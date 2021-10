Empezar tu propio negocio no es tan fácil como crees, especialmente cuando se trata de la esfera del SaaS. Construir una startup desde cero es todo un reto. Pero si eres un empresario ambicioso, estos obstáculos no te desanimarán.

Quizá se haya dado cuenta de que el SaaS lleva varios años encabezando las listas de los mejores modelos de negocio. Por eso las startups de SaaS están en la cúspide del éxito. Este modelo ha sido adoptado por grandes empresas como Google, Apple, IBM, Adobe, y también por pequeñas empresas. En este post, compartiremos nuestras experiencias de creación de negocios SaaS, y analizaremos ideas de productos SaaS basadas en los servicios de éxito existentes.

¿Qué es el SaaS?

Antes de pasar a hablar de las ideas de negocio más eficaces, deberíamos aclarar los aspectos básicos.

El negocio de software como servicio aloja una plataforma en línea y proporciona a los usuarios acceso a su funcionalidad, soporte técnico y servicios adicionales mediante una suscripción. Los usuarios suelen acceder al software a distancia.

En este caso, el software no es sólo un producto: la empresa asume la responsabilidad a largo plazo del mantenimiento de las bases de datos, los servidores y el software adicional que permite que la funcionalidad funcione sin problemas a lo largo del tiempo, proporcionando servicios continuos a los miembros suscritos.

El precio de la suscripción y los detalles de la oferta varían en función del número de usuarios que tienen acceso a un perfil (planes individuales o de equipo), los detalles de la asistencia al cliente de SaaS, la cantidad de datos almacenados o la disponibilidad de servicios adicionales.

Resumen de las mejores ideas de startups de SaaS en 2021

El software como servicio funciona sobre todo en el ámbito B2B, conectando a los empresarios con herramientas útiles que les ayudan a mejorar su rendimiento. Sin embargo, algunos productos están orientados a nichos de negocio a cliente (B2C), aunque son raras ocasiones.

Sin embargo, si te falta inspiración y no tienes la menor idea de cómo empezar, mira nuestros consejos. Puede que le ayuden a encontrar la motivación.

Plataforma de gestión inmobiliaria

El negocio inmobiliario tiene muchos aspectos a tener en cuenta. Por ello, el desarrollo de una plataforma SaaS de gestión inmobiliaria que merezca la pena puede ser una gran idea. Puede desarrollar una plataforma con múltiples funciones, que se centrará en la creación de documentos de arrendamiento, el cobro de alquileres, la gestión de una cartera, la administración de usuarios, etc.

Herramienta CRM de alta calidad

El software de gestión de las relaciones con los clientes es una herramienta popular de la que no pueden prescindir las empresas modernas. Su misión principal es unir los diferentes departamentos de la misma empresa en un solo sistema y potenciar el rendimiento. Estas herramientas web ayudan a organizar las notas, las métricas y otras actividades en un solo sistema.

La mayoría de las herramientas de alta calidad están alojadas en la nube. Independientemente de que el mercado moderno esté sobrecargado de este tipo de soluciones, sería una gran idea para su empresa. Hay muchas opciones, pero es un reto encontrar la adecuada. Puedes analizar las herramientas existentes, sopesar sus pros y sus contras y desarrollar tu propio producto.

Automatización de cuentas por cobrar

Gestionar cientos de informes financieros es una tarea que consume mucho tiempo. Algunos miembros del equipo tienen que ponerse en contacto con todos los proveedores para comprobar el estado de los pagos. Para aumentar su productividad, puedes crear una plataforma SaaS que permita a las empresas cargar los informes en pocos minutos.

Este tipo de herramientas financieras son muy demandadas hoy en día, por lo que es una de las mejores ideas de negocio SaaS, que sin duda ayudará a sus clientes a ser más eficaces.

Cursos de formación SaaS

Los propietarios de empresas entienden que sus empleados deben estar al tanto de las últimas tendencias. Si usted es un profesional en el área de la computación en nube, puede desarrollar su plataforma que se puede utilizar para formar a los empleados. El área de SaaS es demasiado amplia. Así que puedes acotar el tema y crear tus propios cursos para los empleados. Para vender estos cursos, puedes contactar con diferentes organizaciones que trabajan en este ámbito y ofrecer tus servicios.

