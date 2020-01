7 Mentores que no sabías que tenías

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Los buenos mentores pueden cambiar la trayectoria de tu negocio para siempre, te hacen ver las cosas de otra forma, te hacen preguntarte si hay otras o mejores formas de hacer crecer el negocio y predican con el ejemplo compartiendo sus historias.

Lo mejor de los buenos mentores es que no tienen ni por qué saber que lo son contigo. Puedes construir un negocio mejor simplemente observando y estudiando a la gente que te rodea. Deja de buscar tanto una relación de mentor y, en vez de eso, disfruta de los frutos de los más informales que te rodean a diario. Aquí tienes a 7 mentores que no sabías que tenías:

1. Empleados y compañeros

Un mentor es alguien que da consejos. Algunos de los mejores consejeros que he tenido son personas que trabajan para mí. Están muy involucrados en el día a día de mi empresa y también lo están a la hora de dar ideas para hacer que vaya más rápido y crezca más.

2. Jefes

Cuando estaba en la industria de las hipotecas trabajando para la misma empresa durante 12 años, mi jefe era mi mentor, pero no de una forma formal. Veía como hacía negocios e interactuaba con los clientes y luego ajustaba mi negocio de ventas de forma acorde.

3. Familia

Como emprendedor, mi padre ha dado forma a mi negocio sin saberlo. Mientras, mi hija de 5 años me ha enseñado un par de cosas sobre ventas, negociación y pedir lo que quiero.

4. Miembros de la junta

En qué junta te sientas y quién se sienta contigo? Muchas juntas están hechas de una mezcla de talento y experiencia. No solo tienes que servir y hacer tus tareas como miembro de una junta, sino que debes también trabajar, simpatizar, estudiar y pedir consejo a la gente a la que sirves. No dejes que el talento se desperdicie, deja que también sean tus mentores.

5. Líderes de opinión

Entre mis mentores se incluyen Seth Godin, Bill Gates, Warren Buffett, Richard Branson y más. Todos ellos han dado forma a mi carrera con sus consejos y sabiduría. Hasta ahora, no he conocido a ninguno de ellos. Hay miles de líderes de opinión que comparten sus lecciones de negocio a través de blogs, libros y biografías. Un mentor no tiene por qué estar sentado a tu lado para cambiar el mundo.

6. Clientes

¿Buscas un guía para construir un negocio más fuerte? ¿Quién mejor para preguntar que a tus clientes? La gente que te compra ya está convencida y ya sabe una o dos cosas que puedes hacer mejor, seguro. Si buscas consejo, puedes buscarlo en el otro lado de la transacción.

7. Vendedores

Quieres crear un negocio estupendo, ¿verdad? Entonces necesitas entender cómo crear una experiencia de compra estupenda. Bien, tú también eres cliente, ¿cierto? Muchas de las cosas que he aprendido sobre servicio al consumidor es siendo un consumidor. Miro cada persona y cada empresa en la que compro y presto atención como si yo fuera el mentor para crear mejores experiencias de compra y servicio al consumidor.