios de los años 70 y termina con un brindis en 1985 en el cumpleaños de Steve Jobs antes de ser despedido por su compañero de su propia compañía. Esta película muestra, de una manera real y entretenida, los inicios de los grandes de la informática que hoy dirigen al mundo.

Silicon Valley es el paraíso de los emprendedores, el clúster más importante del orbe. Nombres como Bill Gates y Steve Jobs están presentes no sólo en el ámbito de la tecnología y de los negocios, sino en el día a día de todos nosotros. Este filme es una forma de comprender la personalidad, los retos y los contratiempos de estos personajes y el papel de la innovación y de la creatividad para satisfacer al exigente mercado actual.

9. The Corporation

Este documental examina a las corporaciones modernas vistas desde el plano personal y evaluando su comportamiento como lo haría un psiquiatra. El documental muestra el desarrollo de las corporaciones en el tiempo a través de casos reales, así como críticas acerca de las prácticas de negocios en especial a la falta de las relaciones humanas y a la escasez de ética en las organizaciones.

Uno de los grandes dilemas del mundo corporativo es el papel que tiene la ética y los valores. Hoy en día, además de ser un factor de competitividad y de mejoramiento de la percepción entre los consumidores, la Responsabilidad Social Empresarial debe ser parte intrínseca de la filosofía de las empresas. Al desarrollar tu identidad corporativa presta especial atención a tu Código de Ética y a los valores.

10. Forrest Gump

Forrest Gump (Tom Hanks) es un hombre con un leve retraso mental proveniente de un pequeño pueblo en Estados Unidos. Forrest viaja alrededor del mundo gracias a la cultura popular, en busca de una chica, y forma parte esencial de algunos de los eventos más importantes del siglo XX como la Guerra de Vietnam. Entre sus inventos está el paso de baile más famoso de Elvis Presley, y de sus célebres actos, ganar el torneo de ping-pong, correr por Estados Unidos sin detenerse, ser galardonado por el Presidente y fundar su propia compañía camaronera: Bubba Gump.

Aunque todas las vivencias y la popularidad de Forrest parecen ser únicamente cosa de suerte o del destino, en realidad se trata de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Para tener éxito, el emprendedor debe saber no sólo estar en el lugar adecuado, sino aprovechar las oportunidades que se le presentan… y que los demás han dejado pasar.

11. Que bello es vivir

George Bailey es dueño de una compañía de préstamos fundada por su padre.

En Nochebuena, el tío de Bailey pierde todo su dinero camino al banco. El dinero es descubierto por un banquero millonario quien lo esconde, poniendo en riesgo el negocio de Bailey. En un giro de eventos, Bailey es visitado por su ángel guardián, Clarence, quien le enseña que la vida es maravillosa con o sin dinero. Al final, los vecinos de Bailey lo apoyan y el negocio sigue. La película enseña que cuando las cosas se pongan difíciles, no hay que rendirse.

12. Los cazafantasmas

Cuenta las divertidas historias deos sobrenaturales controladores de pestes, Dr. Peter Venkam, Dr. Raymond Stantz y Dr. Egon Spengler.

Después de perder su credibilidad, los tres profesores (un científico confiable, un historiador sobrenatural y un tercero carismático) buscan su segundo acto. El equipo crea un negocio de extirpadores de fantasmas.

Probablemente los emprendedores no se enfrenten a espíritus malvados, pero muchos podrían relacionarse con las experiencias de estos personajes al iniciar su negocio. El trío pasa de no tener un solo cliente a convertirse en un éxito a ser clausurados sin explicación.

13. Cocktail

El aspirante a ejecutivo de negocios, Brian Flanagan (Tom Cruise) se convierte en dueño de un bar. Mientras se gradúa en negocios, Flanagan tiene un trabajo de medio tiempo en un bar. Su jefe, Doug Coughlin, le enseña todo sobre ser un bartender y el par sueña con tener su propio bar de cocteles. Para financiar su plan, Flanagan se muda a Jamaica para atender un bar en un hotel. Coughlin se enfrenta a tiempos difíciles tras perder su dinero en la Bolsa. Usando su propio dinero, Flanagan abre su bar, llamado Flanagan Cocktails & Dreams.