Aplicación de seguimiento de ventas

El seguimiento de las ventas es una tarea obligatoria para cualquier empresa que se ocupe de las ventas de forma continua. Es bastante engorroso hacerlo manualmente. Si eres un experto en esta área, puedes desarrollar una aplicación de seguimiento de ventas. Ayudará a los usuarios a automatizar una serie de procesos y tareas de ventas.

Además, será genial si tu aplicación puede ofrecer un conjunto de opciones de informes. Es difícil encontrar una aplicación de seguimiento de ventas que satisfaga perfectamente las necesidades de un equipo de ventas. Para crear la mejor herramienta, puedes analizar el mercado, comparar las mejores aplicaciones y ofrecer tu propia solución perfecta.

Blog sobre SaaS

Escribir un blog no es sólo un pasatiempo; es una buena fuente de ingresos hoy en día. Si eres un profesional de este nicho y quieres compartir tu experiencia con los demás, puedes crear tu propio blog sobre SaaS. En tu blog puedes cubrir una gran variedad de temas, desde la tecnología empresarial hasta el desarrollo de software o la inteligencia artificial. De este modo, mantendrás a tus lectores informados sobre las últimas tendencias en este ámbito.

Si tu blog es interesante, tienes posibilidades de establecerte como experto en este campo. Después, puedes ganar dinero a través de Google AdSense o de la publicidad de otros servicios en tu blog.

Análisis de los medios sociales de SaaS

Se puede decir que el marketing moderno es imposible sin las redes sociales. LinkedIn, Twitter, Instagram o Facebook son magníficas herramientas publicitarias que permiten a los empresarios llegar a sus clientes con mayor rapidez. Sin embargo, necesitan supervisar el contenido para entender qué publicaciones tienen un buen rendimiento. Por ello, se puede crear un servicio que ayude a recopilar todos estos datos y mostrar las estadísticas en todas las plataformas.

Pasarela de pago

Al analizar todas las ideas de productos SaaS, no podíamos omitir ésta. Este nicho de negocio está en la cúspide del éxito hoy en día. No está sobrecargado de soluciones. Si eres un experto en este campo, puedes desarrollar un sistema de pago universal que admita una gran variedad de métodos de pago (tarjetas de crédito/débito, transferencias bancarias, facturación de operadores móviles, etc.) Si tu nuevo proyecto puede ayudar a los vendedores a resolver una serie de problemas financieros, será rentable.

Ventajas competitivas de las ideas SaaS

Eficiencia de costos: Las empresas de SaaS trabajan por suscripción, lo que ayuda a reducir el número de inversiones en las primeras fases. Más adelante, los empresarios tienden a pagar más de lo que habrían pagado con un software instalable, pero por otro lado, pueden cancelar las suscripciones en cualquier momento;

Actualizaciones sencillas: el servicio se actualiza automáticamente por los equipos del servicio – los usuarios no tienen que instalar nuevas versiones manualmente;

Movilidad: siempre que un usuario tenga acceso a la cuenta, se puede acceder al perfil en cualquier momento y con cualquier dispositivo – todos los datos se almacenan en la nube;

Soporte técnico continuo: Los servicios SaaS cuentan con equipos de soporte dedicados que gestionan los problemas técnicos, las amenazas a la seguridad y responden a las preguntas.

Las ideas de negocio SaaS atraen a los usuarios por su flexibilidad. A diferencia de una compra única, los gastos se reparten a lo largo de periodos más largos, lo que permite a los usuarios probar el servicio antes de pagar su precio completo. Además, los usuarios pueden elegir planes de diferente complejidad, determinando cuánta funcionalidad necesitan sin complicar demasiado la interfaz.

