Si te dejas llevar por el bombo de las startups cuando no es lo más adecuado para ti, no sólo perderás el tiempo, sino que podrías acabar con tu negocio. Haz esto en su lugar.

Voy a decir algo que creo que debería ser obvio, pero que realmente necesita ser dicho: todo nuevo negocio no es una startup.

La razón por la que esto puede no ser tan obvio es que en los últimos años, la definición de una startup según la mayoría de la gente se ha ampliado tanto que parece cubrir cualquier cosa bajo el sol.

Por ejemplo, esta definición de Investopedia dice que una startup es:

«Una empresa en sus primeras etapas en la que los fundadores creen que hay cierta demanda de su producto o servicio».

O este artículo de startups.com que entrevistó a muchos fundadores de startups diferentes, con algunas definiciones que abarcan cualquier cosa «resolver un problema» o «hacer algo diferente».

Lo entiendo.

Hay tanto bombo alrededor de las startups que todo el mundo quiere pensar que eso es lo que están construyendo. Pero participar en el bombo de las startups cuando no es adecuado para tu negocio no sólo puede hacerte perder el tiempo, sino que puede acabar con tu negocio.

Veamos por qué es así y qué es lo que deberías construir en su lugar.

Todas las nuevas empresas no son startups

El legendario inversor Paul Graham (con el que no siempre estoy de acuerdo), escribió un gran artículo hace 10 años explicando la diferencia entre una startup y otros negocios.

De forma muy sencilla, escribió que

Startups = Crecimiento

Continúa explicando que lo que diferencia a una startup de una barbería o de un nuevo bar que se abre en tu barrio es que tienen la combinación de:

Algo que mucha gente quiere

La capacidad de llegar a mucha gente

Una pequeña empresa está limitada por el número de personas a las que puede llegar. Así, por ejemplo, aunque todo el mundo necesite un corte de pelo, un barbero sólo puede cortar una cantidad determinada de pelo. No puede ampliar su servicio para satisfacer la demanda de cortes de pelo de todo el mundo.

Lo que realmente separa a las startups de las empresas normales es su potencial para escalar y su capacidad para crecer rápidamente con el fin de alcanzar esa escala. A partir de ahí, una startup necesita tener una idea única para conseguirlo, ya que otros ya habrían aprovechado una oportunidad de mercado tan grande si fuera evidente.

Así pues, de la mano de Paul Graham, tenemos tres puntos clave que son el alma de las startups:

Potencial para escalar

Alto crecimiento

Idea única

Entonces, ¿cuál es la forma correcta de construir una empresa que no sea una startup?

Estas son algunas de las lecciones que he aprendido de la construcción de Epilocal, como un negocio de crecimiento lento y sin ayuda.

No llamo a lo que estoy haciendo una startup. Lo llamo «pequeña empresa digital» y aquí te explico cómo puedes construir una tú también.

Empieza con una idea no única

El mundo de las startups está obsesionado con las ideas. Tiene un montón de marcos de trabajo que llevan a la lluvia de ideas en pizarras y notas post-it que hacen grandes fotos para los eventos de innovación de la empresa y las incubadoras de startups.

Pero después de mucho tiempo y esfuerzo, te quedas sólo con unas palabras en un papel. No te dejes arrastrar por la trampa de las startups de buscar la idea perfecta, la que bate el mundo.

Empieza con algo que no sea tan único, pero que sepas que puedes hacer mejor que los demás. Por ejemplo, uno de los primeros productos digitales que construí fue un conector para llevar los datos de Mailchimp a la plataforma de análisis Data Studio de Google.

¿Fue el primer producto que lo hizo? No.

Pero lo hice más sencillo y más barato con una cantidad de funcionalidad similar a la de otros productos que existen.

Evidentemente, no se trata de una idea que supere el mundo, pero fue un gran comienzo que me hizo vender productos en línea y aprender sobre todo lo que eso implica. Y una vez que empiezas, piensas en cosas cada vez más grandes.

No pongas todas tus esperanzas en una sola cosa

Lo que me lleva al siguiente punto. Si piensas en la definición de Paul Graham, una empresa emergente tiene que estar despiadadamente centrada en el crecimiento de su gran idea, por lo que no tiene tiempo para distraerse. Van a triunfar o a fracasar por la fuerza de su único producto.

