10 ideas extremas de bootstrapping

Poner cada dólar que gana en su empresa, y no en su bolsillo, puede ser brutal. Aunque suenen extremas, estas ideas para ahorrar costos pueden ayudar mucho.

Está construyendo su negocio con su propio dinero, lo que significa que puede mantener el control del mismo, sin entregarlo a algún inversionista. Pero el arranque es difícil, especialmente si significa poner cada dólar que gana en la empresa en lugar de en su bolsillo.

Entonces, aparte de sacar una segunda hipoteca de su casa, maximizar las tarjetas de crédito y comer ramen todas las noches, ¿qué puede hacer para llevar su idea al siguiente nivel por su cuenta?

Jerry Jao, cofundador y CEO de Retention Science, con sede en Los Ángeles, tiene algunas ideas. Su nueva empresa actual, que utiliza big data para ayudar a los minoristas de comercio electrónico a retener clientes, recaudó US$ 1.3 millones el año pasado en una ronda de semillas respaldada por VC y ángel. Pero sus dos compañías anteriores, una que fracasó y otra que tuvo un flujo de caja positivo antes de transformarla en Retention Science, existieron únicamente en las monedas de diez centavos de Jao y su cofundador.

El dúo también logró evitar obtener un salario de Retention Science durante más de dos años. Se consideran “bootstrappers extremos”.

Autodescripto como un “chico asiático tonto con gafas” que “no es un vendedor natural”, Jao dice que se enseñó a sí mismo a negociar acuerdos leyendo libros y recibiendo consejos de otros.

Además de incorporar Retention Science utilizando BizFilings y administrar todos los libros y declaraciones de impuestos de la compañía, conduce un Toyota Corolla 1998 que tiene una puerta que no funciona y que a veces no arranca. Aun así, no se queja de su chatarra: anteriormente vivió durante dos años con los padres de su cofundador en Los Ángeles, y durante cinco meses no tuvo automóvil.

Aquí está la lista de las 10 formas principales de Jao de ahorrar dinero y mantener viva su incipiente compañía.

1. Diferir los honorarios legales

Negocie con sus abogados poder pagarlos hasta que obtenga capital semilla o financiación de la Serie A. Jao dice que el bufete de abogados que asesora a Retention Science le proporcionó consejos con descuento que la compañía no tuvo que pagar durante los primeros dos años de despegar.

2. Use QuickBook

Sí, está ocupado, pero administrar sus libros no es terriblemente oneroso una vez que configura sus cuentas e ingresa datos. Además, Jao dice que mirar sus gastos mensuales ayuda a fomentar una actitud de ahorro de costos porque puede ver qué tan rápido se agota el dinero. “No use un contador ni contrate a un contador”, dice. “Es absolutamente una pérdida de dinero”.

Jao recomienda usar QuickBook, un programa de contabilidad especialmente enfocado para las pequeñas empresas

3. Solicite un descuento en los costos de su servidor

Jao dice que Microsoft, SoftLayer, Rackspace y Amazon Web Services ofrecen promociones para startups. De hecho, este último ofrece más de una docena de productos que incluyen un nivel gratuito.

4. Toque a sus amigos bien conectados para obtener descuentos de su empresa o recomendaciones

¿Conoces a alguien que trabaje para Apple? Jao dice que los empleados de Apple pueden obtener hasta $ 500 de descuento en el precio de etiqueta de un Macbook y 20-30 por ciento de descuento en iPads.

“Publique un mensaje en Facebook y se sorprenderá de las respuestas que reciba. O mire en Craigslist y compre en otras empresas nuevas”, dice. “No necesitas máquinas nuevas. Solo necesitas algo que funcione y cuando tengas un negocio real más tarde, puedes actualizar”.

5. Busque espacio de oficina compartido.

Trabajar en casa es aislar y si acampa en una cafetería puede terminar gastando demasiado dinero en alimentos y bebidas. En su lugar, busque otra nueva empresa que tenga espacio adicional y haga un trato para usarla. O eso, o alquilar un lugar en un espacio de coworking. Además de ser mucho más barato que pagar por su propia oficina, son excelentes lugares para conocer a otros fundadores y tipos creativos que pueden terminar siendo nuevos socios, aliados e incluso clientes.

6. Conduzca en lugar de volar

7. Solicite descuentos para eventos

No use una empresa de relaciones públicas

La publicidad es extremadamente importante, pero increíblemente costosa si le está pagando a otra persona para que la aumente. “Desde la fundación de Retention Science, hemos gastado cero dólares en relaciones públicas y marketing hasta la fecha”, dice Jao. “No importa lo que le digan, como empresa en etapa inicial, no puede justificar un retenedor de $ 8,000 a $ 10,000. Haga su tarea y comuníquese con el representante

9. Al principio, use WordPress para su sitio web

Si bien necesita un sitio web de aspecto profesional o una tienda digital, contratar una agencia o tienda de diseño para crear uno puede ser costoso. Jao dice que él y su cofundador crearon los sitios web para las tres compañías y sugirieron usar talento económico que puede encontrar en plataformas como Freelancer.com una vez que esté listo para escalar. Al principio, sin embargo, WordPress será suficiente: ofrece miles de temas y complementos gratuitos.

10. Olvídate de las bolsas de trabajo y reclutadores.

En cambio, Jao cuelga volantes en universidades conocidas por albergar mentes brillantes. “Encontramos nuestra primera contratación de Caltech de esta manera”, dice.