Riesgos de los modelos de negocio SaaS

Precio: los clientes arriesgan su dinero al optar por una suscripción que puede tardar en cancelarse. Los empresarios, por su parte, tienen que invertir en convencer a los usuarios para que sigan utilizando las herramientas: incluso un pequeño problema técnico puede obligar a los usuarios a cancelar sus planes;

Mayores riesgos: si el servidor se enfrenta a un problema técnico o a un ataque de seguridad, pondrá en peligro a todos los usuarios activos de la plataforma. El coste de un error es increíblemente alto;

Seguridad: Los proveedores de SaaS tienen que encontrar una forma eficiente de proteger los datos de sus clientes y, al mismo tiempo, permitir un acceso remoto flexible al servicio desde cualquier dispositivo;

Fomento de la confianza: el proveedor debe demostrar a los clientes su fiabilidad a largo plazo, especialmente si la empresa participa en procesos empresariales clave. Los empresarios quieren saber que un proveedor de confianza no cerrará, dejando atrás sus intereses.

Tipos de empresas SaaS: ideas para startups

Las estadísticas muestran que el coste global de la industria del SaaS ascenderá a 55.000 millones de dólares en 2026.

Los modelos de negocio de software como servicio se han desarrollado en varios tipos y han entrado en muchos nichos. Echemos un vistazo a las principales formas de aplicar las ideas de negocio escalables de SaaS a los negocios reales.

Plataforma como servicio

También conocido como PaaS, este modelo de negocio se basa en un servicio en la nube donde los proveedores crean el entorno para el desarrollo web y móvil. La empresa asume toda la responsabilidad de la infraestructura, los servidores de datos, las redes informáticas y la seguridad. Los proveedores, por lo tanto, necesitan estar equipados con un hardware potente, ya que serán los que alojen las operaciones de backend de todos sus clientes.

Ejemplos

Servicios web de Amazon

Google Cloud

Apache Stratos

PaaS permite a los empresarios desarrollar rápidamente sitios web, aplicaciones móviles y tiendas online, probar sus soluciones en diferentes sistemas operativos y trabajar con muchos lenguajes de desarrollo en un único entorno. Las relaciones con los clientes suelen ser a muy largo plazo -un solo cliente puede utilizar el servicio durante 5-10 años, mientras el negocio online esté activo-, por lo que incluso unos pocos clientes pueden reportar beneficios considerables.

Startups de SaaS

Estas startups ofrecen plataformas B2B que se encargan de un aspecto concreto de las actividades de los empresarios. A diferencia de PaaS, se esfuerzan por ofrecer un servicio, no una infraestructura de desarrollo. En estas startups, los empresarios pueden automatizar determinados procesos empresariales (marketing, ventas, marketing por correo electrónico), crear documentación, gestionar los datos existentes y colaborar con los equipos.

Ejemplos

Salesforce

Customer Labs

Nube de servicios financieros

El siguiente vector de desarrollo para las startups de SaaS es la interconexión. Dentro de unos años, es probable que las empresas se integren: los usuarios transferirán libremente los datos de varios SaaS, creando un entorno de trabajo universal.

Startups de SaaS CRM

Los sistemas de CRM están disponibles por suscripción desde hace tiempo. Según Gartner, el gasto en SaaS representa alrededor del 75% del mercado global de CRM. Las plataformas por suscripción atraen a los clientes por sus políticas de bajo riesgo, sus opciones de despliegue rápido, su disponibilidad y su movilidad. Todos los datos sobre las relaciones con los clientes, las ventas y el marketing se almacenan en el servidor de la nube y se puede acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

Ejemplos

Pipedrive

Hubspot

Zoho

Los negocios de CRM SaaS se dirigen principalmente a las pequeñas empresas -su funcionalidad limitada no puede satisfacer las necesidades de las grandes corporaciones-, pero también hay planes premium para empresas más grandes. En el futuro, es probable que las grandes empresas se pasen también a las soluciones de CRM por suscripción: es la solución más destacada del mercado en estos momentos.

Startups micro-SaaS

La principal ventaja del modelo de negocio SaaS es la baja barrera de entrada. Los equipos pequeños, formados por uno o dos miembros, pueden construir, desplegar y promover una plataforma micro-SaaS, y crear un flujo de ingresos decente.