Como pequeña empresa, no tienes que ser así. Pero con demasiada frecuencia veo a personas que asumen enormes riesgos personales al vincular sus sueños empresariales a una única apuesta.

Hay una razón por la que las empresas de capital de riesgo tienen grandes carteras de muchas empresas diferentes. Las startups están orientadas a triunfar o a fracasar rápidamente. Y la mayoría de ellas fracasan.

Pero eso no significa que todos los nuevos negocios tengan que ser tan arriesgados. Puedes establecerte de forma mucho más segura utilizando el mismo concepto que los inversores: la diversificación.

En otras palabras, tener múltiples flujos de ingresos de múltiples productos y habilidades.

Por ejemplo, yo hago algo de consultoría/trabajo independiente, vendo varios productos en línea y también escribo algo de forma remunerada.

Con el tiempo, me gustaría aumentar la proporción de productos de mis ingresos, lo que me permitiría crecer más, pero me conformo perfectamente con que esto sea un objetivo a largo plazo. Mientras que las otras cosas que hago me permiten pagar las facturas a la vez que me dan mucho tiempo para trabajar en mis productos.

No sólo eso, mi trabajo de escritura y consultoría me enseña cosas nuevas que luego me dan nuevas ideas para los productos. Esto ha creado un ciclo muy saludable y sostenible en el que me siento segura de mi situación financiera al tiempo que siento que estoy haciendo avanzar mis ideas.

Los nuevos negocios no tienen por qué ser tan arriesgados

Si diversificas y trabajas en ideas que no son precisamente rompedoras, naturalmente corres mucho menos riesgo que alguien que intenta hacer una gran cosa que nunca se ha hecho antes.

Y además, puedes hacer otras cosas que reduzcan el riesgo de tu nuevo negocio.

Por un lado, puedes empezar algunas de tus actividades antes de dejar tu trabajo. Llevo casi cinco años escribiendo, mucho antes de dedicarme a tiempo completo a mi negocio. Durante ese tiempo, también hice algunos trabajos técnicos independientes.

Esas dos habilidades que desarrollé mientras trabajaba a tiempo completo son ahora la base de mi trabajo de consultoría. Y no sólo eso, son las dos actividades principales que hago para construir mi negocio de productos también.

Puede que sientas que tienes que dejar tu trabajo para lanzarte a una gran idea de startup, pero no necesitas dejar tu trabajo para empezar a crear habilidades que puedas usar para construir una pequeña empresa.

Otra forma de reducir el riesgo de iniciar un nuevo negocio es centrarse en un nicho de mercado en el que no haya tanta competencia. Puntos extra si se trata de un grupo de personas al que ya perteneces. (digamos que se trata de alguna afición que te interesa o de un sector en el que has trabajado en el pasado)

En mi caso, he centrado gran parte de mi trabajo en los editores de noticias locales independientes, que es un mercado muy especializado. Aunque no tenía experiencia en el pasado en este nicho, he podido aprender sobre él mientras hago proyectos independientes y pro-bono para ayudar a la gente en este espacio.

A medida que hago más y más de esto, conozco más gente en la industria y obtengo referencias de nuevos clientes y usuarios potenciales de mis productos. Y como se trata de un nicho de mercado, ha sido más rápido dar a conocer mi nombre de lo que hubiera sido de otro modo.

Al mismo tiempo, las empresas más grandes consideran que el nicho es demasiado pequeño para interesarse por él, por lo que hay menos competencia y muy pocos productos que respondan directamente a sus necesidades.

En definitiva, puede que las startups necesiten un mercado de mil millones de dólares que demuestre que pueden escalar, pero la mayoría no lo necesita.

Construir una pequeña empresa digital

En resumen, las startups son arriesgadas, pero la mayoría de los nuevos negocios no necesitan serlo.

Sigue estos consejos para construir una pequeña empresa digital de éxito en lugar de la próxima startup fracasada:

Empieza con una idea no única

Utiliza todas tus habilidades para diversificar

Desarrolla tus habilidades antes de dejar tu trabajo.

Limítate a un nicho de mercado

Greg Dickens – The Startup