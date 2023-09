Prometedoras startups que podrían haber sido los grandes nombres de 2023 fracasaron y todas tuvieron síntomas similares que las llevaron a la ruina.

Además de la falta de financiación, diferentes aspectos fueron responsables de su cierre. Lee la nota completa para conocer los nombres de las cinco startups que más fracasaron y las lecciones que pueden hacerte triunfar este año.

Puntos clave

2022 fue el año que puso a prueba la resistencia de todas las startups tras los efectos de la pandemia del Covid-19.

Alrededor del 47% de las startups fracasaron por falta de financiación en los años anteriores.

Muchas startups prometedoras con excelentes perspectivas fracasaron debido a errores concretos.

Todas las startups que fracasaron el año pasado mostraron síntomas similares, que deben evitarse para alcanzar el éxito.

Conmoción en el mundo de las startups

¿Vas a entrar en el mundo de las startups en 2023? ¿Has hecho los deberes? ¿Lo sabes todo sobre las tendencias del mercado de 2022 que podrían afectar a tu futuro? Si no es así, has tropezado con el blog adecuado que te dará una gran visión de lo que «no debes hacer» para evitar el fracaso de una startup. Hablemos de las cinco startups con mayores tasas de crecimiento que no pudieron mantener el éxito debido a sus errores.

2022 fue el año que puso a prueba la resistencia de todas las startups tras la pandemia del COVID-19. El entorno empresarial sufrió un vuelco de 360 grados. El entorno empresarial dio un giro de 360 grados y cambió por completo el escenario de las startups con la implicación de la IA. Aunque muchas startups recuperaron su ritmo de crecimiento, los gráficos podrían haber sido mejores para otras. Las startups que fracasaron en 2022 presentan una imagen clara del cambio en las tendencias y el enfoque correcto para que los emprendedores se adapten. La tasa de fracaso de las startups en 2022 se mantuvo en un 90%.

Sin embargo, una cosa que conmocionó al mundo de las startups fue que algunas empresas emergentes no lograron sobrevivir a sus primeros cinco años. Hablamos de empresas que estaban a punto de florecer. La razón más importante del fracaso fue la falta de financiación. El 47% de las startups fracasaron debido a la falta de financiación, pero es esencial entender que la falta de fondos no fue el único factor detrás del fracaso de las startups, varios factores jugaron un papel.

Los cinco principales fracasos de startups de 2022

El mundo de las startups ha sido testigo de la caída de varias de ellas. El año 2022 aportó valiosas lecciones a los emprendedores y una gran perspectiva de futuro. Analicemos cinco grandes proyectos de startups que se vinieron abajo y el motivo de su fracaso:

1. Theranos

Theranos, que en su día fue aclamada como una empresa biotecnológica revolucionaria, prometía cambiar el panorama de la atención sanitaria realizando numerosos análisis con solo unas gotas de sangre. Liderada por Elizabeth Holmes, la empresa acaparó gran atención y financiación inicial, alcanzando una valoración de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, la fachada pronto se desmoronó cuando las investigaciones revelaron prácticas fraudulentas y afirmaciones engañosas sobre las capacidades de su tecnología.

Razones del fracaso

El fracaso de Theranos se debió a su falta de transparencia y a sus fallos éticos. La empresa sacó adelante un producto que no estaba listo para el mercado, prometiendo más de la cuenta y cumpliendo menos. La falta de responsabilidad y la tergiversación de su tecnología provocaron graves consecuencias legales y quebraron la confianza de los inversores y del público.

Lección para los emprendedores

La honradez y la transparencia son vitales en cualquier nueva empresa. Antes de hacer afirmaciones grandilocuentes, los fundadores deben asegurarse de que sus productos y servicios son plenamente funcionales. Evite comprometer la ética para obtener beneficios a corto plazo, ya que las repercusiones pueden ser devastadoras.

2. Juicero

Juicero pretendía revolucionar el sector de los jugos con su máquina de alta tecnología y su servicio de suscripción. Sin embargo, el aparato tenía un precio elevado y las bolsas de jugo preenvasadas eran caras. Los consumidores pronto descubrieron que las bolsas podían exprimirse a mano, lo que hacía inútil la costosa máquina.

La razón del fracaso

El fracaso de Juicero puede atribuirse a su defectuoso modelo de negocio y a la falta de comprensión de las necesidades de sus clientes. La empresa se centró mucho en la tecnología y pasó por alto que los clientes buscaban asequibilidad y comodidad.