La película enseña que aunque puede ser una opción inteligente aprender de un mentor en la industria, debes elegir a tus socios sabiamente.

14. Chocolat

La chocolatier Vianne Rocher (Juliette Binoche) y su hija llegan a un pequeño pueblo francés en 1960 y abren una boutique de chocolate. Al principio, la gente del pueblo está escéptica sobre Rocher, pero ella consigue ganárselos con su pasión y exquisitos chocolates.

Rocher es un excelente ejemplo de un propietario de una tienda en un pueblo pequeño. Sus clientes se convierten en su familia y sus productos crean los consumidores leales que cualquier emprendedor desea. Más allá de todo eso, ella se defiende a sí misma y a su negocio ante el malicioso alcalde.

15. El aviador

El magnate de la aviación Howard Hughes (Leonardo DiCaprio) recibió a los 17 años, las llaves de la empresa de herramientas de su padre y después fundó Hughes Aircraft Co. en 1932. Pero él era un hombre de muchas pasiones; también se convirtió en director de Hollywood, y en productor y cabeza de la productora RKO Pictures a finales de la década de 1940.

Aunque en buena parte El aviador hace énfasis en el desorden obsesivo-compulsivo que lo llevó a la locura, Hughes era un auténtico entrepreneur. Aunque tuvo una relativamente fácil incursión a los negocios gracias a su padre, su fascinación por la industria y dedicación son lo que lo hicieron admirable.

16. Rocky

Esta es otra película que todos deben de ver por lo menos una vez. Sylvester Stallone escribió y protagonizó esta historia sobre Rocky Balboa, un hombre que lucha contra Apollo Creed para ser el campeón de peso completo. ¿Por qué verla? Aunque el mundo te diga que nunca tendrás la oportunidad de ser exitoso, sigue luchando. Ese espíritu competitivo te puede llevar muy lejos. Te reto a escuchar la clásica banda sonora de Bill Conti y no motivarte.

17. Enredos de oficina

Esta comida de 1999 de Mike Judge, se enfoca en Peter Gibbons (Ron Livingston), quien eventualmente se da cuenta que odia sentarse dentro de un cubículo y recibir órdenes de su terrible jefe Bill Lumbergh (Gary Cole). ¿Por qué verla? Todo emprendedor odia trabajar para alguien más y a veces puede ir a los extremos para ser despedido.

18. El lobo de Wall Street

Esta cinta dirigida por Martin Scorsese, y que narra la historia del agente de bolsa neoyorkino, Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), es quizás el mejor ejemplo de lo que la ambición y los excesos pueden hacer con una persona exitosa. Sin embargo, también es destacable la pasión de Belfort y su seguridad en sí mismo y en su producto. Por esta razón, nuestros usuarios en redes sociales recomendaron incluir esta película en el listado

19. El pasante de moda

El pasante de moda es una típica comedia americana protagonizada por Anne Hathaway y Robert De Niro. Cuenta la historia de un sexagenario retirado que entra a trabajar como becario en una startup dirigida por una mujer. Muestra todas las dificultades a las que se enfrentan las emprendedoras al ponerse al frente de una startup. Además enseña a lanzarse, la importancia de renovarse continuamente y el éxito que puede haber detrás de esa capacidad de adaptación en este mundo de cambio constante.

20. Jobs

Jobs está basada en la biografía del visionario de Apple, Steve Jobs, que en esta cinta encarna Michael Fassbender. El drama desarrolla tres de las etapas más importantes de Jobs en su camino a convertirse en un ícono de Silicon Valley: El debut de Macintosh en el mercado, la presentación de neXT y finalmente el lanzamiento de iMAC que hoy sigue revolucionando el mercado de computadoras.

