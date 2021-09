Joe Procopio dice que proteger tus ideas de la competencia es algo más que guardar secretos y solicitar patentes.

Si creas un gran producto o servicio, pero que puede ser potencialmente copiado, ¿cómo lo proteges?

Esta pregunta llegó a mis canales la semana pasada sin contexto ni información de fondo. Afortunadamente, con más de 20 años de experiencia en la creación de empresas a base de sudor y propiedad intelectual, no necesito ninguna de las dos cosas.

La respuesta corta es: Una idea de producto o servicio realmente buena es aquella que nunca puede copiarse, porque su éxito o fracaso depende de lo bien que la empresa ejecute la idea.

La respuesta más larga y menos mentirosa es mucho más compleja y matizada. Pero sigue tratándose de jugar al ajedrez mientras los demás juegan a las damas.

El pantano y el foso

Me gusta utilizar elementos de la historia cuando se trata de dar una visión procesable sobre este tipo de conceptos complejos. Las historias son estupendas porque los inversores, los miembros del consejo de administración y los clientes pueden entenderlas rápidamente, y los empresarios pueden aplicar rápidamente los conceptos a su propio producto o servicio.

Uno de los elementos clave de la historia que estamos utilizando para nuestro próximo ciclo de recaudación de fondos pinta una imagen vívida del valor de nuestra propiedad intelectual y nuestros planes para mantener nuestros secretos lejos de la inevitable competencia. He bautizado la historia como el pantano y el foso.

Antecedentes rápidos: En Precision Fermentation hemos desarrollado una solución de hardware y software para controlar y automatizar la elaboración de cerveza. Cuando se elabora cerveza, lo que hay dentro de ese tanque es un pantano. Está oscuro, es turbio, y hay todo tipo de ciencia sucediendo con bacterias y reacciones químicas. Es increíblemente difícil de controlar, y mucho más de automatizar. Podría seguir hablando, pero creo que he pintado la imagen adecuada.

Hemos desarrollado una solución que no solo permite ver el interior de la ciénaga, sino que ofrece un mapa muy claro a través de esa ciénaga hasta un producto de muy alta calidad en el otro lado. Optimizado. Eficaz. Repetible.

El problema que intentas resolver con tu producto o servicio también es un pantano, sólo que quizá en un sentido menos metafórico físicamente. Si el problema no fuera turbio, espeso y difícil de atravesar, alguien ya lo habría resuelto de inmediato.

Ahora bien, las palabras “el camino correcto” son muy importantes en el contexto de tu startup. Puede haber un montón de gente intentando resolver el mismo problema, pero normalmente sólo hay un ganador en cada batalla. Si tu solución puede ser ese ganador, tienes que construir tu castillo y tu foso.

Obviamente, el castillo es su empresa y su producto o servicio. El foso es la protección que construye alrededor de su solución para ser ese único ganador. El foso es fundamental para la escala y el crecimiento, del tipo que no se ve afectado por las imitaciones y los fracasos.

La mayoría de las veces, ese foso se construye con la experiencia. Cuanto más difícil haya sido tu camino para atravesar el pantano, y cuantos más errores hayas tenido que superar, cuantas más sorpresas te hayan sucedido -y le sucederán a toda tu competencia-, más amplio será tu foso.

Pero hay muchas maneras de construir un foso. Aquí están las cuatro que he utilizado más a menudo.

Método 1: Construir rápidamente una cuota de mercado

La protección de la competencia no siempre consiste en la defensa, a veces se trata de una ofensiva abrumadora. Si su empresa puede crecer lo suficientemente rápido y silenciosamente como para salir a la luz pública con una ventaja insuperable en la cuota de mercado, tiene la ventaja del primer movimiento.

¿Cuándo fue la última vez que acudió a Internet en busca de información sobre un tema determinado y “Duck-Duck-Go” ese tema? Yo uso Duck-Duck-Go. Sigo diciéndole a la gente que “simplemente busque en Google” lo que está buscando.

Dicho esto, este es el método que menos me gusta de los cuatro porque, aunque parece el más fácil, en realidad es el más difícil de llevar a cabo. Es el más costoso, y su empresa pierde inmediatamente cualquier tracción en términos de ganancias de calidad para eliminar los intentos que saldrán de todas partes para perseguir un modelo exitoso conocido.