Lección para emprendedores

Comprenda a fondo las necesidades y preferencias de su público objetivo. Desarrolle un modelo de negocio viable que aborde los puntos débiles del cliente y ofrezca valor. Basarse únicamente en tecnología de lujo sin tener en cuenta la practicidad puede conducir a una desconexión significativa entre su producto y sus Usuarios.

3. Quibi

Quibi entró en el mercado del streaming con un concepto ambicioso: contenidos breves de alta calidad diseñados para su visualización móvil. A pesar de recaudar más de 1.750 millones de dólares en financiación inicial, la plataforma no consiguió atraer a una base de usuarios sustancial y cerró al año de su lanzamiento.

Razones del fracaso

El fracaso de Quibi puede atribuirse a múltiples factores. La empresa debería haber juzgado la demanda de contenidos breves en una plataforma independiente, ya que los espectadores ya tenían acceso a contenidos similares en las redes sociales. Además, el lanzamiento exclusivo para dispositivos móviles limitó su alcance y el modelo de suscripción resultó menos atractivo que las opciones con publicidad.

Lección para emprendedores

Un estudio de mercado exhaustivo y la comprensión del comportamiento de los consumidores son fundamentales para el éxito de una nueva empresa. Los emprendedores deben evaluar la demanda de su producto o servicio e identificar a los posibles competidores para asegurarse una ventaja en el mercado. La flexibilidad para adaptar el modelo de negocio en función de los comentarios de los clientes y las tendencias del mercado es esencial para la supervivencia.

4. Jawbone

Jawbone era una empresa tecnológica conocida por sus dispositivos de audio y fitness para llevar puestos. A pesar de ganar popularidad, la empresa se enfrentó a la dura competencia de rivales como Fitbit y Apple, luchando por mantener su cuota de mercado.

Razones del fracaso

La incapacidad de Jawbone para seguir el ritmo de la rápida evolución del mercado de los wearables provocó su caída. La empresa necesitaba innovar y diferenciar sus productos, y obtener una ventaja competitiva. Además, la mala gestión financiera y los problemas de producción agravaron aún más sus problemas.

Lección para los emprendedores

La innovación continua y mantenerse por delante de la competencia son cruciales en los mercados dinámicos. Las nuevas empresas deben centrarse en desarrollar un punto de venta único y perfeccionar sus productos basándose en la opinión de los clientes. Una gestión financiera adecuada y la eficiencia operativa son igualmente vitales para la sostenibilidad a largo plazo.

5. Color

Color, una startup del sector sanitario, pretendía utilizar las pruebas genéticas para personalizar los planes de salud y los tratamientos. A pesar de recaudar importantes fondos, la empresa tuvo dificultades para afianzarse y acabó cerrando.

Razones del fracaso

El fracaso de Color puede atribuirse a la complejidad del sector sanitario y a los retos asociados a las pruebas genéticas. El mercado estaba muy regulado y los índices de adopción eran más bajos de lo previsto.

Lección para los emprendedores

Entrar en sectores muy regulados exige investigar a fondo y comprender la dinámica del mercado. Las startups deben demostrar beneficios tangibles y ofrecer una propuesta de valor clara para atraer a clientes e inversores providenciales. La flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y alinearse con las partes interesadas de la industria es esencial para navegar por estos sectores.

Las cinco startups analizadas anteriormente estaban destinadas a tener un éxito revolucionario, pero fracasaron. Uno de los temas más comunes entre estos fracasos fue la tendencia a prometer demasiado y la necesidad de realizar más estudios de mercado. También muestra la necesidad de mantener valores éticos para aumentar la longevidad de la startup. La financiación, la principal razón del fracaso de las empresas emergentes, siempre ha ocupado el primer lugar de la lista. Sin embargo, con los recursos adecuados, como Exitfund, eso no tiene por qué ser un problema.

Conclusión

Lo que podemos aprender de estos fracasos de startups es que tienen que alinearse varios factores para que una startup tenga éxito. E incluso si alcanza cotas de éxito, el proceso de trabajar en ella no termina. La falta de fondos, el exceso de promesas, la falta de investigación, las prácticas poco éticas, etc. pueden hacer que tu negocio caiga en picado. Te toca a ti poner en práctica todas estas lecciones en el viaje de tu startup y evitar que esos errores arruinen su crecimiento. Infórmate bien sobre tu sector y podrás juzgar las condiciones futuras. ¿Quieres saber más sobre tus startups favoritas? Comenta sus nombres a continuación y te informaremos sobre su trayectoria.

*Ankit Sharma. Todo sobre Startup, Financiación Startup, Lecciones Startup, Noticias Startup & Fracaso Startup.