Ejemplos

Grammarly

TamperMonkey

Mailtrack

Las plataformas micro-SaaS son productos que cubren un nicho muy estrecho, lo que les permite realizar una tarea muy específica – optimización de marketing por correo electrónico, análisis de palabras clave para SEO, etc. A veces, están disponibles en el sitio web o pueden descargarse como complementos de SaaS más grandes ya existentes. Una de las ideas más comunes de las startups de software es una extensión del navegador: la minisolución se integra directamente en la funcionalidad del navegador.

Servicios basados en la inteligencia artificial

La mayoría de las soluciones SaaS se centran en la automatización, permitiendo a los usuarios subcontratar el trabajo manual a los algoritmos. La IA permite una automatización eficiente, permitiendo a los clientes aprovechar al máximo su tiempo. La incorporación del aprendizaje automático al SaaS se hizo tan popular que se convirtió en una industria establecida -el aprendizaje automático como servicio- que se prevé que tenga un valor de 20.800 millones de dólares en 2025.

Ejemplos

Microsoft Azure

IBM Watson

Google Cloud

La IA puede ayudar a procesar grandes cantidades de datos, imitar el comportamiento humano (útil en marketing y ventas), personalizar ofertas y asegurar las operaciones.

El MLaaS puede integrarse en herramientas de atención al cliente, chatbots, plataformas de marketing, soluciones de venta y sistemas de reconocimiento. Cualquier nicho que pueda beneficiarse de la automatización también se beneficiará de trabajar con Inteligencia Artificial.

Blockchain como servicio

Blockchain, una tecnología que está detrás de las criptomonedas, el Bitcoin y los contratos inteligentes, es un sistema en el que los datos de una transacción, realizada en moneda digital, se almacenan entre varios dispositivos en una red peer-to-peer. Es una tecnología descentralizada: en lugar de guardar toda la información en un único servidor, los datos se distribuyen entre cientos o miles de dispositivos.

Ejemplos

IBM

Amazon

Microsoft

Las empresas de blockchain como servicio se centran en proporcionar infraestructura de blockchain a otros usuarios y empresas. Los propietarios de las empresas no tienen que crear una red personalizada, sino que pueden utilizar la cadena de bloques y la potencia informática del proveedor para realizar criptotransacciones, almacenar datos en la cadena de bloques y crear contratos inteligentes.

Las mejores ideas de software como servicio a partir de productos SaaS actuales

Antes de empezar a conceptualizar su propia idea de SaaS, le recomendamos que investigue el mercado de las soluciones existentes. Hemos analizado las startups existentes y las noticias de los fondos de riesgo para obtener la lista de las ideas de SaaS más rentables del mercado: eche un vistazo a su posicionamiento y ejecución.

Airtable

Una plataforma de colaboración y gestión de tareas que ayuda a los especialistas en marketing y blogs a planificar sus contenidos, mantener calendarios editoriales, mantenerse en contacto con los colaboradores y realizar actividades de difusión por correo electrónico.

La startup es utilizada principalmente por equipos de marketing y especialistas individuales que gestionan equipos pequeños o son autónomos. También la utilizan los propietarios de empresas que no tienen experiencia en marketing: la herramienta trabaja con las mejores prácticas y proporciona información.

Canny

Una herramienta de gestión de opiniones para pequeñas y medianas empresas que permite recoger, gestionar y almacenar las opiniones de los clientes. La herramienta está conectada al contenido del sitio web: en cuanto se recibe un comentario o una solicitud a través de un formulario de contacto, se envía automáticamente al chat de Slack de la empresa, a la dirección de correo electrónico o a Skype.

La herramienta permite contactar directamente con los clientes que han dejado comentarios, recibir actualizaciones sobre las mejoras solicitadas y enviar seguimientos. Está integrada con Zapier, una popular plataforma para la automatización del trabajo.

Productboard

Una herramienta de gestión de productos para desarrolladores y probadores de software en la que pueden almacenar los comentarios, solicitar mejoras de las características, supervisar el progreso de las tareas y controlar los objetivos actuales.

El producto se integra con el software de atención al cliente -los desarrolladores pueden hacer un seguimiento de las solicitudes de características que provienen directamente de los usuarios- y las plataformas de colaboración, como Slack o Skype.

Segmento

Es una solución de análisis en la que los usuarios pueden recoger datos de múltiples plataformas de análisis y canales de comunicación (Google Analytics, correo electrónico, mensajeros) y enviarlos a herramientas especializadas. Es esa tendencia a la interconectividad de la que hablábamos antes: las herramientas SaaS no estarán aisladas del ecosistema general de software, sino que facilitarán la navegación entre plataformas.

El servicio es compatible con plataformas populares de análisis, automatización, marketing y comercio electrónico: HubSpot, SalesForce, Google Analytics, etc.

Notion

Es un entorno cooperativo que une todas las listas de tareas, los deberes y las notas en un único almacenamiento. Es cómodo para los colaboradores que trabajan con varios equipos simultáneamente y utilizan diferentes herramientas en el proceso. Esta solución recoge toda la información, facilitando la planificación a los equipos pequeños y a los autónomos.

La herramienta funciona como una aplicación web o un cliente móvil iOS – los datos se almacenan en la nube. La herramienta se integra con herramientas populares: Trello, Slack, Basecamp, WordPress, Google Drive, etc. El público objetivo de la empresa son las empresas y personas que trabajan en campos altamente tecnológicos, como el desarrollo de software o el marketing digital, y que utilizan múltiples herramientas cada día.

Plaid

Es una aplicación fintech que conecta a los usuarios con sus cuentas bancarias, permitiendo una gestión fluida de los datos financieros, las transacciones y la exportación de los detalles de pago. La solución se dirige a empresas que realizan múltiples transferencias de facturación a diario con diferentes bancos, incluidas las transacciones globales.

Las principales características son la verificación de la propiedad, la detección del fraude, la automatización de la facturación y la gestión de los datos financieros. Todos los datos pueden exportarse o transferirse fácilmente a soluciones conectadas.

Chain

Una solución de cadena de bloques que permite a las empresas integrar sus soluciones en las redes de cadena de bloques existentes. Como resultado, los negocios en línea pueden aceptar transacciones en criptomonedas y confiar en el almacenamiento de datos descentralizado que ofrecen las redes de criptomonedas.

Las principales características del software son un libro de contabilidad inmutable accesible, una red sin permisos disponible y transacciones de criptografía seguras.

Prismic

Prismic es un sistema de gestión de contenidos que permite construir páginas de productos y blogs sencillos. La plataforma se centra específicamente en el sitio web de contenido, ofreciendo plantillas legibles a los bloggers y propietarios de negocios.

De forma similar a Wix, Prismic tiene un constructor de sitios personalizado y plantillas prefabricadas para sitios web. Además, cuenta con un rico panel de administración de contenidos con funciones de gestión, programación, editor de diseño de páginas y análisis completos.

Appcues

Esta aplicación permite a los empresarios crear tutoriales dinámicos en sus sitios web y aplicaciones en línea. El usuario tiene que registrar una cuenta, elegir una plantilla de guía, añadir contenido personalizado y cambiar el diseño, si es necesario.

Toda esta funcionalidad se ofrece a través de un sencillo editor de arrastrar y hacer clic, con una funcionalidad y un aspecto similares a los de Canva.

UserTesting

Una aplicación de pruebas en línea que conecta a los propietarios de empresas con probadores remotos de todo el mundo. No se trata sólo de un entorno de pruebas, habilitado mediante un software personalizado, sino de un mercado en el que los probadores ofrecen sus servicios de subcontratación a los empresarios.

UserTesting permite la comunicación por texto y voz con los probadores, así como la transmisión de audio y vídeo en directo. Los empresarios pueden controlar el progreso de las pruebas en tiempo real y recibir informes detallados sobre sus actividades de control de calidad.

Standuply

Es un bot de Slack que gestiona la agenda de los miembros del grupo, que se encuentran en diferentes zonas horarias. La aplicación automatiza la organización de las reuniones de standup: sincroniza automáticamente la agenda de cada miembro y crea un único evento al que es cómodo asistir para todos los miembros.

Además, la herramienta se puede integrar con Google Analytics, Slack y las bases de datos del sitio web. Standuply cuenta con plantillas para los horarios y formularios de opinión – los usuarios pueden utilizar la herramienta inmediatamente después de la inscripción.

Mention

Una plataforma de monitorización de medios en la que las marcas y los individuos pueden hacer un seguimiento de sus menciones en las redes sociales, o en la prensa, y obtener una respuesta rápida de los usuarios.

Del mismo modo, las empresas pueden seguir las menciones de sus competidores y obtener información sobre las relaciones públicas.

Además, Mention proporciona a los propietarios de empresas la lista de influenciadores locales y personas expertas en el nicho de la marca. Esta miniherramienta es similar a las alertas de Google, pero su funcionalidad se amplía para adaptarse a las necesidades de las relaciones públicas.

Typeform

Typeform es una solución de creación de formularios personalizados que se puede integrar en el sitio web. Los empresarios pueden crear formularios divertidos, intuitivos y fáciles de rellenar.

La solución se dirige a las marcas de comercio electrónico, a las empresas B2C y a cualquier negocio que tenga que ocuparse regularmente de las opiniones de los clientes.

Chartio

Una herramienta interactiva que permite organizar los datos de documentos de texto, hojas de cálculo y bases de datos en línea en visuales intuitivos. La información puede exportarse desde CVS, XLS, DOC y otros formatos, e integrarse con WordPress, Amazon Redshift, AWS y otras herramientas.

Klaviyo

Una herramienta de marketing de Facebook que permite definir un público objetivo preciso para las promociones de Facebook. La herramienta rastrea el comportamiento de los usuarios con los anuncios y los segmenta en grupos en función de las interacciones con el anuncio. La aplicación también ayuda al retargeting, creando audiencias personalizadas a partir de los perfiles de Facebook y las direcciones de correo electrónico del público interesado.

CloudApp

Es un software para compartir medios que permite grabar imágenes y vídeos y compartirlos con los compañeros. La herramienta admite la creación de GIFs, guía a los usuarios en cada paso del proceso y cuenta con una rica biblioteca de plantillas.

Zoom

Una herramienta de videoconferencia B2B para la colaboración empresarial, reuniones, seminarios web, conferencias y reuniones de pie. La plataforma admite grabación de vídeo, mensajería universal, transferencia de archivos y chat en tiempo real.

Zoom tiene una versión web, junto con aplicaciones de escritorio y móviles. Todos los datos personales se almacenan en la nube: con sólo entrar en una cuenta, los visitantes acceden a todos los chats, contactos y vídeos grabados. Además, todos los datos enviados se respaldan fácilmente en línea.

Calendly

Una herramienta de gestión de agendas para organizar llamadas, reuniones y conferencias con colaboradores, clientes, prospectos de ventas o contrataciones potenciales. La herramienta está conectada con Google Planner y Outlook, y también admite planificadores personalizados en dispositivos móviles. La aplicación conectará automáticamente los datos de estos calendarios a las herramientas y preparará una agenda personalizada.

Conclusión

Las empresas de SaaS crecen rápidamente incluso con inversiones mínimas: según las estadísticas de Insight Squared , un SaaS prominente medio con ideas de éxito de inicio tiene un ratio de crecimiento de 3,9 a 1 – por un dólar invertido, los propietarios de empresas obtienen unos cuatro dólares de retorno.

Según , el 86% de los usuarios finales de aplicaciones SaaS las consideran más útiles que las aplicaciones de escritorio. Tal vez, esta es la razón por la que es probable que casi todas las aplicaciones se conviertan en SaaS en el futuro – por lo tanto, los propietarios de negocios deben subir a bordo de la introducción de SaaS a su nicho antes que los competidores

Sasha Andreiev – Bootcamp