Como ejemplo, veamos a Uber y Lyft. Hace siete u ocho años, había cientos de empresas de transporte compartido, a nivel local, regional e incluso nacional. Hoy todavía hay algunas, y también hay reparto de comida, reparto de alimentos, etc.

Casi no hay diferencia competitiva entre Uber y Lyft, y a su vez, poca diferencia competitiva entre Uber y todas esas microempresas, aparte del nombre de la marca. Aunque ese tipo de protección competitiva tiene el potencial de ganar la batalla, es posible que nunca ganes la guerra. Simplemente se sigue gastando dinero para ganar más cuota de mercado con pérdidas.

Método 2: Innovación, técnica o de otro tipo

Si me conoces, sabes que este es mi método favorito.

Puedes mantenerte por delante de la competencia innovando constantemente tu solución con métodos que la hagan mejor, más barata, más eficiente, más simple y más amplia.

Pero este método no consiste sólo en construir algo técnicamente impresionante, sino en traducir algo técnicamente impresionante en un producto sin revelar los secretos. Ese es el truco que la mayoría de las empresas no pueden hacer. Pueden ser grandes tecnólogos, pero los clientes no compran tecnología, sino los resultados de esa tecnología.

Aquí es donde la I+D se encuentra con el mercado. Es donde un equipo de skunkworks pasa a un equipo de desarrollo de productos. Formalizar esa transición suele ser uno de los últimos lugares en los que las startups invierten su tiempo y dinero.

Pero los resultados pueden ser gloriosos. El final de este camino se convierte en la historia de Apple y el iPhone, te deslumbran con características, y luego lanzan “una cosa más” al final para ampliar el foso.

Método 3: Patentes y otros medios legales

Las patentes son un mal necesario. Y yo subrayaría las palabras necesario y mal.

No, las patentes no le protegen, eso es un concepto erróneo. Las patentes y otras reclamaciones legales de propiedad intelectual sólo te dan derecho a librar una batalla que siempre es costosa y que muy raramente tiene un claro ganador. Hay toda una subindustria sórdida de propietarios y compradores de patentes que no hacen más que demandar por infracción.

Si quieres pasar tu carrera empresarial librando batallas, persigue las patentes.

Ahora hablemos de lo necesario. Es necesario proteger con patentes una invención innovadora, sin duda, de modo que si esa batalla se presenta ante ti, tienes una oportunidad de luchar. Pero no equipares la creación de una biblioteca de patentes con el aumento del tamaño de tu foso. Las patentes son, no sé, tal vez cañones alrededor de tu castillo que son muy caros de disparar.

Método 4: Mejora perpetua e incremental de la ejecución

Este es otro de mis favoritos, especialmente cuando tu empresa alcanza la fase de crecimiento.

Así es como opera Amazon. Construyen su foso siendo constantemente mejores, más baratos y más avanzados en todo lo que hacen: cada oferta, cada proceso, cada cumplimiento, cada nuevo producto o servicio.

Es un mantra que está arraigado en su cultura y lo hacen mejor que casi todos los demás. Este es el método más agotador: física, mental y financieramente. También es el más arriesgado, porque deleitar al cliente es una propuesta mucho más difícil y compleja que simplemente satisfacerlo.

Pero también es el método en el que no te vas a llevar feas sorpresas. Es el método en el que puedes ignorar a la mayor parte de tu competencia porque ya los estás superando. O adquiriéndolos.

Y por último: Una vez protegido, unas palabras de advertencia sobre los acuerdos de no divulgación

Un acuerdo de no divulgación (NDA) no es un documento para tontos, pero a menudo se utiliza de forma tonta.

El número de veces que una empresa me ha lanzado un acuerdo de no divulgación antes de hablarme de su producto sólo es comparable al número de veces que una empresa me ha mostrado propiedad intelectual sensible sin hacerme firmar un acuerdo de no divulgación.

Sé consciente de cuándo hay que desempolvar un NDA y cuándo no. Por ejemplo, los inversores van a dudar en firmar un acuerdo de confidencialidad, porque miran tantas ideas en una semana determinada que siempre existe la posibilidad de que alguien les acuse a ellos o a una de sus empresas en cartera de robar algo similar.

Pero lo más importante es que un acuerdo de confidencialidad no le protegerá de que sus secretos se vean comprometidos. Básicamente es una advertencia a la otra parte de que ahora le estás mostrando información sensible.

Esa información debería estar siempre protegida por los otros medios que he comentado aquí.