21. Joy, el nombre del éxito

La película cuenta la historia de cómo Joy Mangano (Jennifer Lawrence), una mujer digamos “normal” se convierte en inventora de un aparato revolucionario para la época. Para ser más específicos Joy facilitó la labor de millones de amas de casa en Estados Unidos inventando un estropajo de limpieza que se exprime solo. ¡SÍ!, ese que todavía utilizamos. Este drama nos lleva en ese apasionante viaje marcado por dificultades y victorias que atraviesa todo emprendedor desde el primer momento en el que tiene su magnífica idea. Reafirma que innovar, resistir y persistir son cualidades necesarias a la hora de emprender un negocio millonario.

22. Invictus

Basada en una historia real, narra los acontecimientos que suceden en Sudáfrica antes y después del mundial de rugby de 1995. Una historia que ocurre dentro de un país con problemas de segregación.

La película nos cuenta como Nelson Mandela, consigue a través del rugby, transformar la vida de un país entero y unificar a sus ciudadanos ante el inminente peligro de una guerra civil. Afrontando la reconciliación racial junto con Françoise Pineear, capitán del equipo sudafricano, la historia muestra cómo estos dos líderes trabajan juntos para conseguir un triunfo social.

23. Intocable

Narra la historia de Phillippe, un rico aristócrata que tras un accidente queda parapléjico. En su búsqueda de un asistente y cuidador, encuentra a Driss, un personaje que ha vivido en los barrios más bajos de Francia e incluso ha estado en la cárcel, pero que sólo pretende cobrar un seguro de desempleo. Dos personas de dos mundos distintos que cuando se juntan hacen la mezcla perfecta.

Y es que esta película nos muestra cómo para conseguir algunos de los objetivos es necesario salir de la zona de confort y arriesgarse. Saber mover a los demás, influir en el cambio.

24. Apollo 13

Película que relata los problemas que tuvo la misión lunar fallida del Apolo 13.

James Lovell, Jack Swigert y Fred Haise, son elegidos por la NASA para acudir a la nueva misión a la luna que se está preparando. Durante el viaje una explosión inesperada aleja la nave miles de millas más allá de la Tierra. El líder desde un principio es reconocido por el resto del equipo, es tratado con respeto.

Para cualquier empresa es importante cuidar las relaciones interpersonales entre los trabajadores y el líder, recordemos que al principio de la película todos se encuentran en la casa de su jefe haciendo una barbacoa. Es importante que las comunicaciones entre trabajadores sean fructíferas, los miembros de un equipo de manera general, están especializados en diferentes áreas, de manera que sus conocimientos son complementarios.

Otra característica que debe tener un buen líder y que este film representa, es en el momento en el que un tripulante hace algo mal, el líder no se enfada con él de manera inmediata, sino que le enseña cómo hacerlo mejor la próxima vez. Un líder debe permitir y favorecer el autoaprendizaje a partir del error, para que sus trabajadores sean eficientes además de estar en constante crecimiento personal, algo que influirá a su vez en el crecimiento de la empresa.

25. Una mente indomable

La película protagonizada por Matt Damon destaca la importancia de saber apoyarse en un buen mentor para saber qué camino seguir a la hora de conseguir unos objetivos. De esta manera, las metas serán más fáciles de conseguir si se siguen los pasos de los más saben: la importancia de aprender.

26. The Founder

La historia de McDonald’s es una de las más atrapantes y la película The Founder lo demuestra. La biopic muestra como se apropió y expandió una de las franquicias más grandes de todos los tiempos. La película está llena de sorpresas y a pesar de que su duración es bastante extensa, es casi imposible aburrirse con todo lo que ocurre. Estos 4 principios llevaron a Kroc a convertirse en uno de los empresarios más legendarios de todos los tiempos: No rendirse, estar atento a las oportunidades, autoconfianza y no temer a la